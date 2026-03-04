El inicio del horario de verano en Estados Unidos 2026 marcará un cambio importante para millones de residentes, ya que los relojes deberán adelantarse una hora para aprovechar más la luz natural. Este ajuste busca optimizar el consumo de energía y alargar los días, especialmente en estados con mayor actividad al aire libre. Conocer las fechas exactas y las zonas que aplican el cambio evitará confusiones y adaptaciones tardías.

En 2026, el horario de verano en EE. UU. comenzará el domingo 8 de marzo, momento en el que los relojes se adelantarán una hora en la mayoría de los estados. Finalizará el domingo 1 de noviembre, cuando el horario estándar recupere su lugar. Las zonas afectadas incluyen la Eastern, Central, Mountain y Pacific Time Zone, con excepción de regiones como Arizona y Hawái, que no realizan el cambio.

Para adaptarte fácilmente al cambio de hora, recuerda ajustar tus dispositivos la noche anterior y planificar tu rutina con antelación. Dormir un poco más temprano, actualizar los relojes manuales y verificar tus horarios laborales o escolares te ayudará a mantenerte sincronizado. Estar preparado para el horario de verano 2026 te permitirá disfrutar mejor los días más largos y mantener tu productividad en equilibrio.

Fechas y hora exacta del cambio de horario de verano en EE.UU. 2026

En 2026, el horario de verano en Estados Unidos comienza el domingo 8 de marzo y termina el domingo 1 de noviembre; el cambio se hace a las 2:00 a.m. hora local en ambos casos.

Inicio Fin Regla general Domingo, 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a.m. la hora se adelanta a las 3:00 a.m. (se “pierde” una hora). Domingo, 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a.m. la hora se atrasa a la 1:00 a.m. (se “gana” una hora). En la mayor parte de EE. UU., el horario de verano empieza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre desde 2007.

Zonas y estados afectados por el cambio de hora en EE.UU. 2026

En la práctica, casi todo el territorio continental de EE. UU. (las zonas horarias Este, Central, Montaña y Pacífico) aplica horario de verano en 2026, además de Alaska y partes de otros estados según la regla federal; sin embargo, estos son los estados y territorios estadounidenses que NO observan horario de verano en 2026:

Estados Territorios de EE. UU. Hawaii (todo el estado) y la mayor parte de Arizona; solo el noreste (región Navajo) sí aplica DST. American Samoa, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE. UU.

Guía básica para ajustar el reloj por el cambio a horario de verano en EE.UU. 2026

Para el cambio de marzo (inicio del horario de verano):

Adelantar el reloj 1 hora la noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo de 2026 (por ejemplo, de 1:59 a.m. a 3:00 a.m.).

Aplicar a relojes analógicos, pared, horno, coche, sistemas que no se actualizan solos.

Revisar la zona horaria en móviles/computadoras y dejar activada la opción de ajuste automático por red cuando sea posible.

Para el cambio de noviembre (fin del horario de verano):

Atrasar el reloj 1 hora la noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026 (de 1:59 a.m. a 1:00 a.m. otra vez).

Verificar horarios de vuelos, reuniones internacionales y publicaciones programadas, porque los equivalentes con otros países pueden cambiar aunque la hora local parezca similar.