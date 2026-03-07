El horario de verano en Estados Unidos (Daylight Saving Time 2026) comenzará el domingo 8 de marzo, cuando los relojes se adelantarán una hora, de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. en la mayoría de los estados, activando un cambio coordinado a nivel nacional que redefine los hábitos cotidianos, optimiza la exposición a la luz solar y apuesta por una gestión más eficiente de la energía en el país.

El fin del horario de verano se producirá el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes volverán una hora atrás (de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.), restaurando el horario estándar en las zonas donde aplica la medida. Mantente atento a este cambio para evitar confusiones en tus horarios laborales, vuelos o actividades cotidianas, especialmente si resides o viajas entre estados con diferentes zonas horarias.

¿Cuándo es exactamente el cambio al horario de verano 2026 en EE.UU.?

El inicio oficial del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en 2026 está fijado para el domingo 8 de marzo de 2026, segundo domingo de marzo según la normativa federal. El ajuste se realiza en la madrugada, cuando el reloj marca las 2:00 a. m. hora local y salta directamente a las 3:00 a. m. en las zonas donde rige el horario de verano.

Fecha de inicio del horario de verano 2026: domingo 8 de marzo de 2026.

Hora oficial del cambio: 2:00 a. m. (salta a 3:00 a. m.).

Regla general: segundo domingo de marzo de cada año.

Afecta a la mayoría de estados continentales y a Alaska.

Evento Fecha y hora oficial Movimiento del reloj Regla práctica Inicio horario de verano 2026 (DST) Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. Adelantar 1 hora (a 3:00 a. m.) “Spring forward” (avanzar en primavera)

​ Fin horario de verano 2026 (vuelta estándar) Domingo 1 de noviembre, 2:00 a. m. Atrasar 1 hora (a 1:00 a. m.) “Fall back” (atrasar en otoño)

​

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en marzo y noviembre de 2026?

En marzo de 2026, al entrar en vigor el horario de verano, los relojes se adelantan una hora: a las 2:00 a. m. se pasa directamente a las 3:00 a. m., lo que implica “perder” una hora de sueño esa noche. En noviembre de 2026, al finalizar el horario de verano, los relojes se atrasan una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., recuperando esa hora de descanso.

Marzo 2026 (entrada al horario de verano): adelantar el reloj 1 hora.

Noviembre 2026 (vuelta al horario estándar): atrasar el reloj 1 hora.

Regla mnemotécnica: “spring forward” (primavera: adelantar), “fall back” (otoño: atrasar).​

El cambio se hace de madrugada para minimizar el impacto en la vida diaria.

Mes y año Tipo de cambio Movimiento del reloj Efecto inmediato Marzo 2026 Entrada al horario de verano Adelantar 1 hora Se “pierde” una hora de sueño. Noviembre 2026 Regreso al horario estándar Atrasar 1 hora Se “gana” una hora de sueño.

¿Qué estados de EE.UU. cambian la hora en 2026?

La mayoría de los estados continentales de Estados Unidos participa en el horario de verano y debe adelantar el reloj en marzo y atrasarlo en noviembre. Esto incluye prácticamente todos los estados de las zonas horarias del Este, Central, Montaña, Pacífico y Alaska, con algunas excepciones específicas.

Estados continentales (Este, Central, Montaña, Pacífico): aplican el horario de verano y realizan ambos cambios.

Alaska: también adelanta y atrasa el reloj según el calendario federal.

Hawái y gran parte de Arizona: no aplican el horario de verano, por lo que no cambian la hora.

Algunos territorios especiales (como ciertos territorios insulares) generalmente no realizan el cambio y se rigen por normativa local.

