Pronto en varios estados de EE.UU. cambiará la hora, pues iniciará el horario de verano 2026. El tema es saber cuándo comenzará exactamente y si es que, a raíz de ello, se tendrá que adelantar o atrasar el reloj. Para que recibas la información correcta sobre el tema, debes leer esta nota. Aquí encontrarás lo que necesitas saber. Presta mucha atención.

¿Cuál es la fecha exacta del cambio al horario de verano 2026?

El horario de verano 2026 en Estados Unidos comenzará el domingo 8 de marzo, cuando los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente de las 2:00 am a las 3:00 am. Este ajuste marca el inicio del Daylight Saving Time (DST), periodo que busca maximizar el aprovechamiento de la luz solar durante los meses más largos del año. Aunque el cambio implica ‘perder’ una hora de sueño, también otorga tardes más luminosas que benefician la vida diaria y algunas actividades económicas, como el comercio y el turismo.

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema. (Foto: William Fortunato / Pexels)

¿Cuándo termina el horario de verano?

El ciclo del horario de verano finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026, momento en el que los relojes se atrasarán una hora, de 2:00 am a 1:00 am, recuperando la hora perdida en marzo. A partir de entonces, el país volverá al horario estándar hasta el inicio del verano siguiente.

¿Qué estados de EE.UU. cambian al horario de verano y cuáles no?

Zona / Estado ¿Aplica horario de verano 2026? ¿Qué se hace el 8 de marzo de 2026? ¿Qué se hace el 1 de noviembre de 2026? Estados continentales (48) Sí, en la gran mayoría Adelantar 1 hora (2:00 a. m. → 3:00 a. m.) Atrasar 1 hora (2:00 a. m. → 1:00 a. m.) Alaska Sí Adelantar 1 hora Atrasar 1 hora Hawái No No hay cambio de hora No hay cambio de hora Mayor parte de Arizona No (excepto Nación Navajo) No hay cambio de hora en la mayor parte del estado No hay cambio de hora en la mayor parte del estado Territorios de EE.UU. (PR, Guam, etc.) No en general No hay cambio de hora No hay cambio de hora

¿Cómo saber si debo atrasar o adelantar el reloj en mi estado?

Para saber si debes ajustar tu reloj, primero debes identificar si tu estado se encuentra entre los que observan el horario de verano. En términos generales, casi todos los estados continentales lo aplican, salvo Hawái, gran parte de Arizona y algunos territorios especiales. Si tu estado aplica el horario de verano, en marzo de 2026 deberás adelantar el reloj una hora y en noviembre de 2026 deberás atrasarlo una hora para volver al horario estándar.

Pasos rápidos:

Verifica si tu estado está en la lista que aplica horario de verano (casi todos salvo Hawái y gran parte de Arizona).

Si aplica, el domingo 8 de marzo de 2026 adelanta una hora tu reloj a las 2:00 a. m. (pásalo a las 3:00 a. m.).

El domingo 1 de noviembre de 2026 atrasa una hora tu reloj (de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.) para volver al horario estándar.

Una recomendación común es hacer el cambio antes de ir a dormir el sábado por la noche, para despertar ya con la hora correcta el domingo.