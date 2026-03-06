Guatemala es uno de los países que está expuesto a registrar sismos de manera constante; esto se debe a la interacción entre las placas de Norteamérica, Caribe y Cocos. Ante la alerta, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) cumple con una importante función: monitorear y reportar cada movimiento telúrico de este país. En esta nueva jornada, el reporte oficial te detallará la magnitud, la hora exacta y el epicentro del último temblor que se ha registrado en esta nación.

Si bien te mencioné anteriormente que la actividad sísmica en Guatemala se rige por el cruce de tres placas tectónicas, también se relaciona estrechamente a una serie de fallas geológicas internas que atraviesan la región, tales como Motagua, Chixoy-Polochic y Jalpatagua; éstas son capaces de liberar energía en forma de sismos cada vez que las rocas se fracturan o se desplazan.

Otro causante de movimientos telúricos en este país se debe a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que cuenta con la presencia de volcanes activos. Entonces, el desplazamiento del magma en su interior suele generar sismos de origen volcánico.

Con lo indicado, resulta esencial informarse sobre los últimos reportes sismológicos y seguir las recomendaciones emitidas por el INSIVUMEH. De esa manera, te preparas correctamente y podrás tomar mejores decisiones ante un futuro sismo.

¿CÓMO FUNCIONA LA APLICACIÓN OFICIAL DE INSIVUMEH DURANTE UN SISMO?

La aplicación de INSIVUMEH Alerta de Terremotos opera mediante la detección de ondas sísmicas a través de sensores en el país, emitiendo una notificación inmediata al celular segundos antes de que el movimiento sea perceptible.

Según la intensidad calculada para cada zona, la herramienta despliega alertas sonoras, vibraciones y comandos de voz que clasifican el sismo entre leve, moderado o fuerte, proporcionando así un margen de tiempo esencial para buscar refugio.

¿QUIÉN SE ENCARGA DE MONITOREAR LOS SISMOS EN GUATEMALA?

El sistema de seguridad ante sismos en Guatemala se divide en dos entidades: el INSIVUMEH, encargado del monitoreo técnico y registro de los eventos sísmicos, y la CONRED, institución de protección civil que emplea datos técnicos generado por la primera entidad para coordinar las acciones de prevención, las respuestas de emergencia y la comunicación oficial hacia toda la población.

¿QUÉ MAGNITUD SE CONSIDERA FUERTE EN GUATEMALA?

Los sismos mayores de 5 grados de Richter suelen sentirse con intensidad y pueden provocar afectaciones significativas en este país; existen factores que pueden variar según la profundidad del epicentro y la proximidad que este tenga con las áreas urbanas o pobladas.

¿QUÉ HACER SI OCURRE UN SISMO Y ESTOY EN EL INTERIOR DE MI HOGAR?

De ubicarte en el interior de tu hogar, lo importante es que protejas tu vida evitando el riesgo de que algo te golpee o te caiga encima. Para ello, deberás mantener la calma y actuar con rapidez; eso no quiere decir que corras o actúes con desesperación.

Los expertos recomiendan que apliques la técnica “Agáchate, Cúbrete y Sujétate”: agáchate en el suelo, cúbrete debajo de un mueble sólido y sujétate hacia dicho objeto manteniendo una posición hasta que finalice el movimiento. Evita estar cerca a ventanas, espejos, vitrinas, lámparas u objetos colgantes.