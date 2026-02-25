En 2026, el horario de verano en California comienza el domingo 8 de marzo y termina el domingo 1 de noviembre, siguiendo el calendario federal de Estados Unidos . El cambio se realiza siempre de madrugada: a las 2:00 a. m. del 8 de marzo los relojes pasan a marcar las 3:00 a. m., mientras que a las 2:00 a. m. del 1 de noviembre vuelven a la 1:00 a. m. local .

Esto significa que, durante casi ocho meses, el estado opera con horario de verano, con más luz solar en las tardes y atardeceres más tardíos. El esquema vigente se aplica en la mayor parte del país desde 2007, en concordancia con la Ley de Política Energética de 2005, gestionado a nivel federal por el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Calendario del horario de verano en California 2026

El ajuste en 2026 sigue la regla clásica de “spring forward, fall back” que se usa en Estados Unidos. En marzo, California pasa de horario estándar (Pacific Standard Time, PST) a horario de verano (Pacific Daylight Time, PDT), mientras que en noviembre vuelve a PST.

Inicio del horario de verano (8 de marzo de 2026) : debes adelantar el reloj una hora, de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., por lo que se “pierde” una hora de sueño esa noche.

: debes adelantar el reloj una hora, de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., por lo que se “pierde” una hora de sueño esa noche. Fin del horario de verano (1 de noviembre de 2026): debes atrasar el reloj una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., recuperando esa hora de descanso.

Evento Fecha Cambio de hora Zona horaria resultante Inicio horario de verano Domingo 8 de marzo 2:00 a. m. → 3:00 a. m. (adelanta 1 h) Pacific Daylight Time (PDT) Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2:00 a. m. → 1:00 a. m. (atrasa 1 h) Pacific Standard Time (PST)

La mayoría de celulares, computadoras y relojes inteligentes se actualizan automáticamente según la zona horaria configurada, pero conviene revisar relojes analógicos, hornos, microondas y el tablero del auto.

¿Qué ciudades sí aplican el horario de verano en California 2026?

Todo el estado de California aplica el cambio de horario del 8 de marzo de 2026, porque tiene un solo huso horario (Pacific Time) y todo el territorio observa el horario de verano (DST). Es decir, todas las ciudades y áreas metropolitanas adelantan sus relojes una hora ese día, sin ninguna excepción interna.

Ciudad de California ¿Aplica cambio de hora el 8 de marzo de 2026? Zona horaria Los Ángeles Sí, adelanta 1 hora (2:00 a. m. → 3:00 a. m.) el 8 de marzo de 2026. Pacific Time (PST/ PDT) ​ San Diego Sí, entra en horario de verano en la misma fecha y hora. Pacific Time (PST/ PDT) ​ San José Sí, observa el DST con inicio el 8 de marzo de 2026. Pacific Time (PST/ PDT) ​ San Francisco Sí, adelanta una hora el segundo domingo de marzo 2026. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Sacramento (capital) Sí, aplica el mismo cambio estatal. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Fresno Sí, cambia a horario de verano ese domingo. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Long Beach Sí, adelanta el reloj 1 hora el 8 de marzo. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Oakland Sí, entra en DST junto con el resto del estado. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Bakersfield Sí, observa DST según el calendario federal. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Anaheim Sí, adelanta la hora en la misma fecha. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Santa Ana Sí, se ajusta al horario de verano el 8 de marzo. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Riverside Sí, cambia a PDT ese día. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Stockton Sí, adelanta el reloj 1 hora. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Irvine Sí, adopta horario de verano en la fecha indicada. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Chula Vista Sí, observa el cambio de hora junto a San Diego. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Santa Clarita Sí, entra en horario de verano ese domingo. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Santa Bárbara Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Modesto Sí, aplica el DST estatal. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Oxnard Sí, cambia a horario de verano en la misma fecha. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Glendale Sí, adelanta la hora el 8 de marzo. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Huntington Beach Sí, entra en PDT ese domingo. Pacific Time (PST/ PDT) Pasadena Sí, adelanta 1 hora el reloj. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Torrance Sí, observa DST 2026 con inicio el 8 de marzo. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Sunnyvale Sí, se ajusta a horario de verano. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Concord Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Roseville Sí, cambia a PDT en la fecha federal. Pacific Time (PST/ PDT) ​ Visalia Sí, entra en horario de verano en 2026. Pacific Time (PST/ PDT) ​

California comparte zona horaria y patrón de horario de verano con estados vecinos como Oregón y Nevada, mientras que la mayor parte de Arizona no aplica horario de verano y se mantiene en Mountain Standard Time todo el año. Al sur, también coincide con Baja California, México, que usa el mismo huso horario del Pacífico en muchas de sus localidades fronterizas.

Consejos prácticos para residentes de California

A nivel de vida diaria, el horario de verano está pensado para aprovechar mejor la luz natural por las tardes, lo que puede favorecer actividades al aire libre, comercio y eventos deportivos. Sin embargo, el adelanto de marzo suele alterar el sueño, por lo que organismos y especialistas recomiendan acostarse un poco más temprano los días previos para que la transición sea más llevadera.

Algunos consejos útiles para el cambio de hora en California 2026 son:

Verificar que tu teléfono tenga activada la actualización automática de zona horaria en la noche del 7 al 8 de marzo y del 31 de octubre al 1 de noviembre.

Ajustar manualmente relojes de cocina, autos y dispositivos sin conexión a internet antes de ir a dormir.​

Revisar horarios de vuelos, trenes y citas médicas cercanas a la hora del cambio, especialmente si viajas entre estados con reglas distintas de horario de verano.

Si trabajas en turnos nocturnos, confirmar con tu empleador cómo se contabiliza la hora “perdida” en marzo o la hora “extra” en noviembre.

Aunque ha habido propuestas para modificar o eliminar el horario de verano en California, el estado continúa aplicando el esquema federal vigente, por lo que en 2026 se mantiene el cambio de hora en las fechas indicadas. Mantener un calendario claro y entender cómo funciona el ajuste te permitirá planificar mejor tu rutina, cuidar tu descanso y evitar confusiones en tus compromisos personales y laborales.