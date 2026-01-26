Inka’s Berries duplicó sus exportaciones de arándanos. (Foto: Midagri)
Inka’s Berries duplicó sus exportaciones de arándanos. (Foto: Midagri)
Redacción Gestión
La agroexportadora, lo que a su vez lo ha impulsado a aumentar sus hectáreas de cultivo de berries. La finalidad de la empresa es contar con los campos que salvaguarden la demanda de atención de los diversos mercados.

Carlo Agreda, jefe comercial y Comercio Exterior de Inka’s Berries, señaló que la compañía ha transitado de exportar 312 contenedores a más de 630 contenedores, lo cual también evidencia un crecimiento en volumen y alcance logístico. En respuesta a ello, el ejecutivo manifestó que se inició un nuevo proyecto en Ica, cuyo propósito es elevar superficie productiva a más de 600 hectáreas.

“Este desarrollo permite a Inka’s Berries fortalecer su capacidad de abastecimiento y responder a la demanda internacional con fruta de alta calidad”, refirió el representante a Agraria.

Los arándanos son uno de los productos con más potencial en la agroexpoertación (Foto: GEC)
Los arándanos son uno de los productos con más potencial en la agroexpoertación (Foto: GEC)

Desarrollo en mercados internacionales

Inka’s Berries tiene consolidada sus variedades Abril Blue+ y Alessia Blue+ en mercados de Estados Unidos, Europa y China. No obstante, viene expandiendo su presencia a nuevos mercados internacionales, incluyendo Arabia Saudita, Singapur, Tailandia, India, Rusia, Italia y Canadá. Esto representa un desarrollo en la estrategia de internacionalización de la marca, abriendo nuevas oportunidades para los berries en los mercados externos.

De hecho, como parte del fortalecimiento de su posición financiera y el afianzamiento de las bases para acelerar su expansión en mercados internacionales, la firma decidió incorporar a su esquema de apalancamiento a las empresas Darby International Capital y Cordiant Capital como principales socios financieros.

