En 2026, Nueva Jersey aplica el cambio de horario 2026 (Daylight Saving Time, DST) siguiendo el calendario federal de Estados Unidos, que fija estas transiciones entre marzo y noviembre. Estas fechas y horas se aplican de forma uniforme en todo el estado de Nueva Jersey, incluyendo ciudades como Newark, Jersey City, Trenton, Paterson, Elizabeth, Camden y Atlantic City.​

¿Cuándo es el inicio y fin del horario de verano en Nueva Jersey?

Inicio del horario de verano (se adelanta la hora): Fecha: domingo 8 de marzo de 2026; hora oficial del cambio: 2:00 a. m. → 3:00 a. m. (se adelanta 1 hora) .

Fin del horario de verano (se atrasa la hora): Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026; hora oficial del cambio: 2:00 a. m. → 1:00 a. m. (se atrasa 1 hora)​ .

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Nueva Jersey?

La regla práctica que usas en Nueva Jersey es la misma que en el resto de la costa Este de Estados Unidos.

Marzo: “spring forward” → se adelanta el reloj una hora (pierdes una hora de sueño, pero tienes tardes más largas).

el reloj una hora (pierdes una hora de sueño, pero tienes tardes más largas). Noviembre: “fall back” → se atrasa el reloj una hora (ganas una hora de sueño y amanece más temprano).

Aunque el ajuste legal ocurre a las 2:00 a. m., muchas personas prefieren cambiar la hora antes de irse a dormir el sábado por la noche para despertarse ya con el horario correcto el domingo.

Qué ciudades sí aplican el cambio de hora en Nueva Jersey 2026

Todas las ciudades de Nueva Jersey aplican el cambio de horario del 8 de marzo de 2026, porque todo el estado está en la Eastern Time Zone y observa el horario de verano (DST). No hay excepciones dentro del estado: el adelanto de una hora afecta por igual a cualquier ciudad o municipio, grande o pequeño.

Ciudad de Nueva Jersey Tipo o referencia ¿Aplica cambio de hora el 8 de marzo de 2026? Zona horaria Newark Ciudad principal y ejemplo de Eastern Time Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m. Eastern Time (EST/EDT) ​ Jersey City Gran ciudad, ejemplo en timeanddate Sí, 1 hora adelante el 8 de marzo de 2026 (2:00 a. m. → 3:00 a. m.). Eastern Time (EST/EDT) Paterson Ciudad grande en NJ Sí, sigue el calendario DST de NJ (inicio 8 de marzo y fin 1 de noviembre de 2026). Eastern Time (EST/EDT) ​ Elizabeth Área metropolitana de Newark Sí, observa DST igual que el resto del estado. Eastern Time (EST/EDT) ​ Trenton Capital del estado Sí, cambia la hora el 8 de marzo de 2026 como el resto de Nueva Jersey. Eastern Time (EST/EDT) ​ Camden Ciudad importante al sur del estado Sí, adelanta una hora en la misma fecha y hora que todo NJ. Eastern Time (EST/EDT) ​ Atlantic City Ciudad costera y turística Sí, se rige por Eastern Time con DST desde el 8 de marzo de 2026. Eastern Time (EST/EDT) ​ Hoboken Rivera del Hudson, frente a Manhattan Sí, cambia a horario de verano el 8 de marzo de 2026. Eastern Time (EST/EDT) ​ Bayonne Área metropolitana de Nueva York Sí, adelanta la hora 1 hora el 8 de marzo de 2026. Eastern Time (EST/EDT) ​ Clifton Ciudad del norte del estado Sí, observa DST según las reglas de Nueva Jersey. Eastern Time (EST/EDT) ​ Passaic Norte de NJ Sí, entra en horario de verano el 8 de marzo. Eastern Time (EST/EDT) ​ Union City Zona densa junto a NYC Sí, aplica el mismo cambio estatal. Eastern Time (EST/EDT) ​ Perth Amboy Ciudad portuaria Sí, se ajusta a DST en la fecha federal. Eastern Time (EST/EDT) ​ New Brunswick Ciudad universitaria (Rutgers) Sí, adelanta una hora el segundo domingo de marzo 2026. Eastern Time (EST/EDT) ​ Lakewood Importante núcleo poblacional Sí, observa el cambio de hora estatal. Eastern Time (EST/EDT) ​ Vineland Sur de Nueva Jersey Sí, entra en DST el 8 de marzo de 2026. Eastern Time (EST/EDT) ​ Toms River Costa de Jersey Sí, cambia la hora ese domingo a las 2:00 a. m. Eastern Time (EST/EDT) ​ Edison Centro-este del estado Sí, aplica el esquema federal de DST. Eastern Time (EST/EDT) ​ Cherry Hill Suburbio de Filadelfia Sí, ajusta el reloj igual que el resto de NJ. Eastern Time (EST/EDT) Somerville / Somerset County Referencia de condado Sí, pasa de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. el 8 de marzo. Eastern Time (EST/EDT) ​

Cómo ajustar tus relojes en Nueva Jersey

No todos los dispositivos cambian la hora automáticamente, así que conviene revisar algunos elementos clave en casa, el trabajo y el auto.

Antes del domingo 8 de marzo de 2026 (inicio del horario de verano):​

Adelanta 1 hora los relojes de pared, despertadores analógicos o digitales antiguos y relojes de mano sin sincronización automática.

Ajusta la hora en el auto si el sistema no está conectado a internet.

Revisa hornos, microondas, cafeteras programables y otros electrodomésticos que suelen quedar con la hora desfasada.

Antes del domingo 1 de noviembre de 2026 (fin del horario de verano):​

Atrasa 1 hora los mismos dispositivos que no se actualizan solos.

Verifica sistemas de control de acceso, fichaje y cámaras que no estén conectados a la red o al servidor horario.

En teléfonos, tablets, laptops y smartwatches, asegúrate de tener activada la opción de fecha y hora “automática” y la zona horaria “Eastern Time (ET)” para que se sincronicen solos con el cambio de hora.​

Por qué Nueva Jersey sigue el horario de verano

Nueva Jersey forma parte de la Eastern Time Zone y está alineado con el esquema de horario de verano de Estados Unidos regulado por el Departamento de Transporte y la legislación federal (por ejemplo, el Energy Policy Act de 2005 y las reglas posteriores).

Aplicar DST tiene varios objetivos para el estado:

Mantener sincronizados horarios de trabajo, transporte y servicios con Nueva York, Pensilvania y otros estados del corredor noreste.​

Aprovechar mejor la luz natural en la tarde para comercio, ocio, deporte y vida familiar, especialmente en primavera y verano.

Reducir desajustes operativos en puertos, aeropuertos y sistemas de transporte como NJ Transit y PATH, que funcionan integrados con el área metropolitana de Nueva York.​

Aunque hay debate nacional sobre dejar de cambiar la hora dos veces al año, en 2026 Nueva Jersey continúa aplicando el esquema oficial de “segunda semana de marzo” y “primer domingo de noviembre”.

Impacto del cambio de hora en la vida diaria en Nueva Jersey

El ajuste de hora no es solo una cuestión de relojes; también modifica rutinas, desplazamientos y hasta la sensación de seguridad al inicio o final del día.​

En marzo, cuando se adelanta la hora:

Las mañanas se vuelven más oscuras por unos días, algo que puede afectar a quienes comienzan a trabajar muy temprano o a estudiantes que toman el bus escolar.

Las tardes se alargan, lo que favorece actividades al aire libre, comercio y ocio después del trabajo.

En noviembre, cuando se atrasa la hora:

Amanece más temprano, lo que muchos perciben como un beneficio para el inicio de la jornada.

Oscurece antes, lo que puede afectar la percepción de seguridad y la organización de salidas vespertinas.

Un consejo útil para residentes es ajustar ligeramente la rutina de sueño durante los días previos al cambio, especialmente si tienes niños, trabajas turnos tempranos o dependes de transporte público.​

Consejos clave para residentes de Nueva Jersey en 2026

Para que el cambio de hora no te sorprenda ni afecte tus compromisos, puedes tomar algunas medidas prácticas muy simples.​

Transporte: verifica con anticipación los horarios de NJ Transit, PATH y otros servicios hacia Nueva York o Filadelfia durante el fin de semana del cambio de hora.​

Vuelos: revisa la hora local en tus reservas desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Newark y otros aeropuertos del área triestatal para evitar confusiones.

Trabajo remoto y estudios: confirma que tus aplicaciones de calendario (Google Calendar, Outlook, etc.) estén configuradas en Eastern Time con ajuste automático de DST.​

Salud y descanso: adelanta o atrasa tu hora de dormir en bloques de 15–20 minutos los días previos al cambio, para que tu cuerpo se adapte mejor.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Nueva Jersey 2026

¿Nueva Jersey cambia la hora en las mismas fechas que Nueva York?

Sí, ambos están en Eastern Time y siguen exactamente las mismas fechas y horarios de inicio y fin del horario de verano.​

¿Cuándo debo adelantar el reloj en 2026?

La noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo; el cambio legal es a las 2:00 a. m., cuando el reloj pasa a marcar las 3:00 a. m.​

¿Cuándo debo atrasar el reloj en 2026?

La noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre; el cambio legal es a las 2:00 a. m., cuando el reloj vuelve a la 1:00 a. m.​

¿Puede cambiar esta normativa antes de 2026?

Cualquier modificación del periodo oficial de DST debe pasar por el Congreso de Estados Unidos, y aunque hay propuestas para cambiar el sistema, el calendario 2026 ya está fijado con inicio el 8 de marzo y fin el 1 de noviembre.