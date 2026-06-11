La actividad del Mundial FIFA 2026 continúa este jueves 11 de junio de 2026 con uno de los partidos más atractivos de la jornada entre Corea del Sur y Chequia, dos selecciones que buscarán arrancar con fuerza su participación en el Grupo A de la Copa del Mundo. El encuentro se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, México, donde miles de aficionados esperan vivir una noche intensa con dos equipos que llegan con objetivos claros: sumar sus primeros puntos y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.
La selección surcoreana afronta el compromiso con la experiencia de figuras internacionales como Son Heung-min, Kim Min-jae y Lee Kang-in, mientras que Chequia vuelve al escenario mundialista después de varios años con una generación liderada por Tomáš Souček y Patrik Schick. Debido a la expectativa que genera este duelo, millones de fanáticos buscan conocer a qué hora inicia el partido y en qué canales podrán verlo EN VIVO desde México, Estados Unidos y distintos países de Sudamérica.
¿A qué hora inicia Corea del Sur vs. Chequia por el Mundial 2026?
El partido entre Corea del Sur y Chequia se juega este jueves 11 de junio de 2026 por la fase de grupos del Mundial FIFA 2026. Estos son los horarios en distintos países:
- México: 8:00 p.m.
- Estados Unidos (ET): 10:00 p.m.
- Estados Unidos (CT): 9:00 p.m.
- Estados Unidos (PT): 7:00 p.m.
- Argentina: 11:00 p.m.
- Bolivia: 10:00 p.m.
- Brasil: 11:00 p.m.
- Chile: 10:00 p.m.
- Colombia: 9:00 p.m.
- Ecuador: 9:00 p.m.
- Paraguay: 11:00 p.m.
- Perú: 9:00 p.m.
- Uruguay: 11:00 p.m.
- Venezuela: 10:00 p.m.
- España: 4:00 a.m. del viernes 12 de junio
¿Qué canales transmiten Corea del Sur vs. Chequia EN VIVO?
México
Los aficionados podrán seguir el partido mediante:
- ViX
- TUDN
- Canal 5
- Televisa
Estados Unidos
En territorio estadounidense, el encuentro será transmitido por:
- FOX Sports 1
- FOX Sports App
- FOXsports.com
- FOX One
- Telemundo
- Peacock
- Telemundo Deportes En Vivo
- fuboTV
- Futbol de Primera Radio