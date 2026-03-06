Este viernes 6 de marzo hay un gran juego por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Estoy hablando del Rep. Dominicana – Nicaragua, que se disputará en el LoanDepot Park de Miami. Si no quieres perderte el partido, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora empezará y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, de acuerdo al país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Rep. Dominicana – Nicaragua en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Rep. Dominicana - Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este viernes 6 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
|Países
|Horarios
|Estados Unidos (ET)
|7:00 pm
|Estados Unidos (CT)
|6:00 pm
|Estados Unidos (MT)
|5:00 pm
|Estados Unidos (PT)
|4:00 pm
|México (CDMX)
|6:00 pm
|Puerto Rico
|8:00 pm
|Costa Rica
|6:00 pm
|República Dominicana
|8:00 pm
|El Salvador
|6:00 pm
|Guatemala
|6:00 pm
|Honduras
|6:00 pm
|Nicaragua
|6:00 pm
|Panamá
|7:00 pm
|Argentina
|9:00 pm
|Brasil (Brasilia)
|9:00 pm
|Uruguay
|9:00 pm
|Chile (Santiago)
|9:00 pm
|Paraguay
|9:00 pm
|Bolivia
|8:00 pm
|Venezuela
|8:00 pm
|Ecuador
|7:00 pm
|Perú
|7:00 pm
|Colombia
|7:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Rep. Dominicana - Nicaragua?
Este viernes 6 de marzo se podrá ver el Rep. Dominicana - Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
|Países
|Canales de TV y servicios de streaming
|Estados Unidos
|FS2 (FOX Sports 2), FOX Sports App y Fubo
|República Dominicana
|VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39
|Nicaragua
|Viva Nicaragua (Canal 13)
|Resto de Latinoamérica y el Caribe
|ESPN y Disney+