En 2026, la mayoría de Estados Unidos adelanta el reloj una hora el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m. hora local, cuando comienza el horario de verano (Daylight Saving Time, DST). Ese cambio se conoce popularmente como “spring forward”, porque pierdes una hora de sueño pero ganas más luz por la tarde.
Más adelante, el domingo 1 de noviembre de 2026, los relojes se atrasan una hora a las 2:00 a. m. para volver al horario estándar, en lo que se conoce como “fall back”. Ese día recuperas la hora de sueño que “perdiste” en marzo.
Fechas clave del cambio horario en 2026
Inicio del horario de verano (adelantar el reloj):
- Domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m. pasan a ser las 3:00 a. m. hora local.
Fin del horario de verano (atrasar el reloj):
- Domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. pasan a ser la 1:00 a. m. hora local.
Durante todo ese periodo, de marzo a noviembre, el país opera con una hora adelantada respecto al horario estándar, en total unos 238 días, lo que equivale a alrededor del 65% del año. Estas fechas y reglas se basan en la Ley de Política Energética de 2005 y el marco general del Uniform Time Act de 1966, administrados por el Departamento de Transporte de EE.UU.
¿Quién cambia el reloj y quién no en Estados Unidos?
La norma federal establece que, si un estado decide observar el horario de verano, debe hacerlo en las fechas oficiales; no puede elegir sus propios días. Sin embargo, la ley permite que los estados opten por no usar horario de verano y quedarse todo el año en horario estándar.
|Estado / Territorio de EE.UU.
|¿Observa horario de verano y cambia la hora el 8 de marzo de 2026?
|Alabama
|Sí, observa horario de verano.
|Alaska
|Sí, observa horario de verano.
|Arizona
|No, no observa horario de verano (excepto Nación Navajo).
|Arkansas
|Sí, observa horario de verano.
|California
|Sí, observa horario de verano.
|Carolina del Norte (North Carolina)
|Sí, observa horario de verano.
|Carolina del Sur (South Carolina)
|Sí, observa horario de verano.
|Colorado
|Sí, observa horario de verano.
|Connecticut
|Sí, observa horario de verano.
|Dakota del Norte (North Dakota)
|Sí, observa horario de verano.
|Dakota del Sur (South Dakota)
|Sí, observa horario de verano.
|Delaware
|Sí, observa horario de verano.
|Distrito de Columbia (Washington D. C.)
|Sí, observa horario de verano.
|Florida
|Sí, observa horario de verano.
|Georgia
|Sí, observa horario de verano.
|Hawái (Hawaii)
|No, no observa horario de verano.
|Idaho
|Sí, observa horario de verano.
|Illinois
|Sí, observa horario de verano.
|Indiana
|Sí, observa horario de verano.
|Iowa
|Sí, observa horario de verano.
|Kansas
|Sí, observa horario de verano.
|Kentucky
|Sí, observa horario de verano.
|Luisiana (Louisiana)
|Sí, observa horario de verano.
|Maine
|Sí, observa horario de verano.
|Maryland
|Sí, observa horario de verano.
|Massachusetts
|Sí, observa horario de verano.
|Míchigan (Michigan)
|Sí, observa horario de verano.
|Minnesota
|Sí, observa horario de verano.
|Misisipi (Mississippi)
|Sí, observa horario de verano.
|Misuri (Missouri)
|Sí, observa horario de verano.
|Montana
|Sí, observa horario de verano.
|Nebraska
|Sí, observa horario de verano.
|Nevada
|Sí, observa horario de verano.
|Nueva Hampshire (New Hampshire)
|Sí, observa horario de verano.
|Nueva Jersey (New Jersey)
|Sí, observa horario de verano.
|Nuevo México (New Mexico)
|Sí, observa horario de verano.
|Nueva York (New York)
|Sí, observa horario de verano.
|Ohio
|Sí, observa horario de verano.
|Oklahoma
|Sí, observa horario de verano.
|Oregón (Oregon)
|Sí, observa horario de verano.
|Pensilvania (Pennsylvania)
|Sí, observa horario de verano.
|Rhode Island
|Sí, observa horario de verano.
|Tennessee
|Sí, observa horario de verano.
|Texas
|Sí, observa horario de verano.
|Utah
|Sí, observa horario de verano.
|Vermont
|Sí, observa horario de verano.
|Virginia
|Sí, observa horario de verano.
|Virginia Occidental (West Virginia)
|Sí, observa horario de verano.
|Washington
|Sí, observa horario de verano.
|Wisconsin
|Sí, observa horario de verano.
|Wyoming
|Sí, observa horario de verano.
|Puerto Rico
|No, no observa horario de verano.
|Guam
|No, no observa horario de verano.
|Samoa Americana (American Samoa)
|No, no observa horario de verano.
|Islas Vírgenes de EE.UU.
|No, no observa horario de verano.
|Islas Marianas del Norte
|No, no observa horario de verano.
En la práctica, para 2026:
Sí cambian el reloj:
- La gran mayoría de estados continentales de EE.UU., incluyendo California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Pensilvania, Ohio y casi todos los demás.
No cambian el reloj (sin DST):
- Hawái, que permanece todo el año en horario estándar.
- La mayor parte de Arizona, que también se mantiene sin horario de verano.
Excepción dentro de Arizona: la Nación Navajo sí aplica horario de verano, por lo que durante varios meses tiene una hora distinta al resto del estado. Algunos territorios de EE.UU. como Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes y Samoa Americana tampoco observan DST.
¿Por qué sigue existiendo el cambio de horario?
El horario de verano se introdujo originalmente para aprovechar mejor la luz natural por las tardes y reducir el consumo de energía, aunque hoy en día el impacto real en la factura eléctrica es un tema debatido. Bajo las reglas actuales, DST dura más que antes: el periodo se extendió en 2007, de modo que ahora cubre primavera, verano y buena parte del otoño.
En los últimos años, varios proyectos como el “Sunshine Protection Act” han buscado hacer permanente el horario de verano en todo el país, pero hasta la fecha no han logrado la aprobación completa del Congreso y no han cambiado la ley vigente. Por eso, para 2026 se mantiene el esquema tradicional de adelantar en marzo y atrasar en noviembre.
Consejos prácticos para el cambio de hora en Estados Unidos en 2026
Aunque muchos dispositivos se ajustan solos, el cambio horario todavía puede afectar tu rutina, tu sueño y hasta tus citas médicas o laborales. Algunos consejos útiles:
- Revisa si tu estado usa horario de verano: si no estás seguro, confirma en la web oficial de tu estado o en fuentes como NIST o el Departamento de Transporte.
- Ajusta el sueño poco a poco: en la semana previa al 8 de marzo, acuéstate 10–15 minutos antes cada día para minimizar el impacto de perder una hora.
- Verifica tus dispositivos: teléfonos y computadoras suelen cambiar automáticamente, pero relojes analógicos, electrodomésticos, autos y sistemas antiguos pueden requerir ajuste manual.
- Confirma horarios de vuelos y citas: aerolíneas, teleconsultas médicas, emisiones en vivo y eventos deportivos ajustan sus horarios según la hora local con o sin DST.
- Si trabajas con otros estados: recuerda que durante varios meses tu diferencia horaria con zonas como Arizona o Hawái puede cambiar, incluso si tú sí has adelantado o atrasado el reloj y ellos no.
En resumen, en 2026 Estados Unidos adelanta el reloj el 8 de marzo y lo atrasa el 1 de noviembre, con excepciones puntuales como Hawái y gran parte de Arizona, por lo que conviene verificar tu estado y preparar tu rutina para que el cambio no te tome por sorpresa.