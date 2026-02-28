El cambio al horario de verano en Estados Unidos en 2026 será el domingo 8 de marzo, cuando la mayoría de estados deberán adelantar una hora sus relojes a las 2:00 a.m. local. Solo Arizona (casi todo el estado) y Hawái no realizan este ajuste y mantienen la misma hora todo el año.

¿Cuándo cambia al horario de verano en EE.UU. en 2026?

En 2026, el inicio del horario de verano en Estados Unidos está fijado para el domingo 8 de marzo. El cambio se realiza oficialmente a las 2:00 a.m., cuando los relojes pasan directamente a las 3:00 a.m. hora local en las zonas que aplican el ajuste.

Fecha de inicio: domingo 8 de marzo de 2026.

Hora del cambio: 2:00 a.m. → 3:00 a.m. (se salta una hora).

Regla general: el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

Datos básicos del cambio de horario 2026 en EE.UU.

Elemento Detalle Año 2026 Inicio horario de verano Domingo 8 de marzo de 2026 Hora oficial del cambio 2:00 a.m. → 3:00 a.m. Fin del horario de verano Domingo 1 de noviembre de 2026

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en marzo de 2026?

En el cambio de marzo 2026, los relojes se adelantan una hora, lo que se resume en la fórmula “spring forward” (avanzar en primavera). Esto implica que, a las 2:00 a.m., el reloj salta directamente a las 3:00 a.m., por lo que se “pierde” una hora de sueño esa noche.

Acción a realizar: adelantar el reloj una hora.

Efecto inmediato: amanecer más oscuro y atardecer más tarde.

Mnemonic útil: “spring forward, fall back” (en primavera se adelanta, en otoño se atrasa).​

¿Qué pasa con el reloj en marzo y noviembre de 2026?

Momento del año Acción sobre el reloj Resultado principal Marzo (inicio horario verano) Adelantar 1 hora Atardeceres más tardíos, menos luz al amanecer Noviembre (fin horario verano) Atrasar 1 hora Amaneceres más tempranos, más luz de mañana

¿Qué estados ajustan el reloj y cuáles no en EE.UU.?

La mayoría de los estados de EE.UU. aplican el horario de verano y deben adelantar sus relojes el 8 de marzo de 2026. Sin embargo, hay dos estados que no cambian la hora: Hawái y casi todo Arizona, además de varios territorios como Puerto Rico y Guam.

Estados sin cambio de hora: Hawái y Arizona (excepto la Nación Navajo, que sí observa el horario de verano).

Territorios sin horario de verano: Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de EE.UU., Samoa Americana, Islas Marianas del Norte.

Resto del país: adelanta el reloj una hora en marzo y lo atrasa en noviembre.

Estados y territorios sin horario de verano

Región / Estado ¿Cambia al horario de verano? Nota principal Hawái No Mantiene la misma hora todo el año Arizona (gran parte del estado) No Sin horario de verano, salvo Nación Navajo Puerto Rico No Territorio que no aplica horario de verano Guam No Territorio sin cambios de horario Islas Vírgenes, Samoa Americana, Marianas del Norte No No observan horario de verano

¿Cómo saber si debo adelantar o atrasar el reloj según mi estado?

Para saber si debes ajustar el reloj, primero identifica si te encuentras en un estado que sí observa el horario de verano. Si vives en cualquiera de los 48 estados continentales (como California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois, etc.), deberás adelantar tu reloj una hora el 8 de marzo de 2026.

Si estás en Hawái o Arizona (fuera de la Nación Navajo), no cambias la hora en marzo ni en noviembre.

Si estás en otro estado, adelantas 1 hora en marzo y atrasas 1 hora en noviembre.

Revisa la hora oficial local (Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska, Hawaii-Aleutian) para hacer el ajuste a las 2:00 a.m. locales.

Guía rápida por tipo de región

Tipo de región ¿Qué hacer el 8 de marzo 2026? Estados continentales (48) Adelantar 1 hora a las 2:00 a.m. Alaska Adelantar 1 hora a las 2:00 a.m. Hawái No ajustar el reloj Arizona (salvo Nación Navajo) No ajustar el reloj Territorios (PR, Guam, etc.) No ajustar el reloj

¿Qué efectos tiene el cambio al horario de verano en la vida diaria?

Con el horario de verano, los días parecen más largos porque la luz solar se extiende hacia la tarde, lo que beneficia actividades al aire libre después del trabajo o la escuela. A cambio, las primeras horas de la mañana son más oscuras, y muchas personas sienten el impacto de perder una hora de sueño la noche del cambio.

Más luz por la tarde: ideal para ocio, comercio y actividades deportivas.

Menos luz al amanecer: madrugar puede parecer más pesado los primeros días.

Ajuste físico: se recomienda adaptar horarios de sueño y rutina unos días antes.

Efectos típicos del horario de verano

Aspecto Efecto principal Luz natural Atardeceres más tardíos, más luz vespertina Sueño Se pierde 1 hora la noche del cambio Rutina diaria Posible cansancio inicial en las mañanas

¿Está en debate el fin del horario de verano en Estados Unidos?

El sistema de horario de verano lleva más de un siglo en uso en Estados Unidos, pero en los últimos años ha generado un debate político y social. Varios estados han aprobado leyes o resoluciones para hacer permanente el horario de verano o eliminar los cambios de hora, aunque estas medidas suelen depender de la aprobación del Congreso federal.

Estados como Florida, Washington, Oregon, Tennessee o Georgia han impulsado permanecer todo el año en horario de verano, sujeto a aval federal.

En 2026, el cambio de hora sigue vigente y se aplicará normalmente el 8 de marzo y el 1 de noviembre.

El debate se centra en efectos sobre la salud, productividad y seguridad vial.

Situación legal resumida

Elemento Situación 2026 Sistema de horario de verano Se mantiene con cambios en marzo/noviembre Estados con leyes pro horario permanente Más de 20, en espera de aprobación federal Estados sin horario de verano Hawái y Arizona

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026

¿Cuándo comienza el horario de verano en EE.UU. en 2026?

Comienza el domingo 8 de marzo de 2026, el segundo domingo de marzo.

¿A qué hora debo cambiar el reloj?

El cambio oficial es a las 2:00 a.m. hora local, cuando el reloj se adelanta directamente a las 3:00 a.m.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo?

En marzo se adelanta una hora: a las 2:00 a.m. se pasa a las 3:00 a.m., lo que significa perder una hora de sueño esa noche.

¿Qué estados no cambian la hora?

Hawái y la mayor parte de Arizona no realizan el cambio de horario, así como territorios como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes de EE.UU.

¿Cuándo termina el horario de verano en 2026?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan una hora y se vuelve al horario estándar.

¿Qué zonas horarias de EE.UU. ajustan la hora?

Las zonas Eastern, Central, Mountain, Pacific y Alaska ajustan sus relojes, mientras que Hawái-Aleutian solo cambia en la parte de Alaska, no en Hawái.

¿Por qué existe el horario de verano?

Su objetivo es aprovechar mejor la luz natural vespertina durante los meses más cálidos y optimizar el uso de energía, aunque su eficacia está en discusión.

¿Habrá cambios legales que eliminen el horario de verano en 2026?

Aunque existen proyectos y debates para modificar o eliminar el sistema, en 2026 el esquema de cambios de marzo y noviembre sigue vigente en la práctica.