¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Nevada 2026? El cambio de horario sigue generando dudas cada año, y lo cierto es que en este estado, como en gran parte del país, el Daylight Saving Time (DST) marca una diferencia importante. En marzo los relojes se adelantan una hora, lo que significa más luz por la tarde y días que se sienten más largos, ideales para aprovechar el buen clima.

En Nevada, el horario de verano 2026 comenzará el 8 de marzo, cuando los relojes pasarán de las 2:00 a las 3:00 a.m. Esta medida busca optimizar el uso de la luz natural y reducir el consumo energético, aunque muchos residentes sienten el famoso “jet lag del cambio de hora”. Recordar este ajuste es clave para no llegar tarde a tus actividades diarias y mantener tu rutina sin contratiempos.

El regreso al horario estándar será el 1 de noviembre de 2026, cuando deberás atrasar tu reloj una hora. Así, las mañanas vuelven a ser más claras y las tardes más cortas. Mantente atento a estos cambios en Nevada y prepárate con anticipación: ajusta tus dispositivos electrónicos, planea tu descanso y no dejes que el cambio horario te tome por sorpresa.

El horario de verano en Nevada comenzará el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes se adelanten una hora a las 2:00 a.m. (pasando a ser las 3:00 a.m.). (Foto: Getty Images)

Fechas clave sobre el cambio horario en Nevada 2026

En Nevada en 2026 se adelanta el reloj en marzo y se atrasa en noviembre, siguiendo el horario de verano de Estados Unidos.

Inicio horario de verano: domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan 1 hora (de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.).

Fin horario de verano: domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan 1 hora (de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.).

¿Se adelanta o se atrasa el reloj por el cambio horario en Nevada 2026?

En marzo 2026 en Nevada se adelanta el reloj 1 hora (conocido como “spring forward”).

En noviembre 2026 en Nevada se atrasa el reloj 1 hora (conocido como “fall back”).

Esto implica que en marzo se pierde una hora de sueño y en noviembre se gana una hora.​

¿Qué cambia en la vida diaria por el cambio horario en Nevada 2026?

Tras el cambio de marzo, amanece más tarde pero hay más luz por la tarde.

Tras el cambio de noviembre, amanece más temprano y oscurece antes.

Nevada sigue el calendario federal de horario de verano de Estados Unidos, como la mayoría de los estados.

Conoce cuándo es el horario de verano en Estados Unidos 2026: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj? Guía completa y recomendaciones que debes conocer. (Foto: Freepik.es / Composición Gestión Mix)

Recomendaciones prácticas para el cambio horario en Nevada 2026

Ajustar los relojes manuales la noche del sábado 7 de marzo y del sábado 31 de octubre antes de dormir para amanecer con la hora correcta.​

Verificar la hora oficial si viajas entre estados vecinos (por ejemplo, California), aunque comparten las mismas fechas de cambio en 2026.

¿Por qué Nevada debate eliminar el horario de verano?

Nevada debate eliminar el horario de verano principalmente por motivos de salud pública, seguridad y comodidad social, además de sincronización legal con posibles cambios federales.

Motivos principales del debate

Impacto en la salud : Legisladores y organizaciones médicas citan estudios que vinculan los cambios de hora con más infartos, accidentes cerebrovasculares, trastornos del sueño y otros problemas de salud.

: Legisladores y organizaciones médicas citan estudios que vinculan los cambios de hora con más infartos, accidentes cerebrovasculares, trastornos del sueño y otros problemas de salud. Seguridad vial y laboral : Se argumenta que los ajustes de reloj aumentan colisiones de tráfico, accidentes laborales y errores por fatiga, especialmente después del cambio de primavera.

: Se argumenta que los ajustes de reloj aumentan colisiones de tráfico, accidentes laborales y errores por fatiga, especialmente después del cambio de primavera. Calidad de vida: Defensores del proyecto señalan que cambiar el reloj dos veces al año desajusta los ritmos circadianos, afecta el rendimiento escolar de los niños y genera malestar general en la población.

Qué propone Nevada exactamente

Proyecto “Lock the Clock Act” (AB 81) : Busca eximir a Nevada de aplicar el horario de verano y mantener el estado todo el año en horario estándar del Pacífico (Pacific Standard Time), evitando cambiar el reloj.

: Busca eximir a Nevada de aplicar el horario de verano y mantener el estado todo el año en horario estándar del Pacífico (Pacific Standard Time), evitando cambiar el reloj. Efecto en la práctica : Si la medida entrara en vigor, Nevada seguiría cambiando la hora este año y en noviembre volvería a la hora estándar, para luego quedarse permanentemente en estándar a partir de 2026, sin más cambios bianuales.

: Si la medida entrara en vigor, Nevada seguiría cambiando la hora este año y en noviembre volvería a la hora estándar, para luego quedarse permanentemente en estándar a partir de 2026, sin más cambios bianuales. Marco legal: La ley federal permite a los estados quedarse en horario estándar todo el año (como Arizona y Hawái), pero no les permite adoptar horario de verano permanente sin autorización del Congreso.

Opiniones a favor y en contra

Argumentos a favor Argumentos en contra Reducir riesgos de salud y accidentes.​ Algunos sectores económicos preferirían horario de verano permanente para tener más luz en las tardes de verano (restaurantes, golf, ocio).​ Eliminar una fuente recurrente de estrés y confusión para residentes y negocios. Hay dudas sobre posibles efectos en criminalidad y otros factores sociales si se modifica la distribución de luz y oscuridad a lo largo del año. Responder a la presión de comunidades que piden “fijar” la hora.

Situación actual del debate

La Asamblea de Nevada aprobó AB 81 con una votación 27–15 y lo envió al Senado estatal, pero el proyecto enfrentó obstáculos de calendario y falta de prioridad en comisiones, lo que ha frenado su avance.

A nivel federal se discute el “Sunshine Protection Act” y otras propuestas para cambiar el sistema de horario de verano en todo EE. UU., pero aún no hay una reforma definitiva que elimine el cambio de hora en el país.