Max Holloway y Charles Oliveira vuelven a cruzarse en la jaula en una revancha cargada de historia, orgullo y violencia técnica por el cinturón BMF del peso ligero, este sábado 7 de marzo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La noche promete striking de alto volumen, presión asfixiante, rodillazos en el clinch y scrambles de locura en el piso, en un duelo que puede redefinir el mapa de la división y encender a la afición latinoamericana conectada en streaming. Si quieres ver cada jab, cada low kick y cada intento de sumisión EN VIVO y ONLINE, Paramount Plus se convierte en la plataforma clave para seguir UFC 326 desde Estados Unidos, México y el resto de la región.

¿Dónde ver Paramount Plus EN VIVO, UFC 236: Holloway vs. Oliveira 2?

La transmisión vía streaming del UFC 326: Max Holloway vs. Charles Oliveira 2, por el título BMF del peso ligero, estará disponible a través de Paramount Plus, servicio que actualmente concentra los derechos de los eventos UFC en reemplazo de ESPN en la región.

Paramount Plus es una plataforma que:

Integra eventos de UFC dentro de su oferta deportiva, junto con otros contenidos en vivo.

Ofrece diferentes niveles de suscripción según el país, con planes mensuales y anuales.

Permite ver las peleas en múltiples dispositivos: navegador web, apps móviles y aplicaciones para smart TV y dispositivos de streaming.

Se ha posicionado como una de las opciones centrales para seguir artes marciales mixtas en 2026.

¿Cómo suscribirse a Paramount Plus para ver UFC 326?

Para seguir UFC 326 por Paramount Plus, el proceso es similar en la mayoría de países:

Entra al sitio oficial de Paramount Plus de tu país y elige el plan disponible (Essential/Estándar o Premium).

Regístrate con tu correo electrónico y crea una contraseña segura.

Completa el pago con tarjeta de crédito o débito; en algunos mercados se habilitan métodos locales adicionales.

Una vez confirmada la suscripción, ingresa a la web o app oficial el día del evento y selecciona la transmisión en vivo de UFC.

Con la membresía activa, además de Holloway vs. Oliveira 2 tendrás acceso al resto de la cartelera, previas, repeticiones y al catálogo de series, películas y otros deportes.

¿En qué dispositivos se puede ver UFC 326?

Podrás ver UFC 326:

En computadoras y laptops, usando un navegador compatible.

En teléfonos y tablets, a través de las aplicaciones móviles para iOS y Android.

En smart TVs y dispositivos de streaming (Android TV, Google TV, Fire TV, Roku y otros equipos compatibles según el país).

Así tendrás la opción de vivir el evento tanto en pantalla grande como desde el móvil, en casa o en movimiento.

Planes y precios de Paramount Plus en Estados Unidos (2026)

En Estados Unidos, Paramount Plus se ha consolidado como uno de los centros neurálgicos del streaming deportivo, y sus planes están pensados para distintos niveles de uso, desde el fan ocasional de UFC hasta el consumidor intenso de series, películas y deportes.

Detalle de planes en Estados Unidos

Plan Essential (con anuncios)

Precio mensual: 8.99 dólares al mes.

Precio anual: 89.99 dólares al año.

Qué incluye: acceso al catálogo de Paramount Plus, algunos contenidos de Showtime y transmisiones deportivas con publicidad integrada. Es la puerta de entrada más accesible para ver eventos UFC, aceptando pausas comerciales durante la programación.

Plan Premium (sin anuncios)

Precio mensual: 13.99 dólares al mes.

Precio anual: 139.99 dólares al año.

Qué incluye: streaming sin publicidad en el catálogo on demand (salvo en TV en vivo), posibilidad de descargar contenidos para ver offline y acceso a canales en vivo como CBS, lo que mejora mucho la experiencia general si consumes deportes, series y películas a diario.

Paramount Plus en Estados Unidos

País / Región Plan Tipo de plan Precio 2026 Enfoque para el fan de UFC Estados Unidos Essential Mensual USD 8.99 Opción económica para ver UFC 326 con anuncios. Estados Unidos Essential Anual USD 89.99 Ahorro para seguir varias carteleras UFC y otros deportes. Estados Unidos Premium Mensual USD 13.99 Sin anuncios en on demand, descargas y canales en vivo. Estados Unidos Premium Anual USD 139.99 Para fans intensivos: UFC, deportes y series todo el año.

Recomendación para Estados Unidos:

Si quieres ver principalmente las grandes noches de UFC (como UFC 326) y algo de catálogo adicional, el Essential mensual cumple perfecto.

Si consumes deportes, estrenos y series casi a diario, el Premium (mensual o anual) se vuelve la elección lógica por la experiencia sin anuncios y las descargas offline.

Planes y precios de Paramount Plus en México (2026)

México es uno de los mercados más calientes para UFC en habla hispana, y Paramount Plus ha respondido con dos planes bien diferenciados. Desde febrero de 2026 se aplicó un ajuste de precios vinculado a la ampliación del catálogo, incluyendo eventos deportivos en vivo como UFC 326.

Detalle de planes en México

Plan Estándar

Precio mensual: aproximadamente 149 pesos mexicanos al mes.

Precio anual: 1,249 pesos mexicanos al año.

Qué incluye: acceso al catálogo completo de Paramount Plus sin anuncios, con calidad HD y un número de dispositivos simultáneos pensado para uso personal o familiar reducido. Es el plan ideal si quieres seguir UFC 326 y varias carteleras más durante el año con una buena relación costo–beneficio.

Plan Premium

Precio mensual: aproximadamente 199 pesos mexicanos al mes.

Precio anual: 1,699 pesos mexicanos al año.

Qué incluye: las mismas ventajas del Estándar pero con más dispositivos simultáneos y, en algunos casos, mejor calidad de video (hasta 4K en contenidos compatibles), pensado para hogares donde varios miembros consumen streaming al mismo tiempo.

El aumento de tarifas desde febrero de 2026 se aplicó principalmente a nuevos usuarios y está ligado a la apuesta de Paramount Plus por reforzar su oferta de deportes en vivo, incluyendo las carteleras de UFC.

Paramount Plus en México

País / Región Plan Tipo de plan Precio 2026 Enfoque para el fan de UFC México Estándar Mensual 149 MXN aprox. Sin anuncios; perfecto para seguir UFC 326 y peleas seleccionadas. México Estándar Anual 1,249 MXN aprox. Para seguir la mayoría del calendario UFC con ahorro anual. México Premium Mensual 199 MXN aprox. Más pantallas; ideal para ver UFC mientras otros ven series/películas. México Premium Anual 1,699 MXN aprox. Para hogares que viven pegados al streaming y a las noches de UFC.

Recomendación para México:

Si eres fan regular de UFC y quieres una sola pantalla principal, Estándar mensual o anual es el sweet spot.

Si en casa varios seguirán la cartelera y otros contenidos al mismo tiempo, el Premium (sobre todo anual) se amortiza rápido.

Planes y precios de Paramount Plus en Latinoamérica

Para el resto de Latinoamérica, Paramount Plus opera con una estructura similar de plan Estándar/Premium o plan único según el mercado, con precios competitivos frente a otros servicios de streaming. Aquí el enfoque es brindar acceso a UFC 326 y al catálogo general a un costo razonable.

País Precio aproximado (moneda local) Argentina ARS 299 / mes Bolivia BOB 34.40 / mes Brasil R$ 19.90 / mes Chile CLP 3,199 / mes Colombia COP 13,900 / mes Costa Rica CRC 2,799 / mes Ecuador USD 4.99 / mes El Salvador USD 4.99 / mes Guatemala GTQ 39 / mes Honduras HNL 119 / mes México MXN 79 / mes Nicaragua NIO 149 / mes Panamá USD 4.99 / mes Paraguay PYG 28,900 / mes Perú S/ 14.90 / mes República Dominicana USD 4.99 / mes Uruguay UYU 159 / mes Venezuela Precio equivalente a ~USD 4.99 / mes

Horario, TV y dónde ver pelea Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 por el UFC 326

Para cerrar, una ficha rápida de la noche que nos reúne frente a la pantalla:

Evento: UFC 326.

Pelea estelar: Max Holloway vs. Charles Oliveira 2, por el cinturón BMF del peso ligero.

Fecha: sábado 7 de marzo de 2026.

Lugar: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Transmisión streaming: Paramount Plus (según disponibilidad y derechos en cada país).

Horarios estimados de la cartelera estelar (referencial, main card nocturna):

Las Vegas / Los Ángeles (PT): 7:00 p.m.

Miami / Nueva York (ET): 10:00 p.m.

Ciudad de México: 9:00 p.m.

Lima / Bogotá: 9:00 p.m.

Buenos Aires / Santiago: 11:00 p.m.

Con los guantes listos, una revancha cargada de historia y el título BMF en juego, sólo queda elegir tu plan de Paramount Plus, preparar la pantalla y dejar que Holloway y Oliveira escriban el siguiente capítulo de su guerra en la jaula.