“Se tiene previsto asumir esos dos montos como incentivo para promover la formalización de las mypes. Pues muchos trabajadores piden no ser puestos en planilla para que no se les descuente aportes”, indicó la viceministra de Trabajo, Yolanda Erazo, quien indicó que el MTPE fue facultado a implementar este programa vía una disposición incluida en la ley del presupuesto público 2026, la cual fue publicada en diciembre del 2025.

El subsidio será para los puestos que ingresen a la planilla formal de la empresa y también para nuevas contrataciones, indicó la viceministra. Todos los requisitos para acceder al programa de apoyo a la formalización serán dados a conocer en dos meses, antes de que culmine este gobierno, cuando se oficialice el programa a través de una resolución ministerial, señaló Yolanda Erazo.

En aquel momento también se conocerá el estimado de la cantidad de mypes a la que se espera apoyar con esta medida. “Estamos en el diseño (del programa), pero se puede adelantar que ayudará a que los empleos se mantengan y también a nuevas contrataciones”, remarcó la viceministra.

El subsidio estará dirigido a las mypes de 16 departamentos donde hay mayor nivel de informalidad. Estos son: Piura, Tumbes, Áncash, Junín, Cusco, Ucayali, Pasco, Loreto, Huánuco, San Martín, Huancavelica, Ayacucho, Amazonas, Cajamarca, Apurímac y Puno. No se incluye a Lima, pues el nivel de informalidad no es tan alto. “En cambio, por ejemplo en Puno la informalidad llega al 88%, mientras que en Cajamarca y Apurímac es de 87%”, indicó la viceministra.

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Al respecto, el abogado laboralista Jorge Toyama consideró a la medida positiva, pero remarcó que el Estado se debe asegurar de que el beneficio sea realmente para las mypes. “Se debe tener cautela, apostar por las verdaderas mypes, no por aquellas empresas que pitufean los derechos laborales. Hay empresas que tienen facturación separada, pese a estar en el mismo sitio; y desagregan una empresa de 40 a 50 trabajadores en mypes, para reducir sus costos laborales. Que la apuesta sea por aquellas empresas que realmente sean mypes, y que sus ventas no alcanzan para la formalidad”, subrayó Toyama.

Asimismo, sugirió que el subsidio sea temporal, solo como un impulso inicial para la formalización. “Según la experiencia internacional, podría ser por un periodo de dos a tres años de ayuda. Se va reduciendo el subsidio con el tiempo, hasta desaparecer. Un subsidio vitalicio no parecería una idea razonable”, remarcó Toyama.

Estrategia multisectorial para reducir la informalidad laboral

El subsidio para promover la formalidad de las mypes forma parte de las primeras acciones en el marco de la ‘Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026 – 2040’, la cual fue presentada este año y para su impulso se ha conformado una comisión multisectorial liderada por el MTPE.

“Antes solo habían estrategias sectoriales, ahora será multisectorial, impulsada por la comisión formada el año pasado, compuesta por 13 ministerios y entidades como la Sunat, Indecopi, Sunarp, Sunafil, ONP y el INEI. En total la comisión la conforman 21 entidades públicas. El problema de la informalidad es multicausal, por lo que debe haber una intervención multisectorial”, destacó la viceministra Yolanda Erazo.

La estrategia de formalización laboral hacia el 2040 cuenta con seis ejes: promoción del capital humano; mejora del marco normativo e incentivos; fortalecer la inspección de trabajo y los mecanismos de orientación y prevención; promoción del acceso a la protección social; promoción de la diversificación productiva; y promoción de la cultura de la formalidad .

El siguiente paso será presentar el plan de acción multisectorial, en base a los seis ejes de la estrategia de formalización. “Se está elaborando el plan de acción y lo debemos tener listo en mayo. Allí se dirá lo que cada ministerio tiene que hacer para contribuir en la disminución de la informalidad en el país”, agregó Erazo.

Por su parte Jorge Toyama señaló que será clave la implementación de más acciones para reducir la informalidad de las mypes. “Los subsidios no son suficientes. Se requiere una intervención en el tema comercial, cómo mejorar las ventas, ayudarlas a participar en ferias, clúster, ser proveedores del Estado, acceder a financiamiento, entre otras acciones, para que las mypes puedan alcanzar un nivel mínimo de ingresos que les permita salir de la subsistencia. Ese es el gran reto. Pues el gran riesgo es que cuando se acabe el subsidio estatal, vuelvan a ser mypes informales”, advirtió Toyama.

El dato. La viceministra de Trabajo, Yolanda Erazo, refirió que actualmente el 70.9% de la PEA ocupada es informal (17 millones de trabajadores). La meta es reducir la informalidad a 50% hacia el 2040.