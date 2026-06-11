La actividad del Mundial FIFA 2026 continúa este jueves 11 de junio de 2026 con uno de los partidos más atractivos de la jornada entre Corea del Sur y Chequia, dos selecciones que buscarán arrancar con fuerza su participación en el Grupo A de la Copa del Mundo . El encuentro se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, México, donde miles de aficionados esperan vivir una noche intensa con dos equipos que llegan con objetivos claros: sumar sus primeros puntos y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

La selección surcoreana afronta el compromiso con la experiencia de figuras internacionales como Son Heung-min, Kim Min-jae y Lee Kang-in, mientras que Chequia vuelve al escenario mundialista después de varios años con una generación liderada por Tomáš Souček y Patrik Schick. Debido a la expectativa que genera este duelo, millones de fanáticos buscan conocer a qué hora inicia el partido y en qué canales podrán verlo EN VIVO desde México, Estados Unidos y distintos países de Sudamérica.

¿A qué hora inicia Corea del Sur vs. Chequia por el Mundial 2026?

El partido entre Corea del Sur y Chequia se juega este jueves 11 de junio de 2026 por la fase de grupos del Mundial FIFA 2026. Estos son los horarios en distintos países:

México: 8:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 10:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 9:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 7:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Paraguay: 11:00 p.m.

Perú: 9:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

España: 4:00 a.m. del viernes 12 de junio

¿Qué canales transmiten Corea del Sur vs. Chequia EN VIVO?

México

Los aficionados podrán seguir el partido mediante:

ViX

TUDN

Canal 5

Televisa

Estados Unidos

En territorio estadounidense, el encuentro será transmitido por:

FOX Sports 1

FOX Sports App

FOXsports.com

FOX One

Telemundo

Peacock

Telemundo Deportes En Vivo

fuboTV

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