El cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos será el domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. en la mayoría de los estados del país. El regreso al horario estándar será el domingo 1 de noviembre de 2026, atrasando el reloj una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., en las jurisdicciones que aplican el horario de verano.

¿Cuándo es el cambio al horario de verano 2026 en EE.UU.?

El inicio del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en 2026 está fijado para el domingo 8 de marzo de 2026, que corresponde al segundo domingo de marzo según la normativa federal vigente. El cambio se realiza de madrugada, cuando el reloj marca las 2:00 a. m. hora local y salta directamente a las 3:00 a. m. en las zonas horarias que aplican el horario de verano.

Fecha de inicio del horario de verano 2026 en EE.UU.: domingo 8 de marzo de 2026.

Fecha de fin del horario de verano 2026 en EE.UU.: domingo 1 de noviembre de 2026.

Patrón anual: comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

Ámbito: se aplica en la mayor parte de los estados del país, con algunas excepciones.

Fechas clave del horario de verano 2026 en EE.UU.

Evento Fecha Hora legal local ¿Qué pasa con el reloj? Inicio del horario de verano 2026 Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. Pasa a 3:00 a. m. (se adelanta 1 hora) Fin del horario de verano 2026 Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. Pasa a 1:00 a. m. (se atrasa 1 hora)

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo de 2026?

En marzo de 2026, al iniciar el horario de verano en Estados Unidos, los relojes se adelantan una hora: a las 2:00 a. m. se pasa directamente a las 3:00 a. m., lo que implica “perder” una hora de sueño esa noche pero ganar más luz en la tarde durante los meses siguientes. Este adelanto se aplica en cada zona horaria a las 2:00 a. m. hora local, de manera escalonada en todo el país.

En marzo 2026: se adelanta el reloj una hora (2:00 a. m. → 3:00 a. m.).

Efecto inmediato: se duerme una hora menos esa noche, pero anochece más tarde.

Cambio por zonas: la regla de las 2:00 a. m. se aplica en cada zona horaria (Este, Central, Montaña, Pacífico, Alaska).​

Regla práctica: “en primavera adelante, en otoño atrás”

Momento del año Acción sobre el reloj Ejemplo de 2026 Marzo (primavera) Adelantar 1 hora 8 de marzo: 2:00 a. m. → 3:00 a. m. Noviembre (otoño) Atrasar 1 hora 1 de noviembre: 2:00 a. m. → 1:00 a. m.

¿Qué estados cambian la hora y cuáles no?

La mayoría de los estados de Estados Unidos participa en el horario de verano, incluyendo la mayor parte de los estados en las zonas horarias del Este, Central, Montaña, Pacífico y Alaska, por lo que deben adelantar el reloj en marzo y atrasarlo en noviembre. Sin embargo, existen excepciones notables como Hawái y la mayor parte de Arizona, además de algunos territorios, que no observan el horario de verano.

Estados que normalmente sí cambian la hora:

Costa Este: Nueva York, Florida, Nueva Jersey, Massachusetts, entre otros.

Centro y Sur: Texas, Illinois, gran parte de la franja central.

Oeste: California, Washington, Oregón, entre otros estados del Pacífico.

Alaska: también ajusta el reloj siguiendo la normativa federal.

Estados y territorios que no aplican el DST:

Hawái, gran parte de Arizona (salvo algunas tribus), y varios territorios no incorporados.

Estados y aplicación del horario de verano 2026 (visión general)

Zona / Estado ¿Aplica horario de verano 2026? Detalle principal Costa Este (ej. Nueva York, Florida) Sí Adelantan en marzo, atrasan en noviembre. Zona Central (ej. Texas, Illinois) Sí Siguen patrón federal de DST. Zona Montaña (mayoría) Sí Ajustan hora igual que el resto del país. Zona Pacífico (ej. California) Sí Adelantan y atrasan como el resto del territorio. Alaska Sí Ajusta en las mismas fechas legales. Hawái No Mantiene la misma hora todo el año. Gran parte de Arizona No (salvo excepciones) No aplica DST en casi todo el estado.

¿Cómo saber si debo adelantar o atrasar el reloj según mi estado?

Para saber si debes ajustar tu reloj, primero debes identificar si tu estado se encuentra entre los que observan el horario de verano; en términos generales, casi todos los estados continentales lo aplican, salvo Hawái, gran parte de Arizona y algunos territorios especiales. Si tu estado aplica el horario de verano, en marzo 2026 deberás adelantar el reloj una hora y en noviembre 2026 deberás atrasarlo una hora para volver al horario estándar.

Pasos rápidos para saber qué hacer:

Verifica si vives en Hawái, Arizona (fuera de las excepciones tribales) o un territorio que no use DST; si es así, normalmente no cambias la hora.

