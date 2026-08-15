Desde el primer día, D23: The Ultimate Disney Fan Event sorprendió al público los anuncios que la compañía de entretenimiento está preparando para los próximos meses y años, desde nuevos tráileres de series y películas hasta anuncios de reparto y proyectos futuros, y las primeras impresiones de nuevas experiencias y productos. Estos son los anuncios más importantes hasta el momento.

Aunque la novena edición del evento, que dura tres días y termina el 16 de agosto de 2026, incluye más de 50 paneles y presentaciones, uno de los paneles más esperados fue el Disney Entertainment Showcase (presentado por Ginnifer Goodwin y Ke Huy Quan), ya que cuenta con revelaciones y avances exclusivos de próximos proyectos en los mundos de “Star Wars”, Marvel, Pixar, Disney Animation y más.

La gran noche de apertura de la nueva edición de la D23 ofreció avances exclusivos de “Avengers: Doomsday”, “VisionQuest”, la franquicia de “Star Wars”, la nueva temporada de “Percy Jackson y los dioses del Olimpo”. Además del anuncio del nuevo elenco de “X-Men”, y los primeros vistazos a producciones como “Coco 2”, “The Bluey Movie”, la adaptación live action de “Enredados” y más.

Robert Downey Jr. como Victor von Doom / Doctor Doom en "Avengers: Doomsday", la película número 39 del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) (Foto: Marvel Studios /Walt Disney Studios Motion Pictures)

CONOCE LOS PRINCIPALES ANUNCIOS DE LA NUEVA EDICIÓN DE LA D23

Marvel Studios y Marvel Television

Avengers: Doomsday: Se presentó un impactante nuevo avance exclusivo de la películas, además, subieron al escenario Robert Downey Jr. (Doctor Doom), Chris Evans (Steve Rogers) y Hayley Atwell (Peggy Carter).

Nueva película de X-Men : Se presentó al espectacular elenco principal de la próxima película. Entre ellos, Sadie Sink (Jean Grey), Kit Connor (Cyclops/Scott Summers), Christopher Abbott (Profesor Charles Xavier) y Samara Weaving (Emma Frost). También se confirmó su fecha de estreno, mayo de 2028.

: Se presentó al espectacular elenco principal de la próxima película. Entre ellos, Sadie Sink (Jean Grey), Kit Connor (Cyclops/Scott Summers), Christopher Abbott (Profesor Charles Xavier) y Samara Weaving (Emma Frost). También se confirmó su fecha de estreno, mayo de 2028. VisionQuest: Se compartió el primer tráiler oficial y póster de la serie de Disney+, así como la fecha de estreno (14 de octubre de 2026) de la producción protagonizada por Paul Bettany (Vision).

Marvel’s Wolverine (Videojuego): Se proyectó un emocionante nuevo tráiler del juego de Insomniac Games para PlayStation 5, y se anunció que llegará el 15 de septiembre de 2026.

Lucasfilm (Star Wars)

Ahsoka - Temporada 2 : Se reveló el primer teaser tráiler oficial de la nueva temporada y se confirmó su fecha de estreno en Disney+ para el 20 de enero de 2027.

: Se reveló el primer teaser tráiler oficial de la nueva temporada y se confirmó su fecha de estreno en Disney+ para el 20 de enero de 2027. Star Wars: Starfighter: Se proyectó el primer vistazo y detalles de producción de la película de Shawn Levy protagonizada por Ryan Gosling. Se estrenará el 28 de mayo de 2027.

The Mandalorian and Grogu: Se anunció que la película llegará a Disney+ el 2 de septiembre de 2026.

"The Mandalorian and Grogu", la nueva película de la franquicia "Star Wars", llegará a streaming en septiembre de 2026 (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

Pixar Animation Studios

Los Increíbles 3 : Se confirmó que está en desarrollo de la mano de Pete Docter, se centrará en los hijos de la familia Parr y llegará en el verano de 2028.

: Se confirmó que está en desarrollo de la mano de Pete Docter, se centrará en los hijos de la familia Parr y llegará en el verano de 2028. Coco 2 : Se compartió un avance preliminar y se confirmó que el actor Benjamin Bratt regresará como la voz de Ernesto de la Cruz. Está programada para noviembre de 2029.

: Se compartió un avance preliminar y se confirmó que el actor Benjamin Bratt regresará como la voz de Ernesto de la Cruz. Está programada para noviembre de 2029. Gatto: Anuncio de la película de animación ambientada en Venecia dirigida por Enrico Casarosa que llegará el 5 de marzo de 2027.

Ghost Street: Se compartió el primer arte conceptual y se anunció que está programada para la primavera de 2028.

Walt Disney Animation Studios

Frozen 3 : Se proyectó una escena animada inédita que adelanta una boda real (Anna y Kristoff) y a una nueva villana con poderes de hielo afilado. Llegará el 24 de noviembre de 2027.

: Se proyectó una escena animada inédita que adelanta una boda real (Anna y Kristoff) y a una nueva villana con poderes de hielo afilado. Llegará el 24 de noviembre de 2027. Zootopia 3: Está en desarrollo con Ginnifer Goodwin (Judy) y Ke Huy Quan integrándose al elenco de voces.

Hexed: Se mostró un adelanto exclusivo de esta película animada de brujas que se estrenará el 25 de noviembre de 2026.

Enredados (Tangled Live-Action): Primer vistazo en video y presentación de Tegan Croft como Rapunzel y a Kathryn Hahn en el papel de Madre Gothel. Llegará a los cines el 31 de marzo de 2028.

(Tangled Live-Action): Primer vistazo en video y presentación de Tegan Croft como Rapunzel y a Kathryn Hahn en el papel de Madre Gothel. Llegará a los cines el 31 de marzo de 2028. Lilo & Stitch 2 (Live-Action): Se presentó el primer vistazo del regreso de Stitch acompañado por el debut de su contraparte rosa, Angel. Llegará a los cines el 28 de mayo de 2028.

Clay: La nueva producción animada original protagonizada por Kieran Culkin que llegará en noviembre de 2028.

El Diario de la Princesa 3: Anne Hathaway subió al escenario para confirmar que la nueva película se encuentra en fases avanzadas de preproducción.

20th Century Studios, Disney+ y otras franquicias

Kingdom Hearts: The Series

The New Simpsons Movie: Septiembre de 2027.

Oswald: Miniserie de tres partes híbrida que llegará el 17 de febrero de 2027 en Disney+.

Romy & Michele 2: Se estrenará en Hulu en 2027.

Ice Age: Boiling Point: 5 de febrero de 2027.

The Greatest Showman (Musical): Se anunció la adaptación oficial al teatro musical que estrenará en el West End de Londres en la primavera de 2027.