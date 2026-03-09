¡Vuelve la emoción de la UEFA Champions League 2026 con un duelo de alto voltaje en St James’ Park! El FC Barcelona visita este martes 10 de marzo a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT, 12:00 pm PT y 9:00 pm en España a un Newcastle que debuta en octavos de final tras un gran paso por la fase de liga. No te pierdas el regreso de los culés a Inglaterra buscando dar el primer golpe en esta eliminatoria clave del torneo de clubes más prestigioso del planeta fútbol. Conoce qué canales de TV y streaming online pasan el partido en vivo en directo online desde Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo.

¿Buscas dónde ver el Barça vs. Newcastle hoy? Sigue la Champions League 2026 en directo con horarios, formaciones y canales de TV online gratis. ¡No te pierdas el choque entre blaugranas y las "Urracas"! | Crédito: uefa.com / Composición Mag

Los blaugranas llegan inspirados tras vencer al Athletic Bilbao con gol de Lamine Yamal y quieren repetir el triunfo de septiembre pasado gracias a un doblete del siempre peligroso Marcus Rashford. Prepárate para una gran batalla táctica donde la experiencia catalana choca con la ambición inglesa en un estadio que será una olla a presión. ¡Asegura tu lugar frente a la pantalla y vive la pasión de la Champions League 2026 minuto a minuto hoy!

Transmisión de ESPN para ver el partido de FC Barcelona vs. Newcastle por la ida de octavos de final de la UEFA Champions League 2026. (Fotos: AFP / Composición Gestión Mix)

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido FC Barcelona vs. Newcastle por la ida de la Champions League 2026?

Este martes 10 de marzo de 2026 se podrá ver el partido FC Barcelona vs. Newcastle United por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+

México: HBO Max

Francia: Canal+ Foot, myCANAL y Canal+ Live 1

Alemania: DAZN Deutschland

Argentina: Fox Sports Argentina y Disney+ Premium Argentina

Brasil: TNT Brasil, TNT Go, SBT y HBO Max Brazil

Perú: ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Sur

Chile: ESPN Premium Chile y Disney+ Premium Chile

Colombia: ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN2 Colombia y Disney+ Premium Chile

Honduras: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

Panamá: Bluu, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

Costa Rica: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte y Disney+ Premium Norte

La designación arbitral para la ida de los octavos de final de la UEFA Liga de Campeones 2026 coloca al italiano Marco Guida al frente del encuentro FC Barcelona-Newcastle United, asistido por sus compatriotas Giorgio Peretti y Giuseppe Perrotti, y Matteo Marcenaro como cuarto árbitro. El equipo técnico contará con el apoyo de Daniele Chiffi desde la sala VAR, quien con la asistencia de Marco Di Bello tendrá la tarea de analizar las jugadas críticas y recomendar una revisión en el monitor de banda siempre que la integridad del juego lo demande.