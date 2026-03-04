El cambio de hora en Miami 2026 se realizará el domingo 8 de marzo, cuando inicia el horario de verano en todo el estado de Florida. A las 2:00 a.m., los relojes deberán adelantarse una hora, pasando a ser las 3:00 a.m.. Este ajuste busca aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo energético, una práctica que cada año genera dudas entre residentes y visitantes del área metropolitana de Miami-Dade.

Durante el horario de verano, todo Miami —incluyendo zonas como Miami Beach, Coral Gables, Kendall y Downtown— usa la misma hora oficial. Es importante que tanto negocios como residentes ajusten relojes, dispositivos y sistemas automáticos para evitar confusiones con citas, vuelos o eventos. Este cambio horario en Miami 2026 también puede afectar el horario de atención en bancos, restaurantes y lugares turísticos.

Si buscas saber cuándo cambia la hora en Florida 2026, recuerda que el adelanto ocurre siempre el segundo domingo de marzo y se mantiene hasta noviembre. Mantenerte atento al cambio de hora en EE. UU. te ayudará a programar mejor tus actividades diarias, sobre todo si trabajas con colegas en otros estados o planes con zonas horarias distintas. Estar preparado para este ajuste te garantiza comenzar el horario de verano en Miami sin contratiempos.

Lee esta nota para que recibas la más completa información sobre el cambio de hora en Miami 2026. (Foto: Composición Mag)

Fecha exacta del cambio de hora en Miami 2026

En 2026, el cambio de hora en Miami por el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) se hará el domingo 8 de marzo, adelantando el reloj una hora durante la madrugada. Ese mismo día también inicia el DST en todo el estado de Florida y en la mayor parte de Estados Unidos.

¿A qué hora hacer el ajuste por el cambio horario en Miami 2026?

El cambio oficial se hace cuando la hora local estándar está a punto de llegar a las 2:00 a. m., momento en el que los relojes se adelantan a las 3:00 a. m..

En la práctica, muchas personas ajustan sus relojes la noche anterior (sábado 7 de marzo antes de dormir) o la mañana del domingo, pero la referencia legal es 2:00 a. m. a 3:00 a. m.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 13/02/2026.- ¿Cuándo cambia la hora en Miami en 2026? Revisa el calendario del horario de verano y consejos para adaptarte. FOTO DE LULIIA PILIPEICHENKO PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES

¿En qué partes de Miami se aplica el cambio de hora?

Miami está en la zona horaria del Este (Eastern Time) y toda el área de Miami (ciudad de Miami, Miami Beach, Miami-Dade en general) observa el cambio al horario de verano.

El horario de verano se aplica en las principales ciudades de Florida, incluyendo Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y Tallahassee, por lo que no hay diferencias internas dentro de la ciudad de Miami respecto al cambio de hora: toda la ciudad ajusta sus relojes el mismo día y a la misma hora local.

¿Hay debate en Florida sobre eliminar DST permanentemente?

La respuesta es sí. Existe un debate activo en Florida sobre cambiar o eliminar el sistema actual de cambio de hora, pero por ahora sigue vigente el DST tal como lo conoces.

Qué se ha propuesto en Florida

En 2018, la legislatura de Florida aprobó su propia “Sunshine Protection Act” estatal para mantener horario de verano todo el año , pero ese cambio depende de autorización del Congreso federal y aún no se ha aplicado.

, pero ese cambio depende de autorización del Congreso federal y aún no se ha aplicado. A nivel federal, varios legisladores de Florida (como Marco Rubio, Vern Buchanan y Rick Scott) impulsan el Sunshine Protection Act en el Congreso de EE. UU. para hacer permanente el horario de verano en todo el país; el proyecto se ha presentado en varias sesiones, pero no ha logrado aprobarse en ambas cámaras.

Nuevas ideas sobre el cambio de hora: cambiar el sistema, no solo hacerlo permanente

En febrero de 2026, el representante Greg Steube (Florida) presentó el Daylight Act of 2026, que propone una solución distinta: adelantar permanentemente todos los relojes de EE. UU. solo 30 minutos y eliminar los cambios de hora dos veces al año.

Este proyecto se discute en el Congreso y, hasta donde informan las fuentes disponibles, no ha sido aprobado; está en comisión y forma parte del debate general sobre si mantener el horario estándar permanente, el horario de verano permanente o un modelo intermedio.

Situación actual del cambio de hora en Miami

A pesar de las propuestas y el debate, Florida sigue cambiando la hora dos veces al año, siguiendo el calendario federal: se adelanta una hora el segundo domingo de marzo y se atrasa una hora el primer domingo de noviembre.

Si bien muchos estados (incluido Florida) ya aprobaron leyes condicionadas para cambiar el sistema, mientras el Congreso de EE. UU. no modifique la ley federal, nada cambia en la práctica.