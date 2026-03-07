Este domingo 8 de marzo, la mayor parte de Estados Unidos iniciará el horario de verano (Daylight Save Time) , una transición que alterará la rutina diaria de millones de personas al ofrecer tardes con más luz solar. Debido a que este ajuste suele generar diversas interrogantes sobre el desarrollo de las actividades cotidianas, en esta nota te presentaré las respuestas clave para que despejes cualquier duda sobre la modificación de hora en dicho día.

El inicio de este nuevo periodo horario en casi todo el territorio estadounidense se hará efectivo este fin de semana; según lo establecido por la ley federal, a las 2:00 a.m., los relojes deberán ajustarse a las 3:00 a.m.

Por lo tanto, no tendrás que preocuparte por ajustar tu reloj durante los próximos seis meses partiendo desde la fecha indicada, ya que el horario se mantendrá sin cambios hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en que se dará inicio el Horario de Invierno.

Aunque la tecnología actual permite que ciertos equipos electrónicos modifiquen su horario por si solos, aquellas personas que usen relojes convencionales tendrán que realizar el ajuste de manera manual.

¿Por qué cambia la hora en Estados Unidos?

El horario de verano abarca un periodo anual de 34 semanas que inicia durante la primavera y concluye al llegar el otoño, aunque es importante mencionarte que la fecha exacta en la que ocurre este cambio de hora varía cada año.

En 1918, la ley de Hora Estándar entró en vigor con el propósito de aprovechar una extra de luz solar durante el día y ahorrar energía durante la Primera Guerra Mundial. Aunque dicha normativa fue implementada y revocada varias veces, la Ley de Hora Uniforme de 1966 estableció formalmente la práctica actual de alternar periódicamente entre el horario estándar y el de verano.

Cuando el reloj marque las 2:00 a.m. este domingo 8 de marzo, automáticamente se ajustará a las 3:00 a.m. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿En qué partes de EE.UU. se adelantará una hora el reloj?

Aunque existe la creencia de que todo Estados Unidos sigue el horario de verano cada año, es importante indicarte que las jurisdicciones de Arizona y Hawái son las únicas que no aplican esta medida y mantienen el mismo horario durante todo el presente año.

¿Qué dispositivos electrónicos podrán modificarse automáticamente al horario de verano?

Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), los equipos modernos como computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes realizan el cambio de hora por sí mismos, siempre y cuando cuenten con las actualizaciones más recientes y acceso a una red de Internet.

¿Cuáles son las posibles consecuencias a la salud del cambio de hora en EE.UU.?

Para Alicia Roth, psicóloga especializada en medicina del sueño en Cleveland Clinic, señaló que perder una hora de descanso nocturno aumente las probabilidades de enfrentar complicaciones de salud.

Ante esta alerta, la especialista recomienda a los ciudadanos estadounidenses en dormir, al menos, sietes horas durante las noches previas al horario de verano; también aconseja no consumir cafeína o alcohol antes de acostarse.

Este horario de verano ocasionaría serias complicaciones en el descanso nocturno de millones de habitantes. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¿Existe alguna propuesta de ley para modificar el sistema actual de cambio de horario en EE.UU.?

Te indicaré que sí; el proyecto de ley HR 7379, presentado el 4 de febrero de 2026, propone establecer un horario fijo durante el año al adelantar los relojes 30 minutos respecto al estándar. Esta propuesta pretende eliminar los cambios de horarios semestrales.