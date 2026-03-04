En marzo de 2026, muchos se preguntan: ¿se adelanta o se atrasa el reloj en Nueva York? El famoso cambio de horario en Estados Unidos marca el inicio del Daylight Saving Time (DST), una práctica que busca aprovechar mejor la luz del día. Este ajuste influye en vuelos, reuniones y en la rutina diaria de quienes viven o trabajan entre distintas zonas horarias. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para que no te tome por sorpresa.

En Nueva York, el cambio de hora 2026 se realizará el domingo 8 de marzo, cuando a las 2:00 a. m. los relojes deberán adelantarse una hora. Esto significa que anochecerá más tarde, ganando más luz por las tardes. Si manejas negocios desde Latinoamérica o España, conviene ajustar tus horarios de trabajo y videollamadas para evitar confusiones durante esas semanas.

El horario de verano en Nueva York se extenderá hasta el 1 de noviembre de 2026, cuando se volverá al horario estándar, atrasando el reloj una hora. Mantenerte al tanto del cambio de hora en EE. UU. te ayudará a sincronizar tus dispositivos y planificar mejor tus actividades. Recuerda activar la actualización automática de hora en tu smartphone para que el cambio te tome listo, no por sorpresa.

El horario de verano 2026 llega a Nueva York. Conoce la fecha oficial para adelantar el reloj en la Gran Manzana y cómo este cambio afecta tu día a día. ¡Ajusta tu alarma y disfruta de más horas de sol en NY! | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini / Composición GEC

Fechas y hora exacta del cambio horario en Nueva York 2026

En Nueva York, en 2026 el reloj se adelanta en marzo y se atrasa en noviembre, siguiendo el horario de verano (Daylight Saving Time).

Inicio del horario de verano o “spring forward” (se adelanta el reloj) Fin del horario de verano o “fall back” (se atrasa el reloj) Domingo 8 de marzo de 2026. Domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m. los relojes pasan a marcar las 3:00 a. m. (se adelanta una hora). A las 2:00 a. m. los relojes retroceden a la 1:00 a. m. (se atrasa una hora).

¿Qué significa para Nueva York el cambio horario?

Zona horaria Ámbito Pasa de Eastern Standard Time (EST, UTC−5) a Eastern Daylight Time (EDT, UTC−4) al iniciar el horario de verano. En noviembre vuelve de EDT a EST. El cambio aplica en todo el estado de Nueva York, incluyendo ciudades como New York City, Buffalo, Rochester, Albany y Syracuse.

¿Qué debes hacer con tus relojes y dispositivos en el cambio horario en Nueva York 2026?

La noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo de 2026: adelantar el reloj una hora antes de dormir (por ejemplo, de 23:00 a 00:00 pasa a ser 1:00).

La noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026: atrasar el reloj una hora.

Verificar que móviles, computadoras y relojes inteligentes tengan la zona horaria configurada en “Eastern Time” con el ajuste automático activado; estos dispositivos suelen cambiar solos a la hora indicada.

En 2026, la mayoría de ciudades de EE.UU. cambian la hora el mismo día que Nueva York, pero no todas comparten la misma hora ni todas aplican horario de verano.

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 12/02/2026.- Horario de verano 2026 en Nueva York: impacto en New York City, transporte y Wall Street, con consejos para cambiar tus relojes. FOTO DE STOCKVISUAL PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES

Regla general de zonas horarias

Mientras Nueva York está en Eastern Time (EST/EDT), las diferencias típicas con otras zonas de EE.UU. son:​

Ciudad / zona Zona estándar 2026 Diferencia respecto a Nueva York (EST/EDT) Miami, Atlanta, D.C. Eastern Time Misma hora todo el año (cuando cambian, cambian igual).

​ Chicago, Houston Central Time 1 hora menos que Nueva York.

​ Denver Mountain Time 2 horas menos que Nueva York.

​ Los Ángeles, San Diego Pacific Time 3 horas menos que Nueva York.

​ Anchorage (Alaska) Alaska Time 4 horas menos que Nueva York.

​ Honolulu (Hawái) Hawaii-Aleutian Entre 5 y 6 horas menos, según si Nueva York está en horario de verano (Hawái no cambia).

Estas diferencias se mantienen tanto en invierno (estándar) como en verano, porque todas esas zonas (salvo Hawái y casi todo Arizona) adelantan y atrasan la hora los mismos días.

¿Quién sí y quién no cambia la hora en EE.UU.?

Cambian la hora igual que Nueva York (adelantan el 8 de marzo y atrasan el 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. hora local) la mayoría de estados, incluidos California, Texas, Florida, Illinois, Washington, etc.

No cambian la hora: Hawái (permanece siempre en hora estándar), casi todo Arizona (excepto la Nación Navajo, que sí usa horario de verano) y Territorios como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de EE.UU.

En esos lugares sin horario de verano, la diferencia con Nueva York cambia según la época, porque Nueva York sí adelanta y atrasa el reloj.