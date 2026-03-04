El cambio de hora en Chicago 2026 está cada vez más cerca, y es momento de prepararse para ajustar los relojes. Este ajuste marca la transición entre el horario estándar y el horario de verano, una costumbre que busca aprovechar mejor la luz natural y ahorrar energía. Si vives en Illinois o planeas visitar la ciudad durante estas fechas, conocer cuándo cambia la hora en Estados Unidos será clave para no perder ninguna cita ni vuelo.

En Chicago, el cambio de hora oficial de 2026 se realizará el domingo 8 de marzo, cuando los relojes deberán adelantarse una hora a las 2:00 a. m., iniciando así el Daylight Saving Time (DST). Esto significa que amanecerá más tarde, pero los días serán más largos, ideales para disfrutar más tiempo al aire libre. Recordar ajustar el reloj en Chicago te evitará confusiones en tus horarios laborales o estudios.

Con la llegada del horario de verano en EE. UU., muchas personas aprovechan para organizar mejor sus rutinas y actividades. Si te preguntas cuándo se atrasa la hora en Chicago, será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando el reloj volverá al horario estándar. Mantente atento a estas fechas clave y prepárate para aprovechar al máximo cada hora de luz en la “Ciudad de los Vientos”.

¿Cuándo empieza el horario de verano 2026 en Chicago? Conoce la fecha y hora exacta para adelantar tu reloj. Prepárate para el Daylight Saving Time en Illinois y aprovecha al máximo la luz solar este año. | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Fecha oficial del cambio de hora en Chicago 2026

En 2026, el cambio de hora en la popularmente conocida como la “Ciudad de los Vientos” se realiza el domingo 8 de marzo, cuando inicia el horario de verano (Daylight Saving Time). Ese mismo calendario se aplica porque Illinois sigue el esquema federal de horario de verano de Estados Unidos.

Cuándo ajustar el reloj por el cambio de hora en Chicago 2026

El ajuste se hace cuando la hora local estándar está por llegar a las 2:00 a. m.; en ese momento los relojes se adelantan una hora y pasan directamente a las 3:00 a. m. del domingo 8 de marzo de 2026.

En la práctica, se recomienda adelantar el reloj una hora antes de dormir el sábado 7 de marzo por la noche, aunque el cambio legal ocurre a las 2:00 a. m. del domingo. Esta recomendación es una práctica común y no figura de forma literal como instrucción oficial en las fuentes, por lo que ese detalle específico no está confirmado en los enlaces consultados.

Fin del horario de verano en Chicago 2026

El horario de verano en Chicago termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan una hora y vuelven a la 1:00 a. m. de horario estándar.

CHICAGO, ILLINOIS (ESTADOS UNIDOS).- Conoce cuándo cambia la hora en Chicago, Illinois. Revisa cómo ajustar el reloj manualmente y qué lugares sí aplican el horario de verano. (Foto: iStock / Composición Mag)

¿Por qué se aplica el horario de verano en Illinois?

Illinois aplica el horario de verano porque está obligado por la ley federal de Estados Unidos y porque le conviene coordinarse con otros estados de la zona Central. Entre los motivos principales en “El Estado de la Pradera” (The Prairie State) figuran:

Cumplir la ley federal : Illinois forma parte del bloque de estados que siguen la regulación federal del horario de verano (Uniform Time Act), que exige adelantar el reloj en marzo y atrasarlo en noviembre salvo excepciones puntuales.

: Illinois forma parte del bloque de estados que siguen la regulación federal del horario de verano (Uniform Time Act), que exige adelantar el reloj en marzo y atrasarlo en noviembre salvo excepciones puntuales. Alinearse con otros estados de la Central Time Zone : el estado mantiene el mismo esquema horario que la mayoría de sus vecinos del Medio Oeste para facilitar comercio, transporte y comunicaciones.

: el estado mantiene el mismo esquema horario que la mayoría de sus vecinos del Medio Oeste para facilitar comercio, transporte y comunicaciones. Mejor aprovechamiento de la luz de la tarde: el horario de verano busca que haya más horas de luz natural en la franja vespertina, lo que favorece consumo, actividades comerciales y, en cierta medida, reduce el uso de iluminación artificial por la tarde.

Origen e intención del horario de verano

El horario de verano se introdujo en Estados Unidos en 1918, durante la Primera Guerra Mundial, como medida para ahorrar combustible y electricidad aprovechando mejor la luz solar. Aunque hoy se discute su utilidad real y hay debates para modificar o eliminar el sistema, mientras no cambie la normativa federal Illinois está obligado a seguir haciendo el cambio de hora dos veces al año.