El horario de verano en Illinois 2026 se acerca, y con él, el cambio de hora que marca el inicio de días más largos y luminosos. Este ajuste, que afecta a todo el estado y gran parte del Medio Oeste, busca aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo energético. Pero ¿cuándo comienza y termina el horario de verano este año? Aquí te contamos todas las fechas clave, las áreas impactadas y cómo preparar tus relojes para evitar confusiones.
En Illinois, el horario de verano 2026 comenzará el domingo 8 de marzo, cuando los relojes deben adelantarse una hora a las 2:00 a.m.. Esto significa que amanecerá y anochecerá más tarde, ideal para quienes disfrutan de las tardes al aire libre o planean actividades después del trabajo. La medida se mantendrá hasta el domingo 1 de noviembre, cuando volveremos al horario estándar. Asegúrate de ajustar tus dispositivos electrónicos y relojes analógicos para mantener tus rutinas sincronizadas.
Este cambio afecta a ciudades como Chicago, Springfield, Peoria y Rockford, dentro de la zona horaria Central Time (CT). Si vives en Illinois o viajas por negocios o turismo, tener presente el horario de verano te ayudará a evitar retrasos, especialmente en vuelos, citas o clases. Recuerda: “spring forward” en marzo y “fall back” en noviembre. Mantente al tanto de las actualizaciones del tiempo y disfruta al máximo la temporada con esta guía práctica para el horario de verano 2026.
Fechas clave sobre el horario de verano en Illinois 2026
En 2026, Illinois aplica el horario de verano del domingo 8 de marzo al domingo 1 de noviembre, con un único huso horario en todo el estado (Hora Central).
|Inicio del horario de verano (spring forward)
|Fin del horario de verano (fall back)
|Domingo, 8 de marzo de 2026.
|Domingo, 1 de noviembre de 2026.
|A las 2:00 a. m. la hora pasa a ser 3:00 a. m. (se adelanta 1 hora).
|A las 2:00 a. m. la hora pasa a ser 1:00 a. m. (se atrasa 1 hora).
|Cambio de CST (Central Standard Time, UTC-6) a CDT (Central Daylight Time, UTC-5).
|Cambio de CDT (UTC-5) de nuevo a CST (UTC-6).
Zonas afectadas en Illinois por el horario de verano 2026
Todo el estado de Illinois se encuentra en la Zona Horaria Central (Central Time, CT).
Illinois no tiene condados en otros husos; todas las ciudades (por ejemplo, Chicago, Springfield, Rock Island) siguen el mismo cambio CST a CDT en las mismas fechas y horas.
En términos de UTC: durante el horario estándar (noviembre–principios de marzo) es UTC-6 (CST) y durante horario de verano (marzo–noviembre) es UTC-5 (CDT).
Guía breve para ajustar el reloj por el horario de verano en Illinois 2026
Para el cambio de marzo (inicio DST):
|La noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo de 2026
|Antes de dormir, adelanta todos tus relojes 1 hora (por ejemplo, de 1:30 a. m. a 2:30 a. m.), de modo que al despertar ya coincidan con la hora oficial.
|A las 2:00 a. m. oficiales los relojes saltan a 3:00 a. m., por lo que se “pierde” una hora de sueño.
Para el cambio de noviembre (fin DST):
|La noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026
|Antes de dormir, atrasa los relojes 1 hora (por ejemplo, de 1:30 a. m. a 12:30 a. m.), así amanecen ya en horario estándar.
|A las 2:00 a. m. oficiales los relojes retroceden a la 1:00 a. m., “ganando” una hora.
Recomendaciones prácticas para el horario de verano en Illinos 2026
Previo al horario de verano en Illinois 2026, verifica que teléfonos, computadoras y relojes inteligentes estén configurados en “hora automática” con zona “Central Time (Chicago)” para que el cambio se haga solo.
Asimismo, ajusta manualmente relojes analógicos, de pared, horno, microondas y sistemas de seguridad que no se actualizan por red.