Florida volverá a “spring forward” en 2026 cuando, la madrugada del domingo 8 de marzo, relojes en Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y las ciudades del Panhandle salten de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m., un ajuste que no solo altera la rutina de millones de residentes, sino que obliga a recalibrar horarios de vuelos, cruceros, parques temáticos y reservas turísticas en uno de los estados más dependientes de la luz vespertina para su economía.

En Florida, el horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo, cuando a las 2:00 a.m. los relojes se adelantan a las 3:00 a.m. tanto en la parte del estado que usa Eastern Time como en la que usa Central Time. El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a.m. el reloj se atrasa y vuelve a la 1:00 a.m.

Inicio DST en Florida: segundo domingo de marzo, 2:00 a.m. → 3:00 a.m. (adelantar una hora).

Fin DST: primer domingo de noviembre, 2:00 a.m. → 1:00 a.m. (atrasar una hora).

Aplica en todo el estado: tanto en zonas Eastern como Central.

Tabla: Fechas del cambio de horario en Florida 2026

Evento Fecha Acción en el reloj Inicio horario de verano Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a.m. → 3:00 a.m. Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a.m. → 1:00 a.m.

¿Qué ciudades de Florida deben adelantar y atrasar el reloj?

Florida combina grandes centros turísticos y urbanos que se ven directamente afectados por el cambio de hora, como Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville, Tallahassee y ciudades del Panhandle que usan Central Time como Pensacola y Panama City. Todas estas ciudades adelantan el reloj en marzo y lo atrasan en noviembre, coordinándose con aeropuertos, parques temáticos, puertos y servicios turísticos.

Ciudades en Eastern Time (adelantan y atrasan la hora): Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville, Tallahassee, Fort Lauderdale, West Palm Beach.

Ciudades en Central Time (también ajustan la hora): Pensacola, Panama City, Destin y alrededores.

Principales ciudades de Florida y zona horaria

Ciudad Zona horaria en invierno ¿Ajusta DST? Detalle Miami Eastern Time Sí Adelanta en marzo, atrasa en noviembre Orlando Eastern Time Sí Afecta horarios de parques temáticos Tampa Eastern Time Sí Coordinada con vuelos y puertos Jacksonville Eastern Time Sí Misma regla DST que el resto del Este Pensacola Central Time Sí Cambia hora en paralelo al resto del estado

¿Qué electrodomésticos se deben cambiar de hora en Florida?

En Florida, la combinación de hogares, hoteles, rentas vacacionales y negocios turísticos hace clave revisar tanto dispositivos personales como aparatos en alojamientos. Muchos se actualizan automáticamente, pero otros deben ajustarse de forma manual para evitar retrasos en vuelos, excursiones o reservas.

Cambian solos (si están bien configurados):

Smartphones, computadoras, tablets, smartwatches.

Smart TVs de hoteles, sistemas modernos de domótica.​

Ajuste manual:

Relojes de microondas, hornos eléctricos y cafeteras programables.

Relojes de pared en habitaciones, recepciones, oficinas y escuelas.

Relojes de autos y lanchas con sistemas antiguos.

Dispositivos clave en Florida

Entorno Dispositivo típico ¿Cambio manual? Comentario Hogar Microondas, horno, cafetera Sí Ajustar el sábado por la noche Hoteles y resorts Relojes de habitación A veces Verificar al hacer check-in Transporte Relojes en vehículos Sí (modelos antiguos) Revisar antes de viajes largos

¿Por qué Florida aplica el horario de verano y qué dice el gobierno?

Florida se rige por las reglas federales del horario de verano, pero ha estado en el centro del debate nacional porque el estado aprobó una ley para hacer permanente el horario de verano, a la espera de autorización del Congreso federal. Mientras esa aprobación no llegue, Florida sigue adelantando el reloj en marzo y atrasándolo en noviembre como el resto de los estados que observan el DST.

Motivos del DST en Florida:

Aprovechar más luz por la tarde para turismo, comercio y actividades al aire libre.

Mantener sincronía con otros estados de la costa Este y el sistema de transporte nacional.

Posición oficial:

Calendario federal vigente, sin cambios aplicables para 2026 pese al debate sobre un “Sunshine Protection Act”.

Consejos clave para el cambio de horario en Florida

El impacto en Florida va más allá de la rutina diaria, pues afecta itinerarios turísticos, cruceros, vuelos y horarios de parques temáticos. Prepararse unos días antes evita llegar tarde a atracciones que operan con alta demanda y horarios ajustados.

Para residentes:

Ajustar gradualmente la hora de dormir en los días anteriores al cambio.

Revisar horarios de trabajo, escuela y transporte público para el lunes posterior.

Para turistas:

Confirmar la hora local en reservas de parques en Orlando, tours y cruceros.

Verificar la configuración automática de la hora en celulares al aterrizar en Florida.

FAQ: Cambio de horario en Florida 2026

¿Cuándo se adelanta el reloj en Florida en 2026?

El domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a.m., los relojes pasan a las 3:00 a.m. en todo el estado.

¿Cuándo se atrasa el reloj en Florida?

El domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a.m., el reloj se atrasa una hora y vuelve a la 1:00 a.m.

¿Todas las ciudades de Florida cambian la hora?

Sí, tanto las que están en Eastern Time como las que están en Central Time aplican la misma fecha de cambio.

¿Qué dice el gobierno de Florida sobre el horario permanente?

El estado ha impulsado permanecer todo el año en horario de verano, pero requiere aprobación federal; por ahora se mantiene el esquema tradicional.

¿Cómo afecta el cambio de hora a los parques de Orlando y al turismo?

Los horarios se ajustan al nuevo reloj, por lo que es clave revisar entradas, reservas y tiempos de traslado para evitar retrasos.