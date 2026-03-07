Max Holloway y Charles Oliveira vuelven a estar frente a frente este sábado 7 de marzo, desde las 9:00 p.m. (ET), en el imponente T-Mobile Arena de Las Vegas. La cita forma parte de UFC 326, un evento que reabre una historia marcada por la madurez competitiva, la experiencia acumulada y el deseo intacto de dejar huella. Más que la disputa del cinturón BMF, el combate simboliza el reconocimiento a dos carreras construidas entre sacrificio, reinvención y batallas que definieron épocas. En peso ligero, el enfrentamiento promete estrategia, agresividad y un nuevo capítulo en sus respectivos legados.

Holloway (27-8), orgullo de Waianae, Hawái, se presenta con la intención de reafirmar su lugar entre los nombres imprescindibles de las artes marciales mixtas. Exmonarca del peso pluma, ha hecho del ritmo alto, la precisión en el golpeo y la resistencia su sello personal. Sus triunfos ante figuras como Dustin Poirier, Justin Gaethje y José Aldo consolidaron su estatus de élite. Ahora, con más experiencia y recursos en su arsenal, busca demostrar que su versión actual supera incluso a la que lo llevó a la cima años atrás.

En la esquina opuesta, Oliveira encarna la resiliencia hecha peleador. Referente histórico del peso ligero y dueño de uno de los repertorios de sumisión más efectivos en la UFC, el brasileño ha sabido transformarse para mantenerse en la conversación por la grandeza. Victorias sobre rivales de primer nivel como Michael Chandler, Dustin Poirier y Beneil Dariush fortalecen su argumento. “Do Bronx” llega con un objetivo firme: reconquistar el protagonismo y aspirar a convertirse en el primer brasileño en adueñarse del cinturón BMF, confirmando que su ambición y su espíritu competitivo siguen más vigentes que nunca.

La pelea Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 por UFC 326 ha generado una gran expectativa entre los amantes de las luchas. (Foto: @ufc / Instagram)

A qué hora es la pelea Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 EN VIVO por UFC 326

UFC 326: Holloway vs Oliveira 2 se realizará el sábado 7 de marzo desde Las Vegas. La cartelera estelar iniciará a las 9 p. m. ET/6 p. m. PT . Las preliminares comenzarán a las 7 p. m. ET/4 p. m. PT . Las preliminares anticipadas comenzarán a las 5 p. m. ET/2 p. m. PT en Paramount+ y UFC Fight Pass.

País / Ciudad de referencia Hora local inicio Main Card Estados Unidos (Los Ángeles, PT) 18:00, sábado 7 de marzo Estados Unidos (Denver, MT) 19:00, sábado 7 de marzo Estados Unidos (Chicago, CT) 20:00, sábado 7 de marzo Estados Unidos (Nueva York, ET) 21:00, sábado 7 de marzo México (Tijuana, PT MX) 18:00, sábado 7 de marzo México (CDMX, CT MX) 20:00, sábado 7 de marzo Guatemala (Ciudad de Guatemala) 20:00, sábado 7 de marzo Honduras (Tegucigalpa) 20:00, sábado 7 de marzo El Salvador (San Salvador) 20:00, sábado 7 de marzo Nicaragua (Managua) 20:00, sábado 7 de marzo Costa Rica (San José) 20:00, sábado 7 de marzo Panamá (Ciudad de Panamá) 21:00, sábado 7 de marzo Colombia (Bogotá) 21:00, sábado 7 de marzo Perú (Lima) 21:00, sábado 7 de marzo Ecuador (Quito) 21:00, sábado 7 de marzo Bolivia (La Paz) 22:00, sábado 7 de marzo Venezuela (Caracas) 22:00, sábado 7 de marzo Chile (Santiago) 23:00, sábado 7 de marzo Argentina (Buenos Aires) 23:00, sábado 7 de marzo Uruguay (Montevideo) 23:00, sábado 7 de marzo Paraguay (Asunción) 23:00, sábado 7 de marzo Reino Unido (Londres) 02:00, domingo 8 de marzo Portugal (Lisboa) 02:00, domingo 8 de marzo España (Madrid) 03:00, domingo 8 de marzo Francia (París) 03:00, domingo 8 de marzo Alemania (Berlín) 03:00, domingo 8 de marzo Italia (Roma) 03:00, domingo 8 de marzo

Cartelera principal de UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2

Max Holloway vs Charles Oliveira: Campeonato BMF (peso ligero).

Caio Borralho vs Reinier de Ridder: peso medio.

Rob Font vs Raúl Rosas Jr: peso gallo.

Gregory Rodriguez vs Brunno Ferreira: peso medio.

Cartelera preliminar del UFC 326

Cody Garbrandt vs Xiao Long: peso gallo.

Donte Johnson vs Dusko Todorovic: peso medio.

Ricky Turcios vs Alberto Montes: peso pluma.

Cody Durden vs Nyamjargal Tumendemberel: peso mosca.

Sumudaerji vs Jesús Aguilar: peso mosca.

Joosang vs Gastón Bolaños: peso pluma.

Luke Fernández vs Rodolfo Bellato: peso semipesado.

¿Qué canal transmite UFC 326: Max Holloway vs. Charles Oliveira 2 EN VIVO?

En Estados Unidos y México, el combate entre Max Holloway y Charles Oliveira 2 por UFC 326 se podrá ver EN VIVO a través de la señal de Paramount+. Si te encuentras en España, tienes la posibilidad de mirar el enfrentamiento EN DIRECTO a través de la aplicación de Eurosport (HBO Max).