El horario de verano 2026 en Washington DC comenzará el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora y pasan a marcar las 3:00 a. m. Esta etapa se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., momento en que los relojes se retrasan nuevamente una hora para volver al horario estándar.
Fechas clave del horario de verano 2026 en Washington DC
En Estados Unidos, el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) sigue reglas federales: inicia el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. Para 2026, esas fechas corresponden a:
- Inicio: domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m. (de 2:00 a 3:00, se adelanta una hora).
- Fin: domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. (de 2:00 a 1:00, se atrasa una hora).
|Evento
|Fecha
|Cambio de hora
|Inicio horario de verano
|Domingo 8 de marzo
|2:00 a. m. → 3:00 a. m. (adelanta 1 h)
|Fin horario de verano
|Domingo 1 de noviembre
|2:00 a. m. → 1:00 a. m. (atrasa 1 h)
En Washington DC, esto significa que durante el horario de verano se pasa de Eastern Standard Time (EST, UTC-5) a Eastern Daylight Time (EDT, UTC-4). En la práctica, verás amaneceres algo más tardíos y atardeceres más tardíos, con más luz aprovechable al final del día.
Qué ciudades sí aplica el horario de verano en Washington DC 2026
Todo el estado de Washington (WA) aplica el cambio de horario del 8 de marzo de 2026, porque usa un solo huso horario (Pacific Time) y todo el territorio observa el horario de verano. No hay excepciones internas como en otros estados: cualquier ciudad, pueblo o condado de Washington adelanta sus relojes una hora ese día.
|Lugar en Washington (estado)
|Tipo / referencia
|¿Aplica cambio de hora el 8 de marzo de 2026?
|Zona horaria
|Seattle
|Mayor ciudad del estado
|Sí, pasa de 2:00 a. m. PST a 3:00 a. m. PDT el 8 de marzo de 2026.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Spokane
|Gran ciudad del este del estado
|Sí, observa DST con inicio el 8 de marzo de 2026.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Tacoma
|Área metropolitana de Seattle
|Sí, adelanta 1 hora en la misma fecha.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Vancouver (WA)
|Frontera con Oregón
|Sí, entra en horario de verano ese domingo.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Bellevue
|Suburbio importante de Seattle
|Sí, adelanta su reloj una hora.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Everett
|Norte del área de Seattle
|Sí, aplica DST en la fecha federal.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Kent
|Sur del área de Seattle
|Sí, entra en horario de verano el 8 de marzo.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Yakima
|Centro del estado
|Sí, adelanta 1 hora el segundo domingo de marzo.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Bellingham
|Norte, cerca de Canadá
|Sí, observa el cambio de hora estatal.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Olympia
|Capital del estado
|Sí, cambia a horario de verano el 8 de marzo de 2026.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Pasco
|Parte del área Tri-Cities
|Sí, adelanta la hora en la misma fecha.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Kennewick
|Tri-Cities
|Sí, entra en DST junto a todo Washington.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Richland
|Tri-Cities
|Sí, se ajusta al horario de verano.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Renton
|Suburbio de Seattle
|Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Kirkland
|Área metropolitana de Seattle
|Sí, entra en horario de verano ese día.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Redmond
|Ciudad tecnológica (Microsoft)
|Sí, pasa a PDT el 8 de marzo de 2026.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Federal Way
|Sur del área de Seattle
|Sí, adelanta el reloj en la fecha federal.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Lynnwood
|Norte del área de Seattle
|Sí, observa DST sin excepción.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Auburn
|Condado de King/Pierce
|Sí, entra en horario de verano.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Shoreline
|Limítrofe con Seattle
|Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Sammamish
|Este de Seattle
|Sí, aplica DST como el resto del estado.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Pullman
|Ciudad universitaria (WSU)
|Sí, entra en horario de verano el 8 de marzo de 2026.
|Pacific Time (PST/PDT)
|Walla Walla
|Este del estado
|Sí, adelanta la hora ese domingo.
|Pacific Time (PST/PDT)
Zonas y estados que cambian la hora junto a Washington DC
Washington DC forma parte de la zona horaria del Este y se alinea con la mayoría de estados que observan el horario de verano en Estados Unidos. De acuerdo con los lineamientos federales, casi todo el país aplica el DST, con algunas excepciones puntuales. Algunas claves útiles si vives en DC o te coordinas con otras regiones:
Observan horario de verano con el mismo cambio de fecha y hora que Washington DC
- Costa Este: Maryland, Virginia, Delaware, Pensilvania, Nueva York, New Jersey, Carolina del Norte, entre otros.
