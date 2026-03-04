El cambio de hora en Pensilvania 2026 está a la vuelta de la esquina, y muchos residentes ya se preparan para ajustar sus relojes. Este evento marca el paso entre el horario estándar y el horario de verano, una práctica que busca aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo energético. Pero, ¿cuándo exactamente debemos mover las manecillas del reloj este año? Aquí te contamos la fecha oficial del cambio de hora y cómo hacerlo correctamente.

En Pensilvania, el cambio al horario de verano 2026 ocurrirá durante la madrugada del domingo 8 de marzo, cuando los relojes deberán adelantarse una hora (de 2:00 a .m. a 3:00 a. m.). Es decir, dormiremos una hora menos, pero disfrutaremos de días más largos y luminosos. Este ajuste aplica en casi todo Estados Unidos, y Pensilvania no es la excepción. Recuerda revisar tus dispositivos electrónicos y relojes analógicos el sábado por la noche para evitar confusiones al día siguiente.

Más allá de la curiosidad, el cambio de hora en EE. UU. influye en la rutina diaria, los horarios laborales y hasta en la salud del sueño. En ciudades como Filadelfia o Pittsburgh, la transición al horario de verano marca el inicio oficial del clima más cálido. Mantente atento, porque el próximo cambio de hora —de regreso al horario estándar— llegará en noviembre de 2026. Ajustar tu reloj a tiempo te ayudará a mantener tu día a día sincronizado con el ritmo del país.

Harrisburg, Pensilvania (ESTADOS UNIDOS).- Conoce cuándo es el cambio de hora en Pensilvania 2026. Revisa la guía completa para hacer el ajuste correcto de todos los relojes manuales el 8 de marzo. (Foto: iStock/Getty Images / Composición Gestión Mix)

Fecha oficial del cambio de hora 2026 en Pensilvania

En Pensilvania, en 2026 el cambio de hora para entrar en horario de verano está previsto para el domingo 8 de marzo, adelantando el reloj una hora, y vuelve al horario estándar el domingo 1 de noviembre, atrasando una hora.

Inicio del horario de verano (adelantar reloj) Fin del horario de verano (atrasar reloj) Domingo, 8 de marzo de 2026. El cambio se hace cuando la hora local estándar llega a las 2:00 a. m.; en ese momento el reloj pasa directamente a las 3:00 a. m. Domingo, 1 de noviembre de 2026. En ese momento se atrasa el reloj una hora (de 2:00 a. m. de horario de verano a 1:00 a. m. de horario estándar, según la práctica habitual en Estados Unidos; el detalle exacto de la hora de corte para Pensilvania no está descrito con tanta precisión en todas las fuentes consultadas).

Los smartphones tienen la posibilidad de ajustarse automática al horario de verano. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuándo ajustar el reloj por el cambio de hora en Pensilvania 2026

Para entrar en horario de verano (“spring forward”), en la madrugada del domingo 8 de marzo de 2026, se adelanta el reloj 1 hora, de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. A partir de ese momento amanece más tarde y hay más luz por la tarde.

En tanto, para volver al horario estándar (“fall back”), en la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026, se atrasa el reloj 1 hora. Esto hace que amanezca más temprano y anochezca antes.