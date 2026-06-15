Fue el turno de una nueva selección sudamericana en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Este domingo 14 de junio, Ecuador chocó ante Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field, renombrado como Philadelphia Stadium en los Estados Unidos, en lo que ha sido un gran partido por el Grupo E de este Mundial. A continuación, te dejo con el resultado final, cuánto quedó y quiénes marcaron los goles en este Ecuador vs. Países Bajos .

¿Quién ganó el partido Ecuador vs. Costa de Marfil hoy por Copa Mundial de Fútbol 2026?

El Lincoln Financial Field fue el escenario, este domingo 14 de junio, del debut de Ecuador y Costa de Marfil en la Copa Mundial de Fútbol 2026, en lo que fue un partido bastante equilibrado y emocionante de principio a fin. A continuación, revisa el resultado final, quién ganó y quiénes marcaron los goles de este enfrentamiento.

Selección Resultado Goles Ecuador Costa de Marfil

Historial Ecuador vs. Costa de Marfil en Copas del Mundo

Ecuador y Costa de Marfil nunca se han enfrentado en un partido oficial ni amistoso con sus selecciones absolutas antes de su cruce en el Mundial de Fútbol 2026. Por lo tanto, el duelo del Grupo E en Filadelfia marca el primer antecedente en la historia entre ambas selecciones mayores. La Tri llega con el respaldo de una de las defensas más sólidas de las Eliminatorias Sudamericanas, mientras que los marfileños arribaron al torneo tras completar su clasificación africana sin recibir goles y con una destacada generación liderada por Amad Diallo, Simon Adingra y Franck Kessié.

Últimos 5 resultados oficiales de Ecuador

Ecuador 2-1 Venezuela

Chile 0-0 Ecuador

Ecuador 2-1 Brasil

Perú 0-1 Ecuador

Ecuador 0-0 Paraguay

Últimos 5 resultados oficiales de Costa de Marfil

Costa de Marfil 1-0 Gambia

Burundi 0-1 Costa de Marfil

Costa de Marfil 4-0 Seychelles

Kenia 0-0 Costa de Marfil

Costa de Marfil 2-0 Gabón