El cambio de hora en Georgia en 2026 marcará el inicio del horario de verano y traerá consigo ajustes importantes en la rutina de millones de residentes. En esta nota encontrarás la fecha oficial en que entrará en vigor la medida, así como las indicaciones claras sobre cómo y cuándo adelantar el reloj para cumplir correctamente con la disposición. Con información precisa y actualizada, podrás anticiparte al ajuste y evitar contratiempos en tus actividades personales y laborales.

¿Cuándo cambia la hora en Georgia en 2026?

Georgia se encuentra en la zona Eastern Time y sigue el mismo calendario federal de horario de verano que la mayoría de estados del país. En 2026, el DST (Daylight Saving Time) comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 am, cuando los relojes se adelantan a las 3:00 am, y finaliza el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 am se atrasan a la 1:00 am.

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema. (Foto: Connor Scott McManus / Pexels)

Horario de verano 2026 en Georgia

Evento Fecha 2026 Hora legal Acción del reloj Inicio horario de verano Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. (pierdes 1 hora). Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m. (ganas 1 hora).

¿Cómo se adelanta y se atrasa el reloj en Georgia?

La regla es la misma: en marzo se adelanta el reloj una hora y en noviembre se atrasa una hora, ambos cambios a las 2:00 am hora local. Muchas personas prefieren hacer el ajuste antes de dormir el sábado anterior para evitar confusiones al día siguiente.

Pasos para ajustar el reloj en Georgia

Noche del sábado 7 de marzo: adelanta una hora todos los relojes manuales del hogar y el trabajo.​

Madrugada del 8 de marzo: cambio legal 2:00 am → 3:00 am.

Noche del sábado 31 de octubre: atrasa una hora los relojes que no se actualizan solos.​

Madrugada del 1 de noviembre: cambio legal 2:00 am → 1:00 am.

¿Qué ciudades de Georgia aplican el DST y por qué?

Atlanta, Savannah, Augusta, Columbus, Macon y Athens, entre otras, aplican el horario de verano como parte de la zona Eastern Time. El DST busca mejorar el aprovechamiento de la luz vespertina, apoyar la seguridad en las calles durante la tarde y favorecer actividades económicas, deportivas y de ocio.

Ciudades principales de Georgia que aplicarán el cambio de hora 2026

Atlanta

Savannah

Augusta

Columbus

Macon

Athens