El cambio de hora en Florida 2026 está a la vuelta de la esquina, y es importante saber exactamente cuándo debemos adelantar o atrasar el reloj. Este ajuste marca el inicio o el fin del horario de verano, una práctica que busca aprovechar mejor la luz natural y ahorrar energía. Cada año, miles de residentes y visitantes en el estado se preparan para modificar su rutina y adaptarse al nuevo horario oficial establecido a nivel nacional.

Este 2026, el cambio al horario de verano en Estados Unidos comenzará oficialmente el domingo 8 de marzo a las 2:00 a.m., cuando los floridanos deberán adelantar el reloj una hora. Esto significa amaneceres más tardíos, pero atardeceres más largos, ideales para disfrutar las playas, eventos y vida nocturna del estado del sol. Recuerda que el cambio afecta a todo el territorio de Florida, excepto algunas zonas del noroeste que siguen un huso horario distinto.

El horario de invierno regresará el domingo 1 de noviembre de 2026, momento en el que deberás atrasar el reloj una hora. Mantenerte atento a estos cambios evita confusiones en vuelos, citas, trabajos y clases. Si vives en Florida o planeas visitar el estado, asegúrate de ajustar tus dispositivos electrónicos para seguir en sincronía con el horario oficial de Estados Unidos.

Fecha oficial del cambio de hora en Florida 2026

En Florida el cambio de hora de 2026 se hace para entrar al horario de verano el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., adelantando el reloj una hora, y se revierte el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., atrasando el reloj una hora.

Inicio del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) Fin del horario de verano y regreso a horario estándar Domingo, 8 de marzo de 2026. Domingo, 1 de noviembre de 2026.

Estas fechas siguen el calendario federal de horario de verano de Estados Unidos, que establece que el DST comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

Cuándo y cómo ajustar el reloj por el cambio de hora en Florida 2026

El domingo 8 de marzo de 2026, cuando la hora local estándar llegue a las 2:00 a. m. en Florida, los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. (de 2:00 a 3:00 a. m., “se adelanta” una hora).

Posteriormente, el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando la hora local de verano llegue a las 2:00 a. m., los relojes se atrasan a la 1:00 a. m. (de 2:00 a 1:00 a. m., “se atrasa” una hora).

En la práctica, la mayoría de personas ajusta relojes analógicos antes de ir a dormir la noche anterior, mientras que teléfonos y computadoras se actualizan de forma automática según su zona horaria configurada.

Cambio de hora en Florida: situación legal actual y posibles modificaciones

Florida aprobó la llamada Sunshine Protection Act a nivel estatal para adoptar horario de verano permanente, pero esta medida depende de la aprobación del Congreso de EE. UU. y, hasta ahora, no se ha aprobado una ley federal que haga permanente el DST en todo el país ni solo en Florida.

Existen propuestas recientes (como el Daylight Act of 2026) para modificar el sistema de cambio de hora, pero mientras no se aprueben, el esquema vigente para 2026 sigue siendo el de adelantar en marzo y atrasar en noviembre.