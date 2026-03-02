En Illinois, el cambio de horario 2026 marcará dos madrugadas que pueden alterar por completo la rutina de millones de personas: el domingo 8 de marzo, cuando a las 2:00 a. m. los relojes saltarán a las 3:00 a. m. para iniciar el horario de verano, y el domingo 1 de noviembre, cuando a las 2:00 a. m. se atrasarán a la 1:00 a. m. para regresar al horario estándar en la Central Time. Entre Chicago y las principales ciudades del estado, este ajuste impacta horarios de transporte, turnos laborales, clases, citas médicas y actividades de ocio, por lo que revisar relojes de pared, hornos, microondas, tableros de autos y sistemas de riego será clave para no vivir una hora “fuera de tiempo”. A pesar de los debates sobre los beneficios reales del DST, las autoridades insisten en seguir el calendario federal y recomiendan planificar con anticipación para que la transición sea lo más ordenada posible.

¿Cuándo cambia la hora en Illinois en 2026?

Illinois se rige por la zona Central Time (CT) y aplica el mismo calendario federal del horario de verano. En 2026, el DST comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando el reloj pasa a las 3:00 a. m., y termina el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a. m., cuando se atrasa a la 1:00 a. m.

Inicio DST Illinois: domingo 8 de marzo de 2026, 2:00 → 3:00 a. m. (adelantar 1 hora).

Fin DST Illinois: domingo 1 de noviembre de 2026, 2:00 → 1:00 a. m. (atrasar 1 hora).

Zona horaria: Central Time (CT) en todo el estado.

Calendario del cambio de horario 2026 en Illinois

Evento Fecha Hora del cambio Ajuste del reloj Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. CT Adelantar a 3:00 a. m. Fin horario de verano (vuelta estándar) Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. CT Atrasar a 1:00 a. m.

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Illinois (adelantar y atrasar)?

En la madrugada del 8 de marzo, los residentes de Illinois deben adelantar una hora cualquier reloj que no cambie automáticamente; en la madrugada del 1 de noviembre deberán atrasarlo una hora para regresar al horario estándar. La recomendación práctica es hacer el ajuste la noche anterior, antes de ir a dormir, para amanecer con la hora correcta.

Relojes y electrodomésticos a revisar:

Relojes de pared, relojes de mesa y despertadores analógicos o digitales antiguos.

Hornos, microondas, cafeteras programables y otros equipos de cocina.

Tableros de autos, radios-despertador y sistemas de audio sin sincronización automática.

Sistemas de riego, iluminación exterior, temporizadores y termostatos programables antiguos.

¿Qué ciudades de Illinois se ven más impactadas y por qué existe el DST?

Chicago y su área metropolitana concentran la mayor parte del impacto del cambio de hora, junto con ciudades como Aurora, Rockford, Joliet, Naperville y Springfield. El horario de verano se utiliza para aprovechar mejor la luz de la tarde, coordinar horarios con la Central Time Zone y reducir, en cierta medida, el uso de iluminación en la franja vespertina.

Motivos del DST en Illinois:

Alinear la jornada laboral y comercial con más horas de luz por la tarde.

Sincronizar transporte, mercados y comunicaciones con otros estados de la misma zona horaria.

Mantener un esquema uniforme a nivel federal, clave para trenes, vuelos y servicios interestatales.

¿Qué dice el gobierno sobre el cambio de horario en Illinois?

Illinois está sujeto al marco federal que fija el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre como fechas oficiales de cambio de hora. A nivel estatal ha habido debates sobre la conveniencia del horario de verano, pero mientras no existan cambios en la ley federal, el estado seguirá ajustando relojes en marzo y noviembre.

Recomendaciones habituales de autoridades:

Marcar las fechas en el calendario y revisar todos los relojes críticos (hogar, trabajo, transporte).

Usar la regla “spring forward, fall back” para recordar si se adelanta o se atrasa.

Prever uno o dos días de adaptación del sueño, especialmente en niños y personas con horarios nocturnos.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Illinois 2026

1. ¿Illinois cambia la hora en 2026?

Sí, Illinois adelanta el reloj el 8 de marzo de 2026 y lo atrasa el 1 de noviembre de 2026.

2. ¿A qué hora debo cambiar el reloj en Illinois?

El ajuste oficial es a las 2:00 a. m., cuando en marzo se adelanta a las 3:00 a. m. y en noviembre se atrasa a la 1:00 a. m.

3. ¿Todas las ciudades de Illinois aplican el mismo cambio?

Sí, todo el estado está en Central Time y sigue exactamente las mismas fechas y horas de ajuste.

4. ¿Los celulares y computadoras se ajustan solos en Illinois?

En general sí, siempre que la hora automática esté activada; relojes de cocina, autos y pared suelen requerir ajuste manual.

5. ¿Puede Illinois dejar de aplicar el horario de verano?

Sólo si se aprueban cambios legales a nivel federal y estatal; por ahora se mantiene el esquema actual.