- Gran parte del centro y oeste del país: por ejemplo, Texas, Illinois, Colorado, California, entre muchos otros, también adelantan y retrasan la hora, aunque en husos distintos.
No observan horario de verano (o lo hacen parcialmente):
- Hawaii no aplica horario de verano.
- La mayor parte de Arizona no cambia la hora, salvo algunas zonas de la Nación Navajo.
Para saber si una ciudad específica cambia la hora igual que Washington DC, es recomendable consultar una herramienta de tiempo oficial o especializada que muestre la zona horaria y las fechas de cambio para 2026.
Cómo ajustar tu reloj: guía rápida y sin errores
Aunque muchos dispositivos se actualizan solos, un ajuste incorrecto puede afectar tu agenda de trabajo, tus clases o hasta tus llamadas internacionales. Esta guía está pensada para la rutina diaria en Washington DC.
Antes del inicio del horario de verano (8 de marzo de 2026):
- La noche del sábado 7 al domingo 8: Si tu reloj no es automático, adelántalo de 2:00 a 3:00 a. m., o simplemente suma una hora antes de irte a dormir. Verifica la configuración de hora en tu teléfono: deja activada la opción de “fecha y hora automáticas” o “ajustar según red/operador”.
Durante el horario de verano (marzo a noviembre):
- Ten presente que, desde Washington DC, la diferencia con UTC será de cuatro horas (UTC-4) en lugar de cinco.
- Si coordinas con otros países, revisa si ellos también aplican horario de verano; no todos lo hacen y las diferencias horarias pueden cambiar temporalmente.
Al final del horario de verano (1 de noviembre de 2026):
- La noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre: Retrasa tu reloj una hora: de 2:00 a 1:00 a. m., recuperando “la hora de sueño perdida” de marzo. Comprueba nuevamente relojes de pared, despertadores analógicos, microondas, automóvil y cualquier dispositivo que no se actualice por internet.
Por qué se aplica el horario de verano en EE. UU.
El horario de verano en Estados Unidos tiene base legal federal y busca aprovechar mejor la luz natural en los meses cálidos, desplazando una hora de claridad hacia la tarde. La práctica se consolidó con la Ley de Tiempo Uniforme (Uniform Time Act) de 1966 y fue modificada por la Ley de Política Energética de 2005, que fijó el esquema actual: segundo domingo de marzo al primer domingo de noviembre.
La gestión del horario de verano recae en el Departamento de Transporte (DOT), que define las zonas horarias y supervisa la aplicación de las reglas de DST en todo el país. Sin embargo, los estados tienen la facultad de decidir si participan o no en el horario de verano, lo que explica excepciones como Hawaii y la mayor parte de Arizona.
Para Washington DC, esta estructura tiene impacto directo en:
- El funcionamiento del gobierno federal y el Congreso.
- La coordinación con mercados financieros, organismos internacionales y sedes diplomáticas que ajustan sus agendas a la hora oficial de la capital.
Consejos prácticos para residentes de Washington DC
Pensando en el día a día en Washington DC, hay algunas buenas prácticas para que el cambio de hora no te tome por sorpresa:
- Planifica tu sueño: intenta acostarte 15 a 20 minutos antes en los días previos al cambio de marzo para que la transición sea más suave.
- Revisa tu agenda: confirma horarios de transporte, vuelos, reuniones virtuales y citas médicas para los días posteriores al ajuste, especialmente si están coordinadas con otras zonas horarias.
- Usa fuentes oficiales de tiempo: El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) publica información oficial sobre horario de verano y tiempo en EE. UU. También los servicios especializados en hora mundial muestran en detalle los cambios para Washington DC en 2026.
Como regla simple para recordar: en marzo se “adelanta” una hora (spring forward) y en noviembre se “atrasa” una hora (fall back), siempre a las 2:00 a. m. hora local en Washington DC. Con estas fechas claras y tu reloj correctamente ajustado, podrás organizar mejor tus actividades, aprovechar más la luz de la tarde y evitar confusiones en esta ciudad fuertemente conectada con el resto del mundo.