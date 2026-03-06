El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ha iniciado en Latinoamérica y Estados Unidos y es el turno de una de las candidatas a clasificarse de ronda. Nicaragua chocará ante República Dominicana, que en el papel es el gran favorito en este duelo, este viernes 6 de marzo desde el loanDepot Park de Miami, Florida. Aquí te cuento cuáles son los horarios y qué canales van a transmitir este enfrentamiento.
Recordemos que la selección de República Dominicana es una de las favoritas en este grupo que lo comparten con Israel, Países Bajos, Nicaragua y Venezuela, esta última la otra gran candidata a pasar de ronda. Juan Soto de los New York Mets, es la gran estrella dominicana en el torneo.
¿A qué hora juegan Nicaragua vs. República Dominicana EN VIVO por CMB 2026?
El inicio del juego de Nicaragua vs. República Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 será a partir de las 7:00 p.m. Tiempo del Este en USA, 6:00 p.m. Nicaragua o 8:00 p.m. República Dominicana. Estos son los horarios para que puedas ver el debut de los centroamericanos ante los caribeños. Aquí podrás seguir el minuto a minuto o mira la programación para no perderte este kickoff.
|País
|Horario
|México
|6:00 p.m.
|República Dominicana
|8:00 p.m.
|Puerto Rico
|8:00 p.m.
|Colombia
|7:00 p.m.
|Estados Unidos
|7:00 p.m. ET
|Venezuela
|8:00 p.m.
|Nicaragua
|6:00 p.m.
|Panamá
|7:00 p.m.
|Brasil
|9:00 p.m.
|Cuba
|7:00 p.m.
¿Qué canal transmite Nicaragua vs. República Dominicana por CMB 2026?
El juego de Nicaragua vs. República Dominicana EN VIVO será transmitido a través de Mexisport (Nicaragua), Grupo Panorama (República Dominicana) o FS2 (Estados Unidos). Además, puedes seguirlo online mediante Disney Plus en todo Latinoamérica o Fox Sports App en Estados Unidos si quieres verlo en streaming.
Estos son todos los canales oficiales para seguir el minuto a minuto del juego entre ambas naciones por la Jornada 1 del Clásico Mundial 2026.
Nicaragua vs. República Dominicana EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: viernes 6 de marzo de 2026
- Lugar: Estadio loanDepot Park de Miami, Florida
- Horario: 7:00 p.m. ET / 6:00 p.m. Managua / 8:00 p.m. Santo Domingo
- Canal TV: Mexisport (Nicaragua) / Grupo Panorama (Rep. Dominicana) / FS2 (USA)
- Streaming: Disney Plus o Disney Plus Premium en Latinoamérica / Fox Sports App (USA)