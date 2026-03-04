El cambio de hora en Washington 2026 está cada vez más cerca, y muchos residentes se preparan para ajustar sus relojes con la llegada del horario de verano. Este año, la fecha exacta será el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes deberán adelantarse una hora a las 2:00 a.m. para aprovechar mejor la luz del día. Aunque parece un cambio menor, marca el inicio de días más largos y claros en todo el estado.

Durante el horario de verano en Washington, todos los condados —incluidos King, Pierce, Snohomish y Spokane— deben realizar el ajuste, ya que el estado completo participa en la transición. Este cambio busca optimizar el uso de la energía y acompañar el ritmo estacional del país. Recuerda que el próximo ajuste será en noviembre, cuando finalice el horario de verano y se regrese al horario estándar.

Si vives en el estado de Washington o planeas viajar a Seattle o Vancouver durante marzo, asegúrate de que tus dispositivos electrónicos cambien la hora automáticamente. Mantener tus relojes actualizados evitará confusiones con vuelos, reuniones o clases. El cambio de hora 2026 en Estados Unidos puede parecer rutinario, pero forma parte del calendario oficial aprobado por el Congreso para mantener la sincronización nacional.

DC, Washington DC (ESTADOS UNIDOS).- Revisa cuándo es el horario de verano en Washington DC, Estados Unidos. Guía completa, ajustes en tus relojes y lo que dice el gobierno. (Foto: Zephyr18 de iStock / Composición Gestión Mix)

Fecha exacta del cambio de hora en Washington 2026

En 2026, el cambio de hora en el estado de Washington está programado para la madrugada del domingo 8 de marzo, cuando se inicia el horario de verano (Daylight Saving Time, DST). Se trata del segundo domingo de marzo, que es la fecha estándar de inicio del horario de verano en la mayor parte de Estados Unidos.

¿A qué hora hacer el ajuste del cambio de hora en Washington 2026?

El ajuste se hace cuando la hora local estándar llega a las 2:00 a. m. del domingo 8 de marzo de 2026. En ese momento, los relojes se adelantan una hora: de las 2:00 a. m. pasan a marcar las 3:00 a. m. (“spring forward”, como se le conoce en inglés).

En la práctica, muchas personas cambian la hora antes de irse a dormir el sábado por la noche, pero la hora legal del cambio es las 2:00 a. m.

Conoce cuándo es el horario de verano en Estados Unidos 2026: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj? Guía completa y recomendaciones que debes conocer. (Foto: Freepik.es / Composición Gestión Mix)

Condados de Washington que deben hacer el cambio de horar 2026

El estado de Washington, en su conjunto, observa el horario de verano en 2026. Listados generales de estados con y sin horario de verano en EE. UU. muestran a “The Evergreen State” como un estado que sí aplica horario de verano, sin mencionar excepciones internas por condado.

¿Qué áreas indígenas de Washington no cambian la hora?

No hay evidencia de que alguna área indígena de Washington esté exenta del cambio de hora; todo indica que también ajustan sus relojes como el resto del estado.

En reservas indígenas concretas de Washington (por ejemplo, Spokane Reservation y Colville Reservation) se usa la zona horaria del estado (Pacific Time) y se aplica horario de verano, con registro de inicio y fin de DST igual que en otras localidades de Washington.

El propio calendario oficial de las Colville Tribes muestra “Daylight Saving Time begins on Sunday, March 8th at 2:00 am” para 2026, indicando que la tribu adelanta la hora en la misma fecha y hora que el resto del estado.​

Listados generales sobre dónde NO se aplica horario de verano en Estados Unidos señalan a Hawái, la mayor parte de Arizona y algunos territorios, pero no mencionan excepciones indígenas en Washington; las únicas reservas mencionadas como caso especial son las de Arizona (Navajo sí cambia, Hopi no), fuera de Washington.