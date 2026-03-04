El cambio de hora en California 2026 volverá a generar dudas entre muchos residentes que se preguntan cuándo deben adelantar o atrasar sus relojes. Este ajuste forma parte del horario de verano en Estados Unidos y tiene una fecha específica establecida por ley federal. En esta ocasión, el cambio se realizará el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes deberán adelantarse una hora a las 2:00 a. m., marcando oficialmente el inicio del “Daylight Saving Time”.

Durante el horario de verano en California, el amanecer y el atardecer ocurren más tarde, lo que permite aprovechar mejor la luz natural y ahorrar energía. Este ajuste aplica a la mayoría de los condados del estado, incluyendo Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento y Fresno. Sin embargo, algunos territorios y regiones fronterizas con horarios especiales pueden tener ligeras variaciones, por lo que se recomienda siempre confirmar la hora oficial.

Si te preguntas qué hacer durante el cambio de hora en California, basta con adelantar todos tus relojes una hora antes de irte a dormir el sábado 7 de marzo. Muchos dispositivos electrónicos, como teléfonos o computadoras, se actualizan automáticamente. Mantenerse atento al horario de verano 2026 te ayudará a evitar confusiones, especialmente si trabajas, estudias o tienes reuniones con otras zonas horarias de EE. UU.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS).- Conoce cuándo es el horario de verano en California 2026. Cuándo se adelanta el reloj, cómo ajustar tus relojes y qué ciudades aplican el DST. (Foto: Nito100 de iStock / Composición Gestión Mix)

Fecha exacta del cambio de hora en California 2026

En 2026, el cambio de hora en California para entrar al horario de verano será el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., adelantando el reloj a las 3:00 a. m., y aplica a todo el estado sin excepción de condados.

Inicio del horario de verano (se adelanta 1 hora) Fin del horario de verano (se atrasa 1 hora) Domingo 8 de marzo de 2026. Domingo 1 de noviembre de 2026.

Las fechas mencionadas siguen la norma federal de que el horario de verano en Estados Unidos comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

¿A qué hora hacer el ajuste del cambio horario en California 2026?

Al inicio (pasar a horario de verano): cuando el reloj marque las 2:00 a. m. del 8 de marzo de 2026, se adelanta directamente a las 3:00 a. m. (se “pierde” una hora de sueño).

una hora de sueño). Al final (volver a horario estándar): cuando el reloj marque las 2:00 a. m. del 1 de noviembre de 2026, se atrasa a la 1:00 a. m. (se “gana” una hora).

En la práctica, muchas personas hacen el ajuste antes de dormir la noche anterior o por la mañana siguiente, pero la hora legal del cambio es la indicada arriba.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 15/02/2026.- Cambio de horario en California 2026: fechas para adelantar y atrasar el reloj, ciudades afectadas, dispositivos que debes ajustar y consejos para el Daylight Saving Time. FOTO DE SAMRITK PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES

¿Qué condados deben hacer el cambio de hora en California 2026?

California aparece como un estado que sí observa el horario de verano y no hay condados exentos dentro del “Estado Dorado”, mientras que en la lista oficial de lugares que no aplican horario de verano figuran Arizona (salvo la Nación Navajo), Hawái y varios territorios de EE. UU.

¿Hay propuestas para eliminar el DST permanentemente en California?

Sí, hay varias propuestas (pasadas y recientes) para eliminar el cambio de hora en California, pero hasta ahora ninguna ha logrado hacer permanente un solo horario, así que el estado sigue cambiando la hora cada marzo y noviembre.

Qué se ha aprobado hasta ahora

En 2018, los votantes aprobaron la Proposición 7, que permite a la Legislatura cambiar el periodo de horario de verano por mayoría de dos tercios, siempre que cumpla la ley federal. Esta medida también abre la puerta a fijar horario de verano permanente si el Congreso cambia la ley federal, o a fijar horario estándar permanente (esto último sin necesitar aprobación del Congreso).

Propuestas para “eliminar el cambio” (DST fijo o estándar fijo)

Tras la Proposición 7, se presentó el Assembly Bill 7 para poner a California en horario de verano permanente, pero el proyecto murió en comisión en 2020.​

En 2023–2024, legisladores como Tri Ta y Roger Niello anunciaron o presentaron iniciativas para “ditch the switch” y dejar a California en horario estándar permanente durante todo el año; estas propuestas necesitan mayoría calificada y aún no se han traducido en un cambio efectivo del sistema de horas.

Situación actual del cambio de hora en California

Pese al voto de 2018, el debate “está lejos de terminar” y los relojes se siguen cambiando cada primavera y otoño porque falta acción legislativa definitiva y, para el caso del horario de verano permanente, cambios a nivel federal.

Para 2026, California sigue observando el horario de verano con cambio de hora el 8 de marzo y el 1 de noviembre de 2026, lo que confirma que, de momento, ninguna propuesta ha eliminado el cambio de hora.