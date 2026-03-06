Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Rep. Dominicana - Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Rep. Dominicana - Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

Este viernes 6 de marzo hay un gran juego por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Estoy hablando del Rep. Dominicana – Nicaragua, que se disputará en el LoanDepot Park de Miami. Si no quieres perderte el partido, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora empezará y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, de acuerdo al país en el que estés.

El Rep. Dominicana - Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete emocionar a muchas personas. (Foto: Composición Gestión Mix)
El Rep. Dominicana - Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete emocionar a muchas personas. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Rep. Dominicana – Nicaragua en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Rep. Dominicana - Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este viernes 6 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

PaísesHorarios
Estados Unidos (ET)7:00 pm
Estados Unidos (CT)6:00 pm
Estados Unidos (MT)5:00 pm
Estados Unidos (PT)4:00 pm
México (CDMX)6:00 pm
Puerto Rico8:00 pm
Costa Rica6:00 pm
República Dominicana8:00 pm
El Salvador6:00 pm
Guatemala6:00 pm
Honduras6:00 pm
Nicaragua6:00 pm
Panamá7:00 pm
Argentina9:00 pm
Brasil (Brasilia)9:00 pm
Uruguay9:00 pm
Chile (Santiago)9:00 pm
Paraguay9:00 pm
Bolivia8:00 pm
Venezuela8:00 pm
Ecuador7:00 pm
Perú7:00 pm
Colombia7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Rep. Dominicana - Nicaragua?

Este viernes 6 de marzo se podrá ver el Rep. Dominicana - Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

PaísesCanales de TV y servicios de streaming
Estados UnidosFS2 (FOX Sports 2), FOX Sports App y Fubo
República DominicanaVTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39
NicaraguaViva Nicaragua (Canal 13)
Resto de Latinoamérica y el CaribeESPN y Disney+
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS