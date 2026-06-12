Telemundo confirma su papel como la casa del Mundial 2026 en español para audiencias en Estados Unidos, específicamente el sur de Florida. La cadena ofrecerá transmisión en vivo de la mayoría de los 104 partidos que se disputarán en sedes de Estados Unidos, México y Canadá. En total, la parrilla incluirá alrededor de 700 horas de programación relacionada con la Copa del Mundo, entre partidos, análisis y programas especiales diarios. Para espectadores en Miami, la señal local es Telemundo 51, la opción de TV abierta para seguir gran parte de la cobertura. Además de la señal local, parte de la programación se distribuirá por Universo y plataformas digitales de la franquicia.

El Mundial 2026 arrancará el jueves 11 de junio y concluirá el domingo 19 de julio. Telemundo transmitirá en vivo y en español 104 encuentros: 92 por señal abierta local y 12 por Universo, la cadena hermana enfocada en deportes y entretenimiento. Todos los partidos también estarán disponibles en streaming a través de Peacock para suscriptores Premium y Premium Plus, ampliando las opciones para quienes prefieran ver los encuentros en dispositivos móviles o en línea. La cobertura multiplataforma permitirá a audiencias en Miami y otras ciudades seguir los juegos tanto por televisión tradicional como por Internet.

¿Qué canal es Telemundo 51 en Miami?

Para ver los partidos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 por Telemundo 51 (WSCV), en Miami el mencionado canal varía dependiendo de tu proveedor de servicio de televisión:

Proveedor de servicio de TV Dial Antena (TV abierta / Digital) Canal 51 AT&T U-Verse Canales 51 / 1051 Blue Stram Canales 22 / 614 Breezeline Canales 21 / 821 DirecTV Canal 51 DISH Network Canal 51 Spectrum Canal 13 Xfinity (Comcast) 13 / 441 - 1051 (puede variar según el área del condado de Miami-Dade y Broward)

Para confirmar el número exacto según tu código postal o revisar la guía de programación, te recomendamos visitar la Guía de Telemundo 51 oficial. También puedes verlo en telemundo51.com/en-vivo autenticando con YouTube TV y FuboTV.

¿Cómo ver en vivo gratis los partidos de la Copa Mundial 2026 por TV abierta vía Telemundo 51?

Puedes ver los partidos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 de forma gratuita por TV abierta sintonizando el canal Telemundo 51 (WSCV) si te encuentras en el área del sur de Florida. También tienes opciones gratuitas de streaming utilizando la aplicación Telemundo Deportes.

Por Antena de TV Abierta Streaming en Vivo y Gratis Otras plataformas oficiales (Requieren proveedor de TV o suscripción) Canal físico/digital: Sintoniza el Canal 51 en tu televisión. App Telemundo Deportes: Puedes descargar la aplicación móvil (disponible para iOS y Android) o ingresar a su sitio web oficial. Si cuentas con un proveedor de televisión por cable o satélite, puedes ingresar con tus credenciales. Requisito: Solo necesitas conectar una antena digital HD a tu televisor y escanear los canales locales para captar la señal abierta de Telemundo sin pagar ninguna suscripción. Telemundo Deportes Ahora: Es el canal de streaming deportivo gratuito y en español que transmite las 24 horas y ofrece programación mundialista. Los 104 partidos del torneo también estarán disponibles en la plataforma de streaming Peacock. Dispositivos: Además de teléfonos y computadoras, puedes usar esta app en tus dispositivos de TV inteligente como Roku, Google TV, Amazon Fire TV o Samsung TV.

En Miami, Telemundo 51 aparece en las guías de TV abierta local; los canales pueden variar según proveedor (antena, cable o transmisión por IP). Los usuarios con antena UHF/VHF deben ajustar la búsqueda automática para recibir la señal de Telemundo 51.

En servicios de cable y satélite, la casilla del canal suele figurar como “Telemundo 51” o con el número asignado por el operador local. Para ver desde móviles, tablets o smart TVs, la transmisión en vivo estará accesible en telemundo51.com y en las apps oficiales, además de Peacock para quienes ya cuentan con suscripción Premium.

Asimismo, Telemundo Deportes ofrece una cobertura completa del máximo torneo de selecciones de fútbol, desde la fase de grupos hasta la gran final, garantizando toda la emoción en español.