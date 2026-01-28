El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) anunció que autorizó el ingreso al país de 372,000 plantas de arándano -Vaccinium corymbosum- procedente de Chile.

La medida, oficializada con la Resolución Directoral D000004-2026-MIDAGRI-SENASA-DSV, se dio en respuesta a la solicitud de la empresa agrícola Prosembra.

De acuerdo con la resolución, el producto ingresará por vía terrestre a través del Complejo Fronterizo Santa Rosa (Tacna) en febrero y tendrá como destino final la zona de abastecimiento de Prosembra, ubicado en el distrito de San Andrés (Pisco, Ica) , donde se llevará a cabo el procedimiento de cuarentena posentrada.

La medida fue oficializada con la Resolución Directoral D000004-2026-MIDAGRI-SENASA-DSV. (Imagen: Andina)

Estas plantas de arándano, precisó Senasa, se encuentran clasificadas dentro de la categoría de riesgo 4 y son consideradas material vegetal perecible, debido a las condiciones específicas de temperatura y humedad que requieren para su adecuado desarrollo.

Por ello, la Subdirección de Cuarentena Vegetal de Senasa aceptó el pedido de la importadora para que el traslado se realice vía transporte terrestre, pues se reduciría el riesgo de pérdidas por demoras logísticas asociadas al transporte marítimo .

La autorización establece una serie de medidas fitosanitarias que deberán cumplir con el envío:

Que las plantas lleguen embaladas en las mismas condiciones certificadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile.

Los envases deberán estar acondicionados para que se facilite la inspección fitosanitaria al ingresar al Perú.

Deben ser transportadas en vehículos limpios, refrigerados, cerrados y precintados.

Tendrán que someterse a inspecciones tanto en el punto de ingreso al país como en el lugar de producción final.

Además, Senasa añadió que esta autorización no exime a la empresa importadora del cumplimiento de los procedimientos de importación ni de los dictámenes que emita la entidad.