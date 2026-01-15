¿Cuáles son las novedades sobre el banano de Perú? (Foto: Midagri)
¿Cuáles son las novedades sobre el banano de Perú? (Foto: Midagri)
Perú logró la apertura del mercado argentino para la exportación de , un hito que fortalece al sector agroexportador y abre nuevas oportunidades para , informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

El proceso

Vladimir Cuno, titular de la cartera, se pronunció al respecto: “La apertura del mercado argentino para el banano peruano es una excelente noticia para el agro nacional. Este logro refleja el compromiso del Gobierno por seguir abriendo nuevos mercados, respaldados en el trabajo técnico del Senasa, en beneficio directo de los productores, especialmente de la .

Este importante avance es resultado de un proceso técnico iniciado en junio de 2024, cuando el Senasa del Perú remitió la información técnica requerida para dar inicio al Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), a solicitud de los exportadores peruanos.

Tras un riguroso trabajo de evaluación y negociaciones técnicas bilaterales, las autoridades fitosanitarias de ambos países alcanzaron un acuerdo sobre .

Como resultado de este proceso, la autoridad fitosanitaria de Argentina habilitó oficialmente los requisitos fitosanitarios en su portal institucional, formalizando así el acceso del producto.

De acuerdo con lo establecido, los envíos de banano peruano deberán contar con la Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI), el Certificado Fitosanitario de Exportación, y estar libres de las plagas Opogona sacchari, Aspidiotus destructor y Selenaspidus articulatus.

Impacto productivo y comercial

Con esta apertura, el banano peruano accede a un mercado de más de 45 millones de consumidores, lo que fortalece la diversificación exportadora y la competitividad del agro nacional.

“Argentina se suma a una cartera de destinos que confían en la sanidad agraria de nuestros productos. Desde el SENASA garantizamos el cumplimiento de los estándares fitosanitarios internacionales, lo que fortalece la confianza de los mercados y abre nuevas oportunidades para nuestros productores peruanos”, afirmó Vilma Gutarra García, jefa del Senasa.

En el caso del banano convencional y orgánico, se estima la participación de alrededor de 9,000 productores en Piura, organizados mayoritariamente en pequeñas fincas, cuya producción se destina principalmente a la exportación.

Destinos del banano

Durante el 2025, el país exportó más de 127,000 toneladas de banano; y entre los años 2020 y 2025, las exportaciones anuales en promedio alcanzaron las 135,447 toneladas. Asimismo, llegaron a mercados altamente exigentes,

Actualmente, el banano peruano tiene acceso a 21 destinos internacionales: los principales son Países Bajos (41,437 TM), Estados Unidos (40,851 TM), Italia (11,956 TM), Bélgica (10,938 TM), Corea del Sur (6,686 TM), Japón (4,257 TM), Suiza (2,953 TM) y Finlandia (2,311 TM).

Con la incorporación de Argentina, se fortalece la presencia del banano peruano en la región y se amplía la base de mercados internacionales.

