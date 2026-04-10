El subsidio estará dirigido a las mypes de 16 departamentos donde hay mayor nivel de informalidad.
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José Carlos Reyes Leyva
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) alista un programa que busca promover la formalización de las micro y pequeñas empresas (mypes). Para ello, el Estado cubrirá el aporte a EsSalud de los trabajadores (9% de la remuneración) y el aporte previsional para acceder a una futura pensión, ya sea en la AFP u ONP (alrededor del 13% de la remuneración).

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