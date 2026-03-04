En 2026, muchos se preguntan: ¿se adelanta o se atrasa el reloj en New York City? El cambio de horario genera confusión cada año, especialmente entre quienes viven o trabajan entre diferentes zonas horarias de Estados Unidos. En marzo llega el Daylight Saving Time (DST), el momento en que los relojes se ajustan para aprovechar mejor la luz del día. Saber la fecha exacta es clave para no perder tu vuelo, una reunión o incluso una cita importante.

Este 2026, en Nueva York el reloj se adelanta una hora el domingo 8 de marzo a las 2:00 a.m., dando inicio al horario de verano. Más luz por las tardes significa más tiempo para disfrutar la ciudad, desde paseos por Central Park hasta terrazas al atardecer. Eso sí, también puede alterar un poco tu rutina de sueño o tus hábitos diarios, así que vale la pena prepararse con antelación.

Cuando termine el horario de verano en EE. UU., el reloj en Nueva York se atrasa una hora el domingo 1 de noviembre de 2026, marcando el regreso al horario estándar. Mantenerte atento a estos cambios te ayuda a ajustar tus dispositivos y evitar confusiones en tus horarios laborales o escolares. Si vives en Estados Unidos o viajas con frecuencia, tener presente el cambio de hora en New York City 2026 es esencial para estar siempre sincronizado con el ritmo de la ciudad que nunca duerme.

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS).- Conoce cuándo cambia la hora en Nueva York City 2026. Guía completa y consejos clave para ajustar el reloj manualmente. (Foto: StephanieFrey de iStock / Composición Gestión Mix)

¿Se adelanta o se atrasa el reloj por el cambio horario en New York City 2026 y cuándo?

En New York City, en 2026 el reloj se adelanta en marzo y se atrasa en noviembre, siguiendo el horario de verano (Daylight Saving Time, DST). Entonces:

El domingo 8 de marzo 2026, el reloj se adelanta 1 hora (pierdes una hora de sueño, pero anochece más tarde).

El domingo 1 de noviembre 2026, el reloj se atrasa 1 hora (ganas una hora de sueño, amanece más temprano).

Fechas y hora exacta del cambio horario en New York City 2026

Inicio horario de verano (DST) en NYC Fin del horario de verano Domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m., los relojes pasan de 2:00 a 3:00 a. m. (se adelanta 1 hora). Domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., los relojes pasan de 2:00 a 1:00 a. m. (se atrasan 1 hora).

Por regla general, se recomienda cambiar los relojes antes de ir a dormir la noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo (adelantar 1 hora) y la noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre (atrasar 1 hora), para evitar confusiones.

Lo que debes saber sobre el cambio horario en NYC 2026

NYC sigue el calendario federal de Estados Unidos: el horario de verano inicia el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre .

y termina el . El cambio de marzo hace que amanezca más tarde y haya más luz por la tarde; el de noviembre hace lo contrario (más luz matutina, menos por la tarde).

El cambio se aplica a todo el estado de Nueva York, incluyendo la ciudad de Nueva York (New York City).

Cambio horario en New York City 2026: Posibles cambios legales o políticos

Existe debate político sobre hacer permanente el horario de verano o modificar el sistema (por ejemplo, propuestas como “half-daylight saving time”); sin embargo, a la fecha ninguna de estas propuestas ha cambiado el calendario oficial de 2026, por lo que siguen vigentes los cambios de marzo y noviembre ya indicados.

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 13/02/2026..- ¿Cuándo cambia la hora en Nueva York en 2026? Consulta el calendario de horario de verano y consejos clave. FOTO DE DONUT PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES

¿Hay propuestas para eliminar el DST en Nueva York?

Sí, hay varias propuestas relacionadas con cambiar o eliminar el horario de verano (DST) que afectan a Nueva York, pero ninguna ha sido aprobada aún.

Propuestas específicas en Nueva York

Proyecto de ley S297 (Senado NY, 2025) : Crea un grupo de trabajo para estudiar los efectos de que el estado de Nueva York “opte por salir” del horario de verano, es decir, eliminar el cambio de hora y analizar impactos en salud, economía, tráfico, crimen, etc.​

: Crea un grupo de trabajo para estudiar los efectos de que el estado de Nueva York “opte por salir” del horario de verano, es decir, eliminar el cambio de hora y analizar impactos en salud, economía, tráfico, crimen, etc.​ Proyecto de ley S3380 (Senado NY, 2025) : Propone establecer el horario de verano como tiempo estándar durante todo el año en el estado y en la ciudad de Nueva York, observando “eastern daylight time” de forma permanente.

: Propone establecer el horario de verano como tiempo estándar durante todo el año en el estado y en la ciudad de Nueva York, observando “eastern daylight time” de forma permanente. Proyecto de ley A3758 (Asamblea NY, 2025): Propone eliminar el horario de verano en la legislación estatal, modificando la ley de “general construction” y derogando la sección correspondiente del código administrativo de la ciudad de Nueva York.​

Cambio horario: Propuestas a nivel federal que también afectan a Nueva York

Sunshine Protection Act : proyecto de ley federal para hacer permanente el horario de verano en todo EE. UU.; fue aprobado en el Senado en 2022 pero nunca se convirtió en ley porque no pasó la Cámara de Representantes.

: proyecto de ley federal para hacer permanente el horario de verano en todo EE. UU.; fue aprobado en el Senado en 2022 pero nunca se convirtió en ley porque no pasó la Cámara de Representantes. Versiones posteriores del Sunshine Protection Act (por ejemplo, 2025) siguen en discusión ; de aprobarse, permitirían que estados como Nueva York mantengan DST todo el año sin cambios de hora.

; de aprobarse, permitirían que estados como Nueva York mantengan DST todo el año sin cambios de hora. Daylight Act y otras propuestas recientes en el Congreso exploran alternativas como un “medio” horario de verano permanente o dar más flexibilidad a los estados para fijar un solo horario.

¿Cuál es la situación actual del cambio horario?

Hasta la redacción de este artículo, los proyectos estatales de NY (S297, S3380, A3758) están activos o en comisión, pero no hay constancia de que se haya promulgado una ley que elimine definitivamente el DST o haga permanente un solo horario.

A nivel federal, ninguna versión del Sunshine Protection Act ha sido aprobada por ambas cámaras, por lo que el marco general del horario de verano sigue igual y Nueva York continúa con los cambios de marzo y noviembre.