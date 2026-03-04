El cambio de hora en Houston 2026 está a la vuelta de la esquina, y muchos ya se preparan para adelantar sus relojes. Este ajuste marca el inicio del horario de verano (Daylight Saving Time) en Estados Unidos, una tradición que busca aprovechar mejor la luz natural. Si vives en Texas o viajas con frecuencia, saber la fecha exacta del cambio puede ahorrarte confusiones y retrasos en tus actividades diarias.

En 2026, el horario de verano en Houston comenzará el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., momento en que los relojes se adelantan una hora. Esto significa que amanecerá más tarde, pero también que disfrutarás de tardes más largas y luminosas. Esta modificación impacta la rutina diaria, el transporte y hasta los horarios laborales, por lo que es clave mantener tus dispositivos actualizados para adaptarte sin inconvenientes.

Recordar cuándo cambia la hora en Texas y específicamente en Houston te ayudará a organizar tu agenda, viajes y reuniones con anticipación. Además, es el momento ideal para revisar tus hábitos de descanso y aprovechar la energía extra que aportan los días más largos. Mantente atento cada año al inicio y final del horario de verano en EE. UU. para disfrutar plenamente del cambio sin perder el ritmo.

Revisa cuándo debes cambiar la hora en Houston, a qué hora y cuánto tiempo deberás adelantar tu reloj para el horario de verano. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Canva)

¿Cuándo cambia la hora en Houston en 2026?

En Houston, el horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora (de las 2:00 a las 3:00 a. m.).

Fecha de inicio Hora exacta del cambio Efecto inmediato Nombre del cambio Domingo, 8 de marzo de 2026. A las 2:00 a. m. la hora se adelanta a las 3:00 a. m. en Houston (zona Central, CST a CDT). Se “pierde” una hora de sueño y amanece más tarde, pero anochece más tarde, con más luz en la tarde. Se conoce como “spring forward”, horario de verano o Daylight Saving Time (DST).

Cuándo termina el horario de verano 2026

Fecha de finalización Hora exacta del cambio Domingo, 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m. los relojes se atrasan a la 1:00 a. m., regresando al horario estándar.

Cambio de hora en Houston 2026: Contexto general para Estados Unidos y Texas

En la mayor parte de Estados Unidos, incluido Texas, el horario de verano empieza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre, según el calendario vigente desde 2007.

Para 2026, ese patrón corresponde exactamente al 8 de marzo (inicio) y al 1 de noviembre (fin), fechas que Houston sigue al estar en Texas y en la zona horaria Central.

Lee esta nota para que recibas la más completa información sobre el cambio de horario en Houston 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

Cómo afecta el DST a los salarios por hora en Texas

El horario de verano (DST) no cambia la tarifa por hora en Texas, pero sí puede alterar cuántas horas pagadas (y horas extra) genera un turno, sobre todo en turnos nocturnos.

Regla básica legal

En Texas rigen las normas federales de la Fair Labor Standards Act (FLSA) sobre salarios por hora: se debe pagar todas las horas efectivamente trabajadas, ni más ni menos.

las horas efectivamente trabajadas, ni más ni menos. Texas permite distintos métodos de pago (por hora, salario, comisiones, etc.), pero ninguno modifica la obligación de pagar todas las horas trabajadas durante el cambio de hora.​

¿Qué pasa cuando el reloj haga “spring forward” el 8 de marzo 2026?

Cuando comienza el DST a las 2:00 a. m., el reloj salta directamente de 2:00 a 3:00 a. m., por lo que un turno que en el papel parece de 8 horas puede convertirse en 7 horas reales trabajadas.

La FLSA indica que en este caso el empleado debe cobrar solo las 7 horas realmente trabajadas; no hay obligación federal de pagar 8 horas salvo que el empleador lo decida como política interna.

Ejemplo: turno programado de 11:00 p. m. a 7:00 a. m. la noche en que inicia el DST: el trabajador realiza 7 horas reales y se le deben pagar 7 horas.

¿Qué pasa cuando el reloj haga “fall back” el 1 de noviembre 2026?

Cuando termina el DST, a las 2:00 a. m. el reloj retrocede a la 1:00 a. m., de modo que el empleado trabaja la franja 1:00–2:00 a. m. dos veces y un turno “de 8 horas” se convierte en 9 horas reales.

En este caso, el empleador debe pagar 9 horas, y esa hora adicional cuenta para el cálculo de horas extra si con ella se superan las 40 horas semanales.

Ejemplo: un trabajador que normalmente hace 40 horas semanales puede terminar con 41 horas en la semana del cambio de hora de otoño, y esa hora debe pagarse a 1.5 veces la tarifa regular si supera el límite semanal.

Impacto práctico en salarios por hora por el horario de verano en Houston 2026

El DST no autoriza a pagar menos del salario mínimo ni a ignorar horas trabajadas; solo puede hacer que un turno sea de 7 o 9 horas en vez de 8.

Muchas empresas ajustan los horarios de los turnos nocturnos (por ejemplo, cambiando la hora de entrada o salida) para evitar estos desajustes de 7 u 9 horas, siempre pagando todas las horas realmente trabajadas.