Situación del estado / zona ¿Aplica horario de verano 2026? Qué hacer en marzo 2026 Qué hacer en noviembre 2026 Estados continentales (no excepciones) Sí Adelantar 1 hora a las 2:00 a. m. Atrasar 1 hora a las 2:00 a. m. Alaska Sí Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora. Hawái No No cambiar la hora. No cambiar la hora. Mayor parte de Arizona No No cambiar la hora. No cambiar la hora. Territorios especiales Generalmente no Verificar normativa local. Verificar normativa local.

¿Cómo saber si en mi estado debo adelantar o atrasar el reloj?

Para saber si debes ajustar tu reloj, primero debes identificar si tu estado se encuentra entre los que observan el horario de verano, lo cual abarca casi todos los estados continentales y Alaska. Si tu estado aplica el horario de verano, en marzo 2026 deberás adelantar el reloj una hora y en noviembre 2026 deberás atrasarlo una hora para volver al horario estándar.

Si vives en la Costa Este, Centro, Montaña, Pacífico o Alaska: lo más probable es que tengas que cambiar la hora en marzo y noviembre.

Si vives en Hawái o en gran parte de Arizona: normalmente no realizas cambio de hora.

Si estás en un territorio no continental (p. ej., algunos territorios insulares): revisa la normativa local o la página oficial de tu gobierno local.

Puedes marcar en tu calendario que el horario de verano va del 8 de marzo al 1 de noviembre de 2026 para evitar confusiones.

Tipo de jurisdicción Paso para verificar Acción en marzo 2026 Acción en noviembre 2026 Estado continental “típico” Revisar que no sea excepción Adelantar 1 hora a las 2:00 a. m. Atrasar 1 hora a las 2:00 a. m. Hawái o mayoría de Arizona Confirmar que se mantiene sin DST Mantener la misma hora. Mantener la misma hora. Territorios especiales Consultar fuentes oficiales Seguir la normativa local. Seguir la normativa local.

¿Qué recomendaciones prácticas seguir para el cambio al horario de verano 2026?

Diversas guías recomiendan anotar con anticipación la fecha del cambio para no olvidar adelantar el reloj la noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo de 2026. También se sugiere verificar si tu ciudad o estado efectivamente aplica el horario de verano, en especial si vives cerca de fronteras estatales o en zonas con excepciones.

Ajustar manualmente relojes analógicos o aparatos que no cambian solos la noche previa al cambio.

Confirmar los horarios de vuelos, reuniones virtuales o eventos que crucen zonas horarias.

Adelantar tu rutina de sueño uno o dos días antes para adaptarte mejor a la “pérdida” de una hora.

Revisar que tu smartphone, computadora y dispositivos inteligentes tengan la zona horaria correcta activada.

Recomendación Motivo principal Cuándo aplicarla Marcar la fecha en el calendario Evitar olvidar el cambio de hora Días previos al 8 de marzo de 2026 Ajustar relojes manuales Aparatos no conectados a internet Noche del 7 al 8 de marzo Revisar horarios de viajes Prevenir retrasos o confusiones Días previos y el mismo día del cambio Preparar el sueño Reducir el impacto en el descanso 2–3 días antes del cambio

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026 (FAQ)

¿Cuándo empieza el horario de verano 2026 en Estados Unidos?

Empieza el domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m. hora local, cuando los relojes se adelantan a las 3:00 a. m.

¿Cuándo termina el horario de verano 2026 en Estados Unidos?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan a la 1:00 a. m. en las zonas donde aplica.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian la hora en 2026?

No, la mayoría de los estados continentales y Alaska sí lo hacen, pero Hawái, gran parte de Arizona y algunos territorios especiales no aplican el horario de verano.

¿Qué significa “spring forward” y “fall back”?

Son frases en inglés para recordar que en primavera se adelanta una hora el reloj (“spring forward”) y en otoño se atrasa una hora (“fall back”).​

¿A qué hora exacta debo cambiar mis relojes en casa?

La normativa marca las 2:00 a. m., pero muchas personas adelantan o atrasan sus relojes antes de irse a dormir la noche previa para amanecer ya con la hora correcta.