Si estás en casi cualquier estado continental (Nueva York, California, Texas, Florida, etc.), sí cambias la hora.

En marzo 2026: adelantas el reloj 1 hora; en noviembre 2026: lo atrasas 1 hora.

Revisa que tus dispositivos tengan el ajuste automático de fecha y hora activado para evitar errores.

Guía rápida de acciones por fecha

Fecha ¿Qué debes hacer? ¿Quiénes lo hacen? Domingo 8 de marzo de 2026 Adelantar 1 hora el reloj. Casi todos los estados que aplican DST. Domingo 1 de noviembre de 2026 Atrasar 1 hora el reloj. Los mismos estados que habían adelantado en marzo.

¿Qué recomendaciones prácticas seguir para el cambio de horario 2026?

Es recomendable marcar en un calendario las fechas del domingo 8 de marzo de 2026 y el domingo 1 de noviembre de 2026 para recordar que se debe ajustar el reloj en Estados Unidos si se aplica el horario de verano en tu lugar de residencia. También conviene revisar con anticipación si los relojes analógicos y aparatos sin conexión a internet necesitan ajustes manuales, ya que muchos dispositivos electrónicos se actualizan solos.

Consejos útiles:

Ajusta manualmente relojes de pared, despertadores antiguos, hornos y autos antes de irte a dormir la noche previa.

Anticípate al cambio adaptando tu horario de sueño uno o dos días antes (acostándote un poco más temprano) para reducir el impacto de “perder” una hora en marzo.​

Revisa tu agenda de vuelos, citas médicas, reuniones virtuales y horarios laborales para evitar confusiones.

Si vives cerca de un límite estatal o viajas entre estados con y sin DST (por ejemplo, partes de Arizona y estados vecinos), confirma qué hora rige en cada lugar.

Tabla de impactos y recomendaciones

Aspecto afectado Impacto típico del cambio de hora Recomendación principal Sueño Se pierde 1 hora en marzo, se gana 1 en noviembre. Ajustar rutinas de descanso con anticipación. Trabajo y estudios Posibles confusiones en horarios de ingreso. Confirmar horarios el día previo. Tecnología y dispositivos Muchos se ajustan automáticamente. Verificar ajustes automáticos de zona horaria. Viajes y transportes Cambios en itinerarios y tiempos de conexión. Revisar boletos y correos de confirmación.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026

¿Cuándo empieza el horario de verano en Estados Unidos en 2026?

Empieza el domingo 8 de marzo de 2026, segundo domingo de marzo, a las 2:00 a. m. hora local, cuando los relojes se adelantan a las 3:00 a. m.

¿Cuándo termina el horario de verano en Estados Unidos en 2026?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026, primer domingo de noviembre, cuando los relojes se atrasan una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo de 2026?

En marzo de 2026 se adelanta el reloj una hora: a las 2:00 a. m. pasa directamente a las 3:00 a. m., lo que hace que amanezca más tarde pero haya más luz por la tarde.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en noviembre de 2026?

En noviembre de 2026 se atrasa el reloj una hora: a las 2:00 a. m. vuelve a marcar la 1:00 a. m., recuperándose la hora que se “perdió” en marzo.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian la hora en 2026?

No, aunque la mayoría sí lo hace, estados como Hawái y gran parte de Arizona, además de algunos territorios, no aplican el horario de verano y mantienen la misma hora todo el año.

¿A qué hora exacta se hace el cambio en cada estado?

La normativa establece que el ajuste al horario de verano se realiza a las 2:00 a. m. hora local en cada zona horaria, por lo que la Costa Este cambia primero y luego siguen las zonas Central, Montaña, Pacífico y Alaska.

¿Qué pasa si no cambio la hora en mis relojes analógicos?

Si no actualizas manualmente relojes analógicos o dispositivos sin ajuste automático, podrías llegar una hora antes o una hora después a tus compromisos, dependiendo de la fecha (marzo o noviembre).

¿Los celulares y computadoras cambian la hora automáticamente?

La mayoría de celulares, computadoras y relojes inteligentes cambian la hora solos si tienen activado el ajuste automático de fecha y hora y configurada la zona horaria correcta.

¿Se está discutiendo eliminar el horario de verano en Estados Unidos?

En los últimos años ha habido debates y proyectos de ley para modificar o eliminar el horario de verano, aunque para 2026 se mantienen vigentes las fechas del 8 de marzo y el 1 de noviembre según las normas actuales.

¿Cómo puedo recordar fácilmente qué hacer con el reloj?

Una regla mnemotécnica muy usada es “en primavera se adelanta, en otoño se atrasa”, lo que en 2026 se traduce en adelantar la hora el 8 de marzo y atrasarla el 1 de noviembre.