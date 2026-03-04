El horario de verano en Miami 2026 comenzará el domingo 8 de marzo, momento en que los relojes se adelantan una hora para aprovechar mejor la luz del día. Esta medida, aplicada en la mayoría de los estados del país, busca ahorrar energía y extender las tardes soleadas. Si vives en Florida o planeas viajar durante esta época, es importante conocer las fechas exactas y los cambios que podrían afectar tus rutinas diarias o tus vuelos.

En el caso de Miami y el sur de Florida, el horario de verano permanecerá en vigor hasta el 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes volverán a ajustarse una hora atrás. Durante este período, notarás amaneceres más tardíos y atardeceres más largos, ideales para disfrutar de la playa o las actividades al aire libre. Ajustar tu reloj, tus dispositivos y tus horarios laborales con antelación puede evitar confusiones, sobre todo si trabajas con personas en otras zonas horarias de Estados Unidos.

Para no perder el ritmo, recuerda configurar tus relojes y dispositivos electrónicos la noche anterior al cambio. Usar frases como “cambiar la hora en Miami 2026” o “inicio del horario de verano en Florida” en tus búsquedas te ayudará a mantenerte informado sobre las actualizaciones oficiales. Aprovecha esta guía rápida para que el cambio al Daylight Saving Time en Miami no te tome por sorpresa y comiences la temporada con energía y buena organización.

Fechas clave por el horario de verano en Miami 2026

En 2026, el horario de verano en Miami comienza el domingo 8 de marzo y termina el domingo 1 de noviembre, con un adelanto de una hora en marzo y un atraso de una hora en noviembre.

Inicio del horario de verano (DST) en Miami Hora exacta del cambio oficial Fin del horario de verano Domingo, 8 de marzo de 2026. De 2:00 a. m. a 3:00 a. m. (se adelanta 1 hora). Domingo, 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., cuando el reloj pasa de 2:00 a. m. a 1:00 a. m. (se atrasa 1 hora).

Algunos servicios de relojes mundiales muestran el mismo cambio descrito como 7:00 a. m. a 8:00 a. m. por tratarse de la conversión en otro contexto, pero confirman la misma fecha y salto de 1 hora.​

Zona horaria y áreas afectadas por el horario de verano en Miami 2026

Miami se encuentra en la zona horaria Eastern Time (EST en invierno, EDT en verano) y sí aplica horario de verano.

En Florida, la mayor parte del estado, incluida el área de Miami (Miami, Miami Beach, Hialeah, etc.), está en Eastern Time y cambia la hora en la misma fecha.

Florida se divide entre Eastern y Central Time en la franja del Panhandle, pero ambas zonas ajustan el reloj el mismo día, siguiendo sus horas locales.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 13/02/2026.- ¿Cuándo cambia la hora en Miami en 2026? Revisa el calendario del horario de verano y consejos para adaptarte.

Guía rápida para ajustar el reloj por el horario de verano en Miami 2026

Para el cambio de marzo 2026 (entrada al horario de verano):

La noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo, antes de dormir, ajusta tus relojes de 1:00 a. m. a 1:59 a. m. directamente a una hora más adelante (por ejemplo, de 1:30 a. m. a 2:30 a. m.), de modo que al llegar oficialmente a las 2:00 a. m. ya estén en 3:00 a. m.

Regla mnemotécnica: en marzo se adelanta una hora (“spring forward”).​

Para el cambio de noviembre 2026 (salida del horario de verano):

La noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre, puedes atrasar tus relojes una hora (por ejemplo, de 2:00 a. m. a 1:00 a. m.), lo que te da “una hora extra”.

Regla mnemotécnica: en noviembre se atrasa una hora (“fall back”).​

En la práctica, la mayoría de smartphones, computadoras y relojes inteligentes conectados a Internet se ajustan de forma automática si la zona horaria está configurada como Eastern Time (Miami) y la opción de cambio automático está activada.

Cambio de hora en Miami 2026: Impacto en horarios cotidianos

Amanecer y atardecer Actividades afectadas Después del cambio del 8 de marzo, el sol saldrá aproximadamente una hora más tarde y se pondrá una hora más tarde en el reloj local, por lo que habrá más luz en la tarde. Vuelos, transporte, horarios escolares, comercios, centros turísticos y servicios en Miami ajustan sus operaciones al nuevo horario desde el mismo domingo.