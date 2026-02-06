Mientras algunos estados cuestionan la pertinencia del Daylight Saving Time, Texas mantiene el esquema de adelantar y atrasar la hora dos veces al año, lo que obliga a empresas, escuelas y familias a planificar cuidadosamente la transición.

En 2026, los relojes en Houston, Dallas, San Antonio y Austin saltarán hacia adelante en marzo y retrocederán en noviembre, modificando el patrón de luz disponible y el descanso de millones de personas.

Esta guía explica en detalle cómo ajustar cada reloj y electrodoméstico, qué dice la legislación vigente y qué recomendaciones prácticas pueden ayudar a que el cambio de horario se sienta menos abrupto.

¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2026?

En Texas, el horario de verano 2026 inicia el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora para marcar las 3:00 a. m. El horario estándar regresa el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. en las zonas Central y Montaña del estado.

Inicio DST Texas 2026: 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m. (adelantar 1 hora).

Fin DST Texas 2026: 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m. (atrasar 1 hora).

Texas sigue el calendario federal y combina zonas horarias Central y Mountain para el ajuste.

Fechas clave del horario de verano en Texas 2026

Evento Zona principal Ajuste 2026 Inicio horario de verano Central / Mountain 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m. Fin horario de verano Central / Mountain 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m.

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Texas?

La madrugada del domingo 8 de marzo de 2026, los relojes en Texas deben adelantarse una hora, mientras que la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026 deben atrasarse una hora. Ese ajuste se aplica tanto en las grandes ciudades de la zona Central como en la franja occidental que se rige por la zona Mountain.

En marzo 2026:

2:00 a. m. → 3:00 a. m. (se adelanta 1 hora).

En noviembre 2026:

2:00 a. m. → 1:00 a. m. (se atrasa 1 hora).

Dispositivos a cambiar manualmente:

Relojes de pared, despertadores tradicionales, hornos, microondas, autos más antiguos.

Dispositivos que suelen actualizarse solos:

Teléfonos móviles, computadoras, relojes inteligentes y muchos sistemas de navegación.​

Guía de ajustes de dispositivos en Texas 2026

Dispositivo Acción en marzo Acción en noviembre Reloj de pared Adelantar +1 hora. Atrasar -1 hora. Despertador analógico Adelantar +1 hora. Atrasar -1 hora. Microondas / horno Ajustar +1 hora. Ajustar -1 hora. Smartphone / PC Verificar cambio automático. Verificar cambio automático.

¿Por qué Texas aplica horario de verano y cuál es la postura oficial?

Texas mantiene el uso del horario de verano conforme al calendario federal, con el objetivo de aprovechar más luz solar por la tarde y facilitar la coordinación económica con otros estados. Aunque existe un debate en distintas partes del país, en 2026 el esquema de adelantar en marzo y atrasar en noviembre sigue vigente en Texas.

Motivos principales del DST en Texas:

Más luz en la tarde para actividades laborales y recreativas.

Coordinación con otros estados en comercio, transporte y comunicaciones.

Posición del gobierno:

Se mantiene el calendario federal; cualquier cambio significativo necesitaría medidas legislativas.

Discusión pública:

Algunos sectores piden estabilidad horaria por temas de salud y productividad, mientras otros valoran las tardes más largas.​

Explicación del cambio de horario de verano en Texas

Aspecto Beneficio comúnmente citado Crítica habitual Economía Facilita el intercambio con otros estados. Ajustes dos veces al año. Vida diaria Más luz al salir del trabajo. Cambios de sueño en la población. Seguridad Mayor visibilidad vespertina en carreteras. Fatiga en días posteriores al cambio.

¿Qué ciudades principales de Texas cambian la hora?

Texas es un estado extenso, con áreas en las zonas horarias Central y Mountain, pero la mayoría de sus grandes ciudades ajustan el reloj de la misma forma en las fechas indicadas. El cambio afecta tanto a los principales polos urbanos como a ciudades fronterizas e industriales.

Ciudades que ajustan la hora en marzo y noviembre 2026:

Houston, Dallas, San Antonio, Austin (zona Central).

El Paso (zona Mountain), que también adelanta y atrasa el reloj según el esquema federal.

¿Cómo ajustar el reloj al horario de verano en las ciudades de Texas?

Ciudad Zona horaria Inicio DST 8/3/2026 Fin DST 1/11/2026 Houston Central 2:00 → 3:00 a. m. 2:00 → 1:00 a. m. Dallas Central 2:00 → 3:00 a. m. 2:00 → 1:00 a. m. San Antonio Central 2:00 → 3:00 a. m. 2:00 → 1:00 a. m. Austin Central 2:00 → 3:00 a. m. 2:00 → 1:00 a. m. El Paso Mountain 2:00 → 3:00 a. m. 2:00 → 1:00 a. m.

¿Qué consejos seguir en Texas para el cambio de horario 2026?

Dado que muchas personas en Texas trabajan en sectores como energía, transporte y construcción, el cambio de hora puede impactar en la seguridad y el rendimiento si no se gestiona bien el descanso. Una preparación mínima ayuda a reducir errores y retrasos los días posteriores al ajuste.

Recomendaciones clave:

Ajustar gradualmente la hora de dormir antes del cambio de marzo.​

Revisar horarios de turnos de trabajo, especialmente en industrias y servicios de 24 horas.​

Confirmar la hora correcta en sistemas de seguridad, cámaras, controles de acceso y equipos industriales.​

Verificar itinerarios de vuelos, autobuses y trenes, sobre todo en viajes interestatales.

¿Qué impacto tendrá el cambio de hora en Texas y cómo mitigarlos?

Área Posible impacto Medida recomendada Industria Desfase de turnos y horarios. Coordinar ajustes con recursos humanos. Transporte Riesgo de confusiones en salidas. Revisar boletos y sistemas de reservas. Hogar Rutinas de sueño alteradas. Planificar acostarse antes tras el cambio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas 2026

¿Texas cambia la hora dos veces en 2026?

Sí, adelanta el reloj el 8 de marzo y lo atrasa el 1 de noviembre de 2026 en las zonas Central y Mountain del estado.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo en Texas?

En marzo se adelanta una hora, pasando de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. en la madrugada del domingo 8.

¿Qué ciudades de Texas se ven más afectadas por el cambio de hora?

Houston, Dallas, San Antonio, Austin y El Paso, entre otras, ajustan la hora y concentran una gran parte de la actividad económica y de transporte del estado.

¿Debo cambiar la hora manualmente en todos mis dispositivos en Texas?

No, muchos dispositivos digitales se actualizan solos, pero relojes analógicos, electrodomésticos y autos antiguos necesitan un ajuste manual.

¿Puede cambiar el esquema de horario de verano en Texas en el futuro?

Cualquier cambio estructural necesitaría acción legislativa estatal y/o federal; por ahora, en 2026 se mantiene el calendario de adelantar en marzo y atrasar en noviembre.