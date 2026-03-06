Este viernes 6 de marzo hay un gran juego por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Estoy hablando del Rep. Dominicana – Nicaragua, que se disputará en el LoanDepot Park de Miami. Si no quieres perderte el partido, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora empezará y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, de acuerdo al país en el que estés.

El Rep. Dominicana - Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete emocionar a muchas personas. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Rep. Dominicana – Nicaragua en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Rep. Dominicana - Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este viernes 6 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Países Horarios Estados Unidos (ET) 7:00 pm Estados Unidos (CT) 6:00 pm Estados Unidos (MT) 5:00 pm Estados Unidos (PT) 4:00 pm México (CDMX) 6:00 pm Puerto Rico 8:00 pm Costa Rica 6:00 pm República Dominicana 8:00 pm El Salvador 6:00 pm Guatemala 6:00 pm Honduras 6:00 pm Nicaragua 6:00 pm Panamá 7:00 pm Argentina 9:00 pm Brasil (Brasilia) 9:00 pm Uruguay 9:00 pm Chile (Santiago) 9:00 pm Paraguay 9:00 pm Bolivia 8:00 pm Venezuela 8:00 pm Ecuador 7:00 pm Perú 7:00 pm Colombia 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Rep. Dominicana - Nicaragua?

Este viernes 6 de marzo se podrá ver el Rep. Dominicana - Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Países Canales de TV y servicios de streaming Estados Unidos FS2 (FOX Sports 2), FOX Sports App y Fubo República Dominicana VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39 Nicaragua Viva Nicaragua (Canal 13) Resto de Latinoamérica y el Caribe ESPN y Disney+