Lograr conexiones significativas en el trabajo puede ser un desafío. Muchos de nosotros mantenemos relaciones superficiales con nuestros colegas, limitándonos a pequeñas actualizaciones o charlas breves que no revelan mucho sobre la personalidad o el carácter de cada uno.

Según el psicólogo organizacional Richard Davis, quien ha asesorado a CEOs y grandes empresas como la NBA y Canada Goose, hay cuatro preguntas clave que pueden cambiar esto.

“Existen miles de factores que se pueden resumir en cinco rasgos principales de la personalidad, a los que llamo el ‘plano de personalidad’”, explica Davis. “Son: intelecto, emocionalidad, sociabilidad, impulso y diligencia”.

Estos rasgos se pueden descubrir mediante cuatro preguntas específicas que Davis detalla en su libro reciente Good Judgment: Making Better Business Decisions with the Science of Human Personality:

¿Quién fue una influencia temprana para ti?

¿En qué te pareces o diferencias de esa persona?

Describe a tus amigos más cercanos.

¿Qué es lo que más te molesta de tus amigos?

“Conocer las respuestas a estas preguntas te permite entender mejor a tus compañeros de trabajo”, dice Davis a CNBC. Por ejemplo, si descubres que alguien tiene amigos extrovertidos y directos, podrías facilitarle la próxima reunión de café.

Entender los “valores fundamentales” de las personas y construir relaciones sobre esa base es crucial, asegura Davis. Según una encuesta de 2023 de la Society of Human Resource Management, el 85% de los trabajadores con conexiones auténticas en el trabajo reportan impactos positivos en sus carreras.

Sin embargo, Davis advierte que antes de comprender a otros, es vital conocerse a uno mismo. “Reflexionar sobre tu propio ‘plano de personalidad’ es esencial para caracterizar a los demás de manera precisa”, enfatiza.

Cómo construir autoconciencia

Para desarrollar autoconciencia, la psicóloga Juliette Han sugiere buscar retroalimentación sobre tu carácter. “A veces, no reconocemos nuestras fortalezas hasta que alguien más las señala”, explica.

También puedes adoptar el enfoque de Sócrates, según la profesora de filosofía y psicología de Yale, Tamar Gendler, quien recomendó preguntar “por qué” a todo, incluso sobre tus propios valores y creencias.

Imagina estas conversaciones como si estuvieras hablando con un amigo cercano. Esto te ayudará a explorar tus pensamientos de manera más profunda y a construir una autoconciencia sólida.