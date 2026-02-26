En 2026, Texas sí aplicará el horario de verano siguiendo el calendario federal de Estados Unidos. El cambio está regulado a nivel nacional por el Departamento de Transporte (DOT) y se basa en lo establecido en la Ley de Política Energética de 2005, que fija el inicio en marzo y el final en noviembre. Para este año el cambio de hora (Daylight Saving Time, DST) estará vigente desde el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m. (hora local) hasta el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a. m. (hora local), según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), la autoridad oficial del tiempo en Estados Unidos.

Fecha y hora exacta para adelantar el reloj en Texas

El primer ajuste de 2026 en Texas será para entrar al horario de verano.

Inicio del horario de verano: domingo 8 de marzo de 2026.

Hora del cambio: a las 2:00 a. m., los relojes se adelantan a las 3:00 a. m.

Qué hacer con el reloj: debes adelantarlo una hora (lo que se conoce como “spring forward”).

Ese mismo esquema aplica en todo el estado de Texas, tanto en las zonas que siguen la hora central (Central Time) como en las áreas que se rigen por la hora de la montaña (Mountain Time), ajustándose siempre a las 2:00 a. m. locales.

Este cambio hace que el amanecer ocurra un poco más tarde, pero permite disfrutar de más luz natural en las tardes, algo clave para actividades laborales, escolares, deportivas y comerciales en ciudades como Houston, Dallas, San Antonio, Austin o El Paso.

¿Cuándo se atrasa la hora y termina el horario de verano?

El segundo ajuste del año será para salir del horario de verano y volver al horario estándar.

Fin del horario de verano: domingo 1 de noviembre de 2026 .

. Hora del cambio: a las 2:00 a. m., los relojes se atrasan a la 1:00 a. m.

Qué hacer con el reloj: debes atrasarlo una hora (conocido como “fall back”).

En la práctica, esa noche “ganas” una hora de sueño, lo que muchas personas notan especialmente si trabajan en turnos nocturnos o si tienen viajes programados. Esta transición también se aplica de forma uniforme en todo Texas para mantener la coordinación con el resto del país, especialmente en transporte, operaciones financieras y servicios de salud.

Qué ciudades sí aplican el cambio de hora en Texas 2026

Prácticamente todas las ciudades de Texas aplican el cambio de hora del 8 de marzo de 2026, ya que el estado observa oficialmente el horario de verano (DST) según el calendario federal de Estados Unidos. La única excepción son localidades muy específicas de otros estados (como la mayor parte de Arizona o Hawái), pero no aplica a Texas.

Ciudad de Texas Zona horaria ¿Aplica horario de verano (8 marzo 2026)? Houston Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. Dallas Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. San Antonio Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. Austin Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. Fort Worth Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. El Paso Mountain Time (MT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. Arlington Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. ​ Corpus Christi Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. ​ Plano Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. ​ Laredo Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. ​ Lubbock Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. ​ Irving Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. ​ Garland Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. Amarillo Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. Brownsville Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. ​ McAllen Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. ​ Waco Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. ​ Beaumont Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. Odessa Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. ​ Midland Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. ​ San Angelo Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. ​ Denton Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. ​ Frisco Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. ​ Pearland Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. ​ Sugar Land Central Time (CT) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. ​

¿Por qué Texas sigue el horario de verano?

La mayoría de los estados de Estados Unidos, incluido Texas, siguen el horario de verano según el calendario federal. Este esquema indica que el DST comienza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre, y se ha mantenido así desde la ampliación aprobada en 2007.

El objetivo principal es aprovechar mejor la luz solar por las tardes, reduciendo el uso de iluminación artificial y adaptando las actividades diarias a los horarios de mayor claridad. Además, mantener un calendario alineado facilita la coordinación interestatal en sectores clave como aviación, transporte de carga, mercados financieros y cadenas de suministro que atraviesan Texas de este a oeste.

Aunque en el Congreso se han debatido propuestas para modificar o hacer permanente el horario de verano, hasta el calendario 2026 Texas continúa aplicando el esquema vigente sin cambios aprobados a nivel federal.

Cómo prepararte para el cambio de hora en Texas

Para muchas personas en Texas, el cambio de hora puede afectar el sueño, la rutina familiar y hasta la productividad, por lo que conviene anticiparse.

Algunas recomendaciones prácticas:

Ajusta tus relojes manuales la noche anterior: Antes de irte a dormir el sábado 7 de marzo o el sábado 31 de octubre, adelanta o atrasa tus relojes analógicos o digitales que no se actualizan solos (pared, cocina, auto, relojes de pulsera).

Verifica la hora oficial por internet: Para evitar confusiones, puedes confirmar la hora exacta a través de servicios oficiales como time.gov, administrado por NIST, que muestra la hora oficial de Estados Unidos sincronizada con los relojes atómicos.

Revisa tus vuelos, citas médicas y turnos: Si tienes vuelos, citas médicas, partidos deportivos, horarios escolares o turnos de trabajo cerca de las fechas de cambio (8 de marzo o 1 de noviembre), verifica que tus tickets, apps y recordatorios estén en la hora correcta.

Ajusta gradualmente tu rutina de sueño: En la entrada al horario de verano se “pierde” una hora de sueño, así que puede ayudarte adelantar la hora de acostarte 15 a 20 minutos por varios días antes del cambio. En noviembre, cuando la hora se atrasa, aprovecha para descansar, pero tratando de mantener horarios estables para no desajustar tu reloj biológico.​

Presta atención a los dispositivos inteligentes: La mayoría de celulares, computadoras y televisores inteligentes cambian de hora de forma automática según la configuración de zona horaria. Aun así, es buena idea confirmar el ajuste el domingo por la mañana, sobre todo si usas alarmas para trabajar o estudiar.

En resumen, el cambio de hora en Texas en 2026 se hará dos veces: en marzo adelantarás tu reloj una hora para entrar al horario de verano y en noviembre lo atrasarás una hora para volver al horario estándar, siguiendo las fechas oficiales marcadas por NIST y el calendario federal de Estados Unidos. Con unos cuantos ajustes previos en tu rutina y tus dispositivos, puedes adaptarte al DST sin complicaciones y aprovechar mejor la luz del día en el estado de la estrella solitaria.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas 2026 (FAQ)

¿Texas cambia la hora en 2026?

Sí, adelanta el reloj el 8 de marzo y lo atrasa el 1 de noviembre de 2026, en Central y Mountain Time.

¿Cómo se debe adelantar y atrasar el reloj en Texas?

La forma más sencilla es adelantar relojes manuales la noche del sábado 7 de marzo y atrasarlos la noche del sábado 31 de octubre.

¿Todas las ciudades de Texas aplican el mismo calendario?

Sí, aunque el estado incluye zonas Central y Mountain, ambas siguen el mismo calendario de DST.

¿El cambio de hora afecta a empresas y escuelas?

Sí, por lo que se recomienda planificar turnos, clases y horarios de transporte con anticipación.

¿Se planea eliminar el cambio de hora en Texas?

Hay debate, pero para 2026 el estado mantiene el esquema federal de horario de verano.