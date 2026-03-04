El cambio de hora en Pensilvania 2026 está cada vez más cerca, y muchos residentes se preparan para adelantar sus relojes una vez más. Este ajuste marca el inicio del horario de verano, una práctica tradicional en Estados Unidos que busca aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo de energía. Conocer la fecha exacta del cambio de hora es clave para no llegar tarde al trabajo, a la escuela o a tus actividades diarias.

En Pensilvania, el horario de verano 2026 comenzará oficialmente el domingo 8 de marzo, cuando los relojes deberán adelantarse una hora, pasando de las 2:00 a las 3:00 a.m. Este cambio afectará a todas las ciudades del estado, como Filadelfia, Pittsburgh y Scranton, así como a millones de personas en la Costa Este. Recordar este pequeño ajuste te ayudará a evitar confusiones en tus citas, vuelos y rutinas digitales.

Si buscas mantenerte al día con el cambio de hora en Estados Unidos y no perder el ritmo, marca la fecha en tu calendario y revisa tus dispositivos electrónicos. Adaptarte al nuevo horario en Pensilvania 2026 te permitirá aprovechar mejor los días más largos y llenos de luz. Así, podrás disfrutar de más tiempo al aire libre, planificar tus actividades y mantener tu productividad durante la temporada de primavera y verano.

Harrisburg, Pensilvania (ESTADOS UNIDOS).- Conoce cuándo es el cambio de hora en Pensilvania 2026. Revisa la guía completa para hacer el ajuste correcto de todos los relojes manuales el 8 de marzo. (Foto: iStock/Getty Images / Composición Gestión Mix)

Fecha y hora exactas del cambio de horario de verano en Pensilvania 2026

En 2026, el horario de verano en Pensilvania comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora hasta las 3:00 a. m. hora local.

Inicio del horario de verano (DST) en Pensilvania ¿Cómo se llevará a cabo el cambio de hora en Pensilvania 2026? Domingo, 8 de marzo de 2026. El cambio se realiza oficialmente cuando la hora estándar local está a punto de marcar las 2:00 a. m.; en ese momento, el reloj salta a las 3:00 a. m. hora local de verano.

En términos de zona horaria, Pensilvania pasa de EST (UTC-5) a EDT (UTC-4).

¿Qué implica el cambio de hora en Pensilvania 2026 para el día a día?

Desde el 8 de marzo de 2026, el amanecer se ve más tarde en el reloj y el atardecer más tarde, por lo que hay más luz durante la tarde y menos en la mañana.

En ciudades como Filadelfia, las tablas horarias muestran que el adelanto de una hora se refleja en que, tras el cambio, las tardes se vuelven más luminosas, lo cual es típico del horario de verano.

Conoce cómo realizar el cambio de horario en Pensilvania 2026, este domingo 8 de marzo. Mira si debes adelantar o atrasar el reloj. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de "Canva")

Regla general del horario de verano en EE. UU. y en Pensilvania 2026

En Estados Unidos, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre, con los cambios a las 2:00 a. m. hora local.

Pensilvania sigue esta misma regla nacional, por eso en 2026 el inicio cae el 8 de marzo (segundo domingo del mes).

¿Cuándo termina el horario de verano 2026 en Pensilvania?

El horario de verano en Pensilvania termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan una hora (de 2:00 a. m. a 1:00 a. m. hora local).