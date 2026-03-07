Por el UFC 326, Max Holloway defenderá su título BMF ante Charles Oliveira 2 este sábado 7 de marzo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Como se trata de una pelea imperdible, revisa aquí el horario, la cartelera, TV y dónde ver el enfrentamiento EN VIVO y EN DIRECTO.

Cabe mencionar que esta no será la primera vez en que ambos luchadores medirán fuerzas. El primer enfrentamiento entre ambos se dio en 2015. La pelea tuvo un desenlace rápido, ya que Oliveira no logró seguir después de un intercambio en el piso, lo que llevó a que el árbitro señalara el TKO en el asalto inicial. Hoy el panorama es diferente, aunque aquel resultado sigue siendo un elemento clave en la historia que rodea esta revancha.

La pelea Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 por UFC 326 ha generado una gran expectativa entre los amantes de las luchas. (Foto: @ufc / Instagram)

Cartelera principal del UFC 326

Max Holloway vs Charles Oliveira: Campeonato BMF (peso ligero).

Caio Borralho vs Reinier de Ridder: peso medio.

Rob Font vs Raúl Rosas Jr: peso gallo.

Gregory Rodriguez vs Brunno Ferreira: peso medio.

Cartelera preliminar del UFC 326

Cody Garbrandt vs Xiao Long: peso gallo.

Donte Johnson vs Dusko Todorovic: peso medio.

Ricky Turcios vs Alberto Montes: peso pluma.

Cody Durden vs Nyamjargal Tumendemberel: peso mosca.

Cartelera primeros preliminares del UFC 326

Sumudaerji vs Jesús Aguilar: peso mosca.

Joosang vs Gastón Bolaños: peso pluma.

Luke Fernández vs Rodolfo Bellato: peso semipesado.

Horarios para ver el UFC 326: Max Holloway - Charles Oliveira 2

El UFC 326 se llevará a cabo este sábado 7 de febrero en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Arrancará con los primeros preliminares (2:00 pm hora local), luego continuará con los preliminares (4:00 pm hora local) y después seguirá con la cartelera estelar (6:00 pm hora local).

7:00 pm / 9:00 pm / 11:00 pm: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

6:00 pm / 8:00 pm / 10:00 pm: Bolivia y Venezuela

5:00 pm / 7:00 pm / 9:00 pm: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (ET)

4:00 pm / 6:00 pm / 8:00 pm: México y Estados Unidos (CT)

3:00 pm / 5:00 pm / 7:00 pm: Estados Unidos (MT)

2:00 pm / 4:00 pm / 6:00 pm: Estados Unidos (PT)

11:00 pm / 1:00 am (domingo 8 de marzo) / 3:00 am (domingo 8 de marzo): España

¿Qué canal transmite UFC 326: Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 EN VIVO?

En Estados Unidos y México, el combate entre Max Holloway y Charles Oliveira 2 por UFC 326 se podrá ver EN VIVO a través de la señal de Paramount+, según el Diario As. Si te encuentras en España, tienes la posibilidad de mirar el enfrentamiento EN DIRECTO a través de la aplicación de Eurosport (HBO Max), de acuerdo a DAZN.