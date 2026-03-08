El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos emitió recientemente una advertencia dirigida a quienes planean visitar áreas naturales del suroeste del país. Las autoridades informaron sobre la presencia de arenas movedizas en algunas zonas cercanas al agua y en drenajes naturales, lo que podría representar un riesgo para los visitantes. Los funcionarios explicaron que este tipo de terreno puede ser difícil de identificar a simple vista. En muchos casos, el suelo parece firme o seco, pero puede volverse inestable cuando alguien lo pisa.

Debido a lo anterior, se recomienda tener especial cuidado al caminar por áreas húmedas o poco compactas.

La alerta se centra en el Glen Canyon National Recreation Area, un extenso parque ubicado entre los estados de Arizona y Utah. Este lugar abarca más de 1,25 millones de acres y ofrece a los visitantes la posibilidad de explorar el lago Powell y un paisaje desértico lleno de cañones, mesetas y formaciones rocosas.

A pesar de su atractivo natural, el parque puede esconder peligros bajo la superficie del terreno. Uno de ellos son las arenas movedizas, un fenómeno natural que ocurre cuando la arena se mezcla con agua o aire y pierde su estabilidad al ser perturbada.

Las arenas movedizas pueden parecer terreno firme, pero se vuelven inestables cuando alguien lo pisa. (Foto referencial: Pixabay)

“Puede parecer seca y firme en la superficie, pero de repente puede ceder”, señala la alerta del Servicio de Parques Nacionales. “Reconozca los terrenos inestables, que se desplazan o que son inusualmente blandos, y tenga precaución al atravesar estas áreas”.

Los expertos indican que, si una persona llega a quedar atrapada en arena movediza, lo más importante es mantener la calma y evitar movimientos bruscos, ya que el pánico puede hacer que el cuerpo se hunda más.

En su lugar, se recomienda inclinarse hacia atrás para distribuir mejor el peso y ayudar al cuerpo a flotar sobre la superficie.

Los expertos recomiendan mantener la calma y moverse lentamente si una persona queda atrapada. (Foto referencial: Pixabay)

“Mueva una pierna a la vez, de forma suave y gradual, para permitir que el agua fluya hacia el espacio alrededor de la extremidad. Esto afloja el efecto de succión”, explica el organismo. “Una vez que las piernas estén libres, continúe inclinándose hacia atrás y utilice los brazos o un movimiento similar al de flotar de espaldas para avanzar poco a poco hacia terreno firme. Evite ponerse de pie hasta haber salido completamente”.

Las autoridades también señalan que las arenas movedizas raramente representan un peligro mortal, aunque salir de ellas puede resultar agotador.

Además de esta advertencia, el parque informó sobre la presencia de floraciones de algas potencialmente tóxicas en el lago Powell, un fenómeno que puede afectar a animales y causar enfermedades en las personas que entren en contacto con el agua contaminada.