El informe de la Sunat sobre la ZOFRATACNA plantea una decisión excluyente para las micro y pequeñas empresas según su actividad y ubicación. | Foto: Andina
El informe de la Sunat sobre la ZOFRATACNA plantea una decisión excluyente para las micro y pequeñas empresas según su actividad y ubicación. | Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Las zonas francas forman parte de la estrategia del Estado para promover el desarrollo productivo en determinadas regiones del país mediante regímenes tributarios especiales.

TE PUEDE INTERESAR

Foro del CAF: Perú sigue siendo minero, pero este sector marca un “giro importante”, destaca el MEF
Empresa en Perú le compró 372 mil plantas de arándano a Chile: ¿a dónde se destinarán?
Tiendas Vega inaugura un nuevo local temático en alianza con Bonlé: ¿qué novedades trae?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.