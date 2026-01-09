El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a la izquierda, posa con Javier Milei en un evento en Nueva York el mes pasado.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a la izquierda, posa con Javier Milei en un evento en Nueva York el mes pasado.
El gobierno argentino devolvió los US$ 20,000 millones enviados en octubre por Estados Unidos como línea de financiamiento para contribuir a la “estabilidad económica, anunció este viernes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El anuncio de un swap (acuerdo para intercambio de divisas) en apoyo al gobierno del presidente argentino Javier Milei tuvo lugar en medio de una corrida contra el peso antes de los comicios parlamentarios del 26 de octubre, en los que finalmente se impuso el oficialismo.

Estoy feliz de anunciar que, como señal de su estabilidad financiera, Argentina devolvió rápida y completamente” los fondos adelantados, dijo Bessent en su cuenta X.

Estabilizar a un sólido aliado de Estados Unidos es esencial para pasar a Estados Unidos primero” (America First), añadió el secretario del Tesoro.

El presidente ultraliberal es un aliado ideológico de Donald Trump en América Latina.

Además del canje, el Tesoro anunció en su momento que llevaba semanas trabajando con actores privados (bancos privados y fondos soberanos de inversión) en otro programa de US$ 20,000 millones para ayudar a Argentina a pagar su deuda.

Esta asistencia se limitó finalmente a un préstamo de US$ 3,000 millones otorgado a principios de enero, que no involucraba a bancos estadounidenses, sino a los europeos Santander, BBVA y Deutsche Bank.

Este préstamo a corto plazo se garantizó con la deuda soberana argentina y tuvo como objetivo reforzar las reservas del banco central argentino.

La decisión fue refrendada por el gobierno de Milei tras su victoria en las elecciones de octubre, con el fin de demostrar que “Argentina puede valerse por sí sola”, según explicó a principios de diciembre el ministro de Economía, Luis Caputo.

