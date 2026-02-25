En 2026, el cambio de hora en Illinois volverá a poner en primer plano la relevancia de una correcta sincronización del tiempo en todo el estado. Desde el dinamismo económico de Chicago hasta la fortaleza agrícola e industrial que caracteriza a sus distintas regiones, este ajuste resulta clave para sostener la coordinación y el rendimiento de sus actividades. Más allá de responder a la variación estacional de la luz natural, la medida refleja cómo Illinois articula eficiencia, productividad y bienestar colectivo en su día a día. En esta nota podrás conocer la fecha oficial del cambio de horario y cuándo exactamente ajustar el reloj para que la transición horaria se realice de forma ordenada.

¿Cuándo cambia la hora en Illinois en 2026?

Illinois se rige por el calendario federal del horario de verano, por lo que en 2026 también adelanta y atrasa el reloj en las mismas fechas que el resto de estados que aplican DST. El horario de verano inicia el domingo 8 de marzo de 2026 y finaliza el domingo 1 de noviembre de 2026, con ajustes realizados a las 2:00 a. m. hora local.

Inicio del DST en Illinois: domingo 8 de marzo de 2026.

Ajuste: 2:00 am → 3:00 am (adelantar 1 hora).

Fin del DST en Illinois: domingo 1 de noviembre de 2026.

Ajuste: 2:00 am → 1:00 am (atrasar 1 hora).

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema. (Foto: Marcus Herzberg / Pexels)

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Illinois?

En Illinois, la lógica es exactamente la misma: en primavera se adelanta el reloj y en otoño se atrasa, siguiendo la zona horaria Central. Esto afecta especialmente a quienes trabajan por turnos nocturnos y al transporte en la madrugada de los días de cambio.

Marzo: adelantar la hora (spring forward).

Noviembre: atrasar la hora (fall back).

Zona horaria: Central Time (CT) para todo el estado.

Ajuste uniforme en ciudades y áreas rurales.

¿Qué ciudades de Illinois se ven afectadas por el horario de verano?

Illinois aplica el horario de verano de forma uniforme en su territorio, incluyendo Chicago y el resto de sus principales áreas metropolitanas y ciudades medianas. El ajuste de hora impacta en conexiones aéreas, trenes, servicios de carga y la rutina de millones de residentes.

Ciudad / Región Zona horaria ¿Aplica horario de verano? Movimiento en marzo 2026 Movimiento en noviembre 2026 Chicago Central Time Sí 2:00 → 3:00 a. m. (adelanta). 2:00 → 1:00 a. m. (atrasa). Aurora–Naperville Central Time Sí Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora. Rockford Central Time Sí Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora. Springfield Central Time Sí Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora. Peoria y Bloomington Central Time Sí Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora.