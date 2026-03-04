En 2026, el cambio de hora en Florida marcará nuevamente el inicio del horario de verano en Estados Unidos, un momento clave que modifica la rutina diaria de millones de residentes. Este ajuste busca aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo de energía, por lo que es importante saber exactamente cuándo se adelantan los relojes en el estado del Sol. Si vives en Miami, Orlando o Tampa, toma nota para no llegar tarde ni temprano a tus actividades tras el cambio.

El inicio del horario de verano en Florida 2026 será el domingo 8 de marzo, cuando los relojes deberán adelantarse una hora a las 2:00 a.m. Ese día, “perdemos” una hora de sueño, pero ganamos más luz por la tarde. Este cambio se aplica en casi todo el estado, salvo algunas zonas del noroeste que siguen un huso horario distinto. Mantenerte al tanto del ajuste te ayudará a planificar mejor tus citas, viajes y actividades cotidianas.

Además de Florida, el cambio al horario de verano afecta a la mayoría de los estados del país, terminando el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se retrasan nuevamente. Si gestionas negocios, estudias o mantienes contacto con otras regiones, recuerda adaptar tus horarios. Mantenerte actualizado sobre cuándo cambia la hora en Florida te permitirá aprovechar al máximo los días más largos y la energía extra del verano.

Prepárate para el cambio de horario en Florida 2026. Descubre la fecha exacta del Horario de Verano (DST) y cómo ajustar tu reloj para no llegar tarde. ¡Recuerda que en ciudades como Miami se adelanta una hora! | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Fecha y hora exacta del cambio a horario de verano en Florida 2026

El horario de verano 2026 en Florida comienza la madrugada del domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan a las 3:00 a. m.

¿Cuándo se hará efectivo el cambio de hora en Florida? ¿Cómo se hará efectivo el cambio de hora en Florida 2026? ¿Qué pasará tras efectuarse el cambio de hora en Florida 2026? En 2026, el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) inicia el domingo 8 de marzo de 2026. En Florida, el cambio se realiza a las 2:00 a. m. hora local estándar, momento en que el reloj pasa directamente a las 3:00 a. m. hora de verano. A partir de ese día, amanecerá aproximadamente una hora más tarde y habrá más luz por la tarde.

Cómo se ajusta el reloj para el cambio de hora en Florida 2026

La regla práctica es “spring forward”: la noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo debes adelantar tu reloj una hora (por ejemplo, de 1:59 a. m. a 3:00 a. m.).

Dispositivos conectados a internet (teléfonos, computadoras, smartwatches) suelen actualizarse de forma automática; los relojes analógicos, de pared o de auto deben ajustarse manualmente.

Duración del horario de verano 2026

En 2026, el horario de verano en Estados Unidos está vigente del 8 de marzo a las 2:00 a. m. al 1 de noviembre a las 2:00 a. m. (hora local) .​

.​ En Florida, el horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan una hora y vuelven a la 1:00 a. m. (“fall back”).

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS).- Conoce la guía completa para el cambio de hora en Florida 2026. Fecha clave, ajustes del reloj y recomendaciones del gobierno estatal. (Foto: iStock / Composición Mag)

Qué partes de Florida cambian la hora por el horario de verano

Florida tiene dos husos horarios: la mayor parte del estado usa Eastern Time (ET) y una pequeña franja del noroeste usa Central Time (CT).​

Ambos husos en Florida aplican el horario de verano en las mismas fechas federales (segundo domingo de marzo y primer domingo de noviembre); lo que cambia es la zona horaria base (ET vs. CT), no las reglas de DST.

Cambio de hora en Florida 2026: Marco legal actual y posibles modificaciones

En Estados Unidos, el horario de verano se rige por el Energy Policy Act de 2005, que fija el inicio el segundo domingo de marzo y el final el primer domingo de noviembre.

En Florida se han presentado iniciativas como el “Sunshine Protection Act” a nivel estatal y federal para hacer permanente el horario de verano, pero hasta 2026 ninguna ha sido promulgada como ley, por lo que el estado sigue cambiando la hora según las reglas vigentes.​

En febrero de 2026 se presentó en el Congreso el Daylight Act of 2026, que propone mover los husos horarios de EE. UU. media hora y fijarlos de manera permanente, pero el proyecto aún no ha sido aprobado, por lo que no afecta el cambio de hora de marzo de 2026.