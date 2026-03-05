Del 5 al 17 de marzo de 2026, el mundo del béisbol se detiene para mirar hacia Tokio, San Juan, Houston y Miami. Veinte selecciones, un calendario frenético de 47 juegos y un solo objetivo: coronarse en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el torneo que reúne a lo mejor del diamante en apenas 13 días de competencia. Japón, vigente campeón, intenta defender su trono mientras Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, México y el resto de potencias se reparten entre Asia, el Caribe y Estados Unidos en busca de un lugar en la gran final del 17 de marzo, en el LoanDepot Park de Miami.
Japón llega como campeón defensor y anfitrión de una de las sedes clave, el Tokyo Dome, donde abre el torneo y lidera su grupo con el respaldo de una de las aficiones más apasionadas del planeta. El torneo mantiene un formato de 20 equipos repartidos en cuatro grupos (A, B, C y D) de cinco selecciones cada uno, que se enfrentan en sistema de todos contra todos. Los dos mejores de cada grupo avanzan a la fase de eliminación directa, que incluye cuartos de final, semifinales y una final a partido único.
En el cartel aparecen potencias consolidadas como Estados Unidos, Japón, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y México, junto a selecciones que han crecido mucho en la última década, como Países Bajos, Colombia, Panamá, Nicaragua, Australia, Gran Bretaña, Brasil, Italia, Canadá, Corea del Sur, China Taipéi y República Checa. Esa mezcla de tradición y nuevas fuerzas hace que casi cada jornada tenga al menos un juego “trampa” capaz de cambiar el panorama del torneo.
¿Cuándo empieza y cuándo termina el Clásico Mundial de Béisbol?
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 arranca el 5 de marzo y termina el 17 de marzo. La primera parte del calendario está dedicada a la fase de grupos, que se disputa del 5 al 11 de marzo, con juegos repartidos entre Tokio, San Juan, Houston y Miami.
Después viene la instancia de eliminación directa: los cuartos de final se juegan alrededor del 13 y 14 de marzo, las semifinales se programan para el 15 y 16, y la gran final se reserva para la noche del 17 de marzo, en horario estelar de la Costa Este, en el loanDepot park de Miami.
Calendario y fixture del Clásico Mundial de Béisbol 2026
A continuación se muestra una tabla general con la distribución de los grupos y las sedes.
|Grupo A (San Juan)
|Grupo B (Houston)
|Grupo C (Tokio)
|Grupo D (Miami)
|Puerto Rico
|Estados Unidos
|Japón
|Venezuela
|Cuba
|México
|Australia
|República Dominicana
|Canadá
|Italia
|Corea del Sur
|Países Bajos
|Panamá
|Gran Bretaña
|República Checa
|Israel
|Colombia
|Brasil
|China Taipéi (Chinese Taipei)
|Nicaragua
Tabla de posiciones del Grupo A
Grupo A – Estadio Hiram Bithorn, San Juan
|Grupo A
|W
|L
|PCT
|Canadá
|0
|0
|0.000
|Colombia
|0
|0
|0.000
|Cuba
|0
|0
|0.000
|Panamá
|0
|0
|0.000
|Puerto Rico
|0
|0
|0.000
Fixture del Grupo A
6 de marzo, viernes
- Cuba vs. Panamá – 11:00 ET / 10:00 CT / 08:00 PT / 11:00 La Habana / 11:00 Caracas
- Puerto Rico vs. Colombia – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
7 de marzo, sábado
- Colombia vs. Canadá – 11:00 ET / 10:00 CT / 08:00 PT / 11:00 La Habana / 11:00 Caracas
- Panamá vs. Puerto Rico – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
8 de marzo, domingo
- Colombia vs. Cuba – 11:00 ET / 10:00 CT / 08:00 PT / 11:00 La Habana / 11:00 Caracas
- Panamá vs. Canadá – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
9 de marzo, lunes
- Colombia vs. Panamá – 11:00 ET / 10:00 CT / 08:00 PT / 11:00 La Habana / 11:00 Caracas
- Cuba vs. Puerto Rico – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
10 de marzo, martes
- Canadá vs. Puerto Rico – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
11 de marzo, miércoles
- Canadá vs. Cuba – 14:00 ET / 13:00 CT / 11:00 PT / 14:00 La Habana / 14:00 Caracas
Tabla de posiciones del Grupo B
Grupo B – Daikin Park, Houston
|Grupo B
|W
|L
|PCT
|Brasil
|0
|0
|0.000
|Gran Bretaña
|0
|0
|0.000
|Italia
|0
|0
|0.000
|México
|0
|0
|0.000
|EE. UU.
|0
|0
|0.000
Fixture del Grupo B
6 de marzo, viernes
- México vs. Gran Bretaña – 11:00 ET / 10:00 CT / 08:00 PT / 11:00 La Habana / 11:00 Caracas
- Estados Unidos vs. Brasil – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
7 de marzo, sábado
- Brasil vs. Italia – 11:00 ET / 10:00 CT / 08:00 PT / 11:00 La Habana / 11:00 Caracas
- Gran Bretaña vs. Estados Unidos – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
8 de marzo, domingo
- Gran Bretaña vs. Italia – 11:00 ET / 10:00 CT / 08:00 PT / 11:00 La Habana / 11:00 Caracas
- Brasil vs. México – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
9 de marzo, lunes
- Brasil vs. Gran Bretaña – 11:00 ET / 10:00 CT / 08:00 PT / 11:00 La Habana / 11:00 Caracas
- México vs. Estados Unidos – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
10 de marzo, martes
- Italia vs. Estados Unidos – 19:00 ET / 18:00 CT / 16:00 PT / 19:00 La Habana / 19:00 Caracas
11 de marzo, miércoles
- Italia vs. México – 17:00 ET / 16:00 CT / 14:00 PT / 17:00 La Habana / 17:00 Caracas
Tabla de posiciones del Grupo C
Grupo C – Tokyo Dome, Tokio
|Grupo C
|W
|L
|PCT
|Australia
|1
|0
|1.000
|República de Corea
|1
|0
|1.000
|Japón
|0
|0
|0.000
|China Taipéi
|0
|1
|0.000
|Chequia
|0
|1
|0.000
Fixture del Grupo C
5 de marzo, jueves
- China Taipéi 0–3 Australia
- Chequia 4–11 República de Corea
6 de marzo, viernes
- Australia vs. Chequia – 11:00 ET / 10:00 CT / 08:00 PT / 11:00 La Habana / 11:00 Caracas
- Japón vs. China Taipéi – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
7 de marzo, sábado
- China Taipéi vs. Chequia – 11:00 ET / 10:00 CT / 08:00 PT / 11:00 La Habana / 11:00 Caracas
- República de Corea vs. Japón – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
8 de marzo, domingo
- China Taipéi vs. República de Corea – 11:00 ET / 10:00 CT / 08:00 PT / 11:00 La Habana / 11:00 Caracas
- Australia vs. Japón – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
9 de marzo, lunes
- República de Corea vs. Australia – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
10 de marzo, martes
- Chequia vs. Japón – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
Tabla de posiciones del Grupo D
Grupo D – LoanDepot Park, Miami
|Grupo D
|W
|L
|PCT
|República Dominicana
|0
|0
|0.000
|Israel
|0
|0
|0.000
|Países Bajos
|0
|0
|0.000
|Nicaragua
|0
|0
|0.000
|Venezuela
|0
|0
|0.000
Fixture del Grupo D
6 de marzo, viernes
- Países Bajos vs. Venezuela – 11:00 ET / 10:00 CT / 08:00 PT / 11:00 La Habana / 11:00 Caracas
- Nicaragua vs. República Dominicana – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
7 de marzo, sábado
- Nicaragua vs. Países Bajos – 11:00 ET / 10:00 CT / 08:00 PT / 11:00 La Habana / 11:00 Caracas
- Israel vs. Venezuela – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
8 de marzo, domingo
- Países Bajos vs. República Dominicana – 11:00 ET / 10:00 CT / 08:00 PT / 11:00 La Habana / 11:00 Caracas
- Nicaragua vs. Israel – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
9 de marzo, lunes
- República Dominicana vs. Israel – 11:00 ET / 10:00 CT / 08:00 PT / 11:00 La Habana / 11:00 Caracas
- Venezuela vs. Nicaragua – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
10 de marzo, martes
- Israel vs. Países Bajos – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
11 de marzo, miércoles
- República Dominicana vs. Venezuela – 19:00 ET / 18:00 CT / 16:00 PT / 19:00 La Habana / 19:00 Caracas
Cuartos de final
13 de marzo, viernes
- Segundo (Grupo C) vs. Ganador (Grupo D) @LoanDepot Park – 17:30 ET / 16:30 CT / 14:30 PT / 17:30 La Habana / 17:30 Caracas
- Subcampeón Grupo A vs. Ganador Grupo B @Daikin Park – 18:00 ET / 17:00 CT / 15:00 PT / 18:00 La Habana / 18:00 Caracas
14 de marzo, sábado
- Subcampeón Grupo B vs. Ganador Grupo A @Daikin Park – 13:00 ET / 12:00 CT / 10:00 PT / 13:00 La Habana / 13:00 Caracas
- Subcampeón Grupo D vs. Ganador Grupo C @LoanDepot Park – 20:00 ET / 19:00 CT / 17:00 PT / 20:00 La Habana / 20:00 Caracas
Semifinales
15 de marzo, domingo
- Por determinar vs. Por determinar @LoanDepot Park – 19:00 ET / 18:00 CT / 16:00 PT / 19:00 La Habana / 19:00 Caracas
16 de marzo, lunes
- Por determinar vs. Por determinar @LoanDepot Park – 19:00 ET / 18:00 CT / 16:00 PT / 19:00 La Habana / 19:00 Caracas
Final
17 de marzo, martes
- Por determinar vs. Por determinar @LoanDepot Park – 19:00 ET / 18:00 CT / 16:00 PT / 19:00 La Habana / 19:00 Caracas
¿Cuáles son las sedes confirmadas del Clásico Mundial de Béisbol?
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se disputará en cuatro sedes principales: Tokyo Dome (Tokio, Japón), Hiram Bithorn Stadium (San Juan, Puerto Rico), Daikin Park (Houston, Estados Unidos) y loanDepot park (Miami, Estados Unidos). Tokio se encarga de abrir el torneo con la acción del Grupo C, San Juan recibe el Grupo A, Houston alberga el Grupo B y una parte de los cuartos de final, mientras que Miami concentra el Grupo D, el resto de la fase eliminatoria, las semifinales y la gran final del 17 de marzo.
¿Qué equipos participan en el Clásico Mundial de Béisbol?
En total, 20 selecciones nacionales disputan el Clásico Mundial de Béisbol 2026, reuniendo a potencias clásicas y proyectos emergentes que buscan sorprender en el panorama internacional. Entre ellas están Estados Unidos, Japón, República Dominicana, Puerto Rico, México, Venezuela, Cuba, Corea del Sur, Países Bajos, Canadá, Colombia, Panamá, Nicaragua, República Checa, China Taipéi, Brasil, Australia, Gran Bretaña e Italia, además de otras escuadras que sellaron su boleto en los clasificatorios previos.
¿Quiénes son los favoritos para ganar el título?
Los grandes favoritos para levantar el trofeo vuelven a ser Estados Unidos y Japón, dos potencias con plantillas repletas de estrellas de MLB y NPB que ya saben lo que es coronarse en este torneo. A ellos se suman República Dominicana y Venezuela como contendientes de enorme profundidad ofensiva y pitcheo abridor de élite, mientras que México, Corea del Sur, Puerto Rico y Países Bajos aparecen como selecciones capaces de sorprender en un mano a mano y arruinar cualquier pronóstico en la fase de eliminación directa.
¿Dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Estados Unidos y Latinoamérica?
Lista de canales que televisa el Clásico Mundial de Béisbol 2026:
- Estados Unidos: FOX Sports, FOX, FS1, FS2, FOX Deportes, FOX One, FOX Sports App, fuboTV, Tubi, mlb+1
- México: Canal 5 (Televisa), Canal 9 Nu9ve (Televisa), TUDN, ViX Plus, ESPN Deportes, ESPN (Latinoamérica), Disney Plus Premium / Disney+, Sky Sports (México), espn+1
- Cuba: Tele Rebelde, ICRT YouTube
- Venezuela: Béisbol Play, Televen, IVC, Venevisión, ByM Sports, TVES, ESPN (Latinoamérica), Disney Plus Premium / Disney+
- Puerto Rico: WAPA Deportes
- República Dominicana: Tele Antillas 10, Coral 39, VTV Canal 32 YouTube
- Panamá: RPC, TV Max, YouTube
- Nicaragua: Canal 13 Viva Nicaragua / Viva Nicaragua, YouTube
- Colombia: ESPN (Latinoamérica), Disney Plus Premium / Disney+
- Resto de Latinoamérica: ESPN (Latinoamérica), Disney Plus Premium / Disney+, 365scores+1
- Canadá: Sportsnet
- República Checa: Česká televize
- República de China (Taiwán): ELTA Sports
- Corea del Sur: TVING, tvN Sports, KBS, SBS, MBC
- Japón: Netflix (TV), Nippon Hoso, Bunka Hōsō, Radiko (radio)
TL;DR – Resumen rápido del Clásico Mundial de Béisbol 2026
- El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se juega del 5 al 17 de marzo en Tokio, San Juan, Houston y Miami.
- Son 20 selecciones distribuidas en cuatro grupos (A, B, C y D), con los dos mejores de cada grupo avanzando a cuartos de final.
- La fase de grupos va del 5 al 11 de marzo, cuartos el 13–14, semifinales el 15–16 y final el 17 de marzo en el loanDepot park de Miami.
- FOX Sports y FOX One transmiten todos los juegos en Estados Unidos; ESPN y Disney Plus Premium lideran la cobertura para Latinoamérica.
- Japón defiende el título ante candidatos como Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela, en un torneo que reúne a lo mejor del béisbol mundial.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Clásico Mundial de Béisbol 2026
¿Cuántos partidos se jugarán en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Se disputarán 47 partidos en total, incluyendo fase de grupos, cuartos de final, semifinales y la gran final del 17 de marzo.
¿Cómo funciona la fase de grupos del torneo?
Las 20 selecciones se dividen en cuatro grupos de cinco equipos; todos juegan contra todos dentro del grupo y los dos mejores de cada sector avanzan a cuartos de final.
¿Dónde se jugará la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?
La final está programada para el 17 de marzo en el loanDepot park de Miami, casa de los Miami Marlins, en horario nocturno de la Costa Este.
¿Se podrán ver los partidos gratis por streaming?
En Estados Unidos, algunos partidos estarán disponibles gratis en Tubi, mientras que el resto se podrá ver mediante FOX One o servicios de TV en vivo que incluyan los canales de FOX.
¿Habrá transmisión en español del Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Sí, FOX Deportes ofrecerá una extensa cobertura en español en Estados Unidos, y en Latinoamérica la señal de ESPN, junto con Disney Plus Premium y canales locales, llevará la narración y el análisis